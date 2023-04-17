Başkan Yılmaz şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaştı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Jandarma Komutanı Murat Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Gültaş, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Feyzi Özdemir, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Adem Erdem, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Haklarını ödeyemeyiz

Vatan uğruna can veren şehitleri rahmetle, kahramanca mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş tüm gazileri de şükranla ve minnetle andıklarını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hem baş tacımız hem de gönlümüzün en ulvi köşelerinde şehit ve gazi ailelerimiz var. Şehit ve gazilerimiz için ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bizlere bıraktıkları bu aziz vatan için canla başla çalışarak, birlik ve beraberlik içinde şehrimizi ve ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyarak bir nebze olsun haklarını ödeyebiliriz. Şehitlerimiz, gazilerimiz bizim baş tacımız. Onların emaneti bizim emanetimizdir. O şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler de bu emanete sahip çıkmak için yaptığımız hizmetlerde onları yaşatmaya gayret ediyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin” dedi.