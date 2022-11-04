Başkan Yılmaz şehit ailelerini unutmuyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ile birlikte 2004 yılında şehadete eren Jandarma Komando Onbaşı Timur Atasever’in ailesini ziyaret etti. Yavuzselim Mahallesi’nde oturan şehit babası Emrullah Atasever ile sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz ve Kaymakam Metin Esen, Şehit Timur Atasever adına oluşturulan ziyaretçi anı defterine düşüncelerini yazdı. Şehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa az olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Vatan toprağımız, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Bu bedelin bir karşılığı yok, bu hiçbir şeyle mukayese edilemez. Ödenen bu bedel emsalsizdir. Bu anlamda şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Şehadet makamı bir hak ediştir. Şehitlik mertebesi herkese nasip olmuyor. Allah milletimize zeval vermesin” dedi.

Türkiye’nin büyük bir ev olduğunu ve bu evin gerçek sahiplerinin şehitler ve fedakâr şehit aileleri olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizler de o evin içinde yaşayan emanetçileriz. Şehit ailelerine karşı hürmetimiz minnetimiz ve sevgimiz kelimelerin kifayetsiz kalacağı ölçüde ziyadedir. Onlar için ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Vatan için ölmeyi şeref sayan necip bir milletiz. Bu şuurla, şehit yakınlarının şehadet haberi almanın onurunu, onu kaybetmiş olmanın acısına katarak yüreklerinin duygu teknesinde harmanlayıp dosta düşmana karşı dimdik tuttukları başları, bu asil soylu milletin, tarih sayfalarına ‘cesur ve kahraman’ payeleri ile yazılmasına vesile olmuştur. Bizim inancımızda ‘şehitlik’ uhrevi âlemin en yüce makamlarından biridir. Vatanı, milleti, bayrağı, namusu uğruna şehit olan ve ‘hiç ölmeyenler’ zümresinin şerefli safına usulca diz çökerek hayat tohumunu Cennetin sonsuzluk bağına eken şehitlerimize rahmet diliyor ve şehit yakınlarımıza da Cenab-ı Allah’tan sabır temenni ediyorum” diye konuştu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehit ailesine Türk Bayrağı kutulu Kur’an-ı Kerim hediye etti.