Başkan Yılmaz: ‘Selimpaşa Türkiye’nin en müstesna yerlerinden biri’

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Silivri’de Hayat Var’ ve ‘Silivri yalnızca merkezden ibaret değildir’ sloganlarından ilham alan Silivri Kent Konseyi, Silivri Belediyesi iş birliğinde bu algıyı güçlendirmek adına başlattığı belgesel dizisi projesine devam ediyor. İlki Gümüşyaka Mahallesi için düzenlenen belgesellerin ikincisi Selimpaşa Mahallesi için hayata geçirildi. Selimpaşa’da Hayat Var belgeselinin gala programı, Güzel Sanatlar Akademisi binasında gerçekleştirildi. Belgeselde; tarih boyunca Silivri’nin adeta küçük kardeşi olarak varlığını sürdüren ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Selimpaşa’nın tarihi anlatıldı. Belgesel serisi önümüzdeki günlerde Silivri’nin farklı mahalleleri için düzenlenmeye devam edecek.

BİLİCİ: “KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAYI HEDEFLİYORUZ”

Belgesel gösterimi öncesinde bir konuşma yapan belgeselin yönetmeni ve Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici, “Yaklaşık 1 yıl emek verdiğimiz bu projenin gösteriminde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın ‘Silivri’de Hayat Var’ sloganı doğrultusunda; mahallelerimizdeki hayatı kayıt altına almak ve kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak adına bir yola çıktık. Bu yolda bize eşlik eden, beldemizin tüm güzelliklerini bize aktaran Selimpaşalılara teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmanın hayata geçmesinde büyük emeği olan Başkanımız Volkan Yılmaz’a da şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

YAĞCIOĞLU: “PROJEDE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bilici’nin ardından konuşan Selimpaşa eski belediye başkanı Ahmet Yağcıoğlu, “Bu gibi belgeseller şehirlere, kasabalara ve vatandaşlarımıza çok güzel şeyler katıyor. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BOZOĞLU: “SELİMPAŞA’NIN TARİHİ GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK”

Etkinlikte konuşan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, “Böyle bir hatıranın hafızamıza kazınması adına yaptıkları katkılardan dolayı Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve Kent Konseyi Başkanımız Kamil Bilici’ye teşekkür ediyorum. Bu proje sayesinde Selimpaşa Mahallesi’nin tarihi gelecek nesillere aktarılacak.” diye konuştu.

YALÇIN: “SELİMPAŞA İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR PROJE”

Bozoğlu’nun ardından açıklamalarda bulunan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Bugün Selimpaşa için çok anlamlı bir proje kapsamında aradayız. Üniversiteler bir cemiyetin, bir toplumun en önemli kuruluşlarından bir tanesidir. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ve Silivri Belediye Meclisinin desteğiyle, Nişantaşı Üniversitesi topluma hizmet etme yolunda burada bir yapı oluşturdu. Geçen yıl başladığımız bu yolculukta Güzel Sanatlar Akademisinde şu ana kadar 150 değişik kategoride eğitim verdik. Önümüzdeki dönem çok farklı eğitimler sunarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

YILMAZ: “SELİMPAŞA İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Selimpaşa’nın müstesna bir mahalle olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, “İlk belgeseli Gümüşyaka’da izlemiştik. Şimdi de Selimpaşa’da Hayat Var belgesi için bir aradayız. Kent Konseyini tebrik ediyor ve bu tür çalışmalarda desteğimizin her zaman onlarla birlikte olacağını ifade etmek istiyorum. Selimpaşa bence Türkiye’nin en müstesna yaşam alanlarından biri. Selimpaşa’nın cazibe merkezi olabilme potansiyelinden hareketle buradaki çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Çocuklarımızın donanımlı bireyler olabilmeleri adına Selimpaşa’mızda Nişantaşı Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi ile çok önemli iş birlikleri yaptık. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan kurtulması adına Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) tarihi bir binamızı tahsis ettik. Burada psikolog ve sosyologlarımızla gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması için önemli mücadeleler veriliyor. Silivri’de, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın bir müdürlüğü yoktu. Şehit ailelerimiz, gazi ailelerimiz, cinsel istismar mağduru vatandaşlarımız, engelsiz bireylerimiz ve dezavantajlı vatandaşlarımız, hizmet alabilmek için Beylikdüzü’ne gitmek zorunda kalıyorlardı. 3 tane tarihi binamızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza tahsis ettik. Şu an 20 personelle; sosyologlar, psikologlar ve aile danışma yetkilileriyle hizmet vermeye devam ediyorlar. Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak projemiz kapsamında 12 köy okulumuzu bitirmekle kalmadık; Yavuz Sultan Selim İlkokulumuzda da kütüphanemizi ve resim atölyelerimizi hizmete açtık. Selimpaşa’da tarımla ilgili pek çok çalışma yürütüyoruz. 7 bin metrekare bir alanda, üzerinde güneş enerjisi olan, yağmur sularının depolanarak sulamada kullanıldığı, çevreci bir kapalı pazarı çok yakında bitirmiş olacağız. Maliyeti 2 milyon doları geçecek. Tamamı bağış usulüyle, Silivri Belediyesinin kasasından tek kuruş çıkmadan yaptırdığımız bir proje olacak. Selimpaşa’da sokak iyileştirme projemizi hayata geçirdik. 2 yıl boyunca altyapıyı yapması için İSKİ’yi bekledik ama Selimpaşalıların artık beklemeye tahammülü kalmamıştı. Çok kısa bir sürede 20 bin dönüm arazi içerisinde çalışmalarımızı tamamladık. Sokaklarımız ışıl ışıl ve yepyeni oldu. Burada fotoğraf ve film çekimleri yapılmaya başladı. Mübadele ruhunu yaşatmak amacıyla Silivri Mübadele Evi projesini hayata geçirdik. 2 ay sonra mübadele evimizin inşaat kısmı bitmiş olacak ve ardından içerisini müze haline getirmek için çalışmalara başlayacağız. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Selimpaşa için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gösterime geçildi. Selimpaşa’nın tarihini anlatan ve kültürel geleneklerini yansıtan belgesel seyircilerin takdirini topladı.