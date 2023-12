Başkan Yılmaz: 'Sıfır atık konusunda üzerimize düşen ödevler var'

Silivri Belediyesi gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Silivri bırakmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri’de, Silivri Belediyesi ve İstanbul Enerji A.Ş. iş birliğiyle hazırlanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) toplantısı yapıldı. Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilen toplantı Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü İbrahim Sevim’in sıfır atık ve iklim değişikliği konularını içeren sunumuyla başladı. Ardından iklim değişikliği konusuyla ilgili video gösterimi yapıldı. Daha sonra İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın ‘Silivri Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ konulu bir sunum gerçekleştirdi

YÜKSEL YALÇIN “SECAP KÜRESEL BİR İKLİM EYLEM PLANIDIR”

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hakkında bilgilendirme sunumu yapan İstanbul Enerji Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, Silivri Belediyesin Sıfır Atık ve sürdürülebilir enerji ile ilgili yaptığı çalışmaların çok önemli çalışmalar olduğunu ifade etti. SECAP projeninin önemine değinen Dr. Yalçın, “SECAP küresel bir iklim, enerji eylem planıdır. Bizlerde yaptığımız çalışma ile bunun altına imza atmış oluyoruz. Bu süreci doğru planlayarak ekiplerimiz ile beraber takip etmeli, bir birimizi denetleyen bir sisteme dönüştürmeliyiz. Hedefimiz bu. Ya bu çalışmaları yapamayacağız kaynakları tükenmiş bir dünya ile karşı karşıya kalacağız, ya da çocuklarımız için ve onlardan sonra gelecek nesiller için yeşil bir dünya bırakacağız. Karar bizim.” diyerek SECAP işbirliği için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.



BAŞKAN YILMAZ: “ALIŞILAGELMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DEĞİLİM”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Yaşanılabilir, sürdürülebilir bir doğa ve yaşanılabilir sürdürülebilir bir dünya için topyekûn bir şekilde mücadelenin yapılması gerekiyor. Bu anlamda küresel bir mücadelenin yapılması gerekiyor. Yalnız Türkiye’nin değil tüm dünyanın bu mücadeleye topyekûn destek vermesi gerekiyor. Onun için çiftçisinden iş adamına, öğretmeninden sporcusuna ve sanatçısına, bu şehirde yaşayan herkesin bu çalışmalara omuz vermesi, destek vermesi ve nefes olması gerekiyor. Bu konudaki çalışmalar kâğıt üzerinde kalmamalıdır. Konuya ‘Bu zamana kadar bu dünyaya bir şey olmadı, bu saatten sonra da bir şey olmaz’ anlayışıyla bakmamamız gerekir. Böyle bir anlayışla konuya yaklaşmamız, sonraki nesillere taşımak için emanet edilen bu dünyaya yapacağımız en büyük kötülüklerden bir tanesi olur. Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri siyasi mülahazalardan ve siyasi çekişmelerden uzak bir şekilde bu şehre hizmet etmeye çalışıyoruz. Her ne kadar birileri anlamak istemese de ben alışılagelmiş siyasetçilerden ve alışılagelmiş belediye başkanlarından değilim. Bu şehre ve borcumuz olan bu ülkeye hizmet etmek için her türlü olumlu projede, her türlü iş birliğine, her zaman açık olduğumu ifade ediyorum. Bugün de Enerji A.Ş ile çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Dünyanın ve hayatın sürdürülebilir olması için maalesef ki günün şartlarında enerji ihtiyacımız var. Enerji konusunda sürdürülebilirlik konusu ne kadar önemliyse hayatın da sürdürülebilir olabilmesi için sürdürülebilir bir iklime ihtiyacımız var. Gerçekleştirilen sunumlar son derece doyurucuydu. Ama anlatılanlar çok keyifli şeyler değildi. Karbon ayak izinin bu noktalara gelmesi, dünyanın son 200 yılda nereye getirildiğini açıkça göstermektedir. Sanayi devrimiyle başlayan, fosil yakıtlarla devam eden ve yenilenebilir enerjinin ıskalandığı süreçte gelinen nokta bir hayli üzücüdür. Bunlar, bedelleri çok ama çok ağır bir şekilde ödenecek hatalardır. Bu hatalardan ders almak ve hatta fırsata çevirmek bizim elimizde. Biz de bunun için temmuz ayında Enerji A.Ş ile bir protokol imzaladık. Silivri’mizin sürdürülebilir enerji ve sürdürülebilir iklim planını hazırlamak üzere yola koyulduk. Bunun sonucunda uygulama alanlarıyla bu işin başındayız. Bundan sonra stratejik planın hazırlanmasıyla birlikte bu şehirde bizlere çok önemli ödevler düşecek. Belediye başkanına bir ödev düşüyorsa müftü hocamıza, okul müdürüne, eşinin her zaman çevre duyarlılığını takdir ettiğim Seymen Mahallesi muhtarımıza, gazetecilere, yerel basın ve yerel medyaya da bir ödev düşecek. Dolayısıyla hepimiz dersimize çalışırsak ödevimizi tamamlamış oluruz” dedi.



“SİLİVRİ BELEDİYESİ ÇEVREYE DUYARLI PROJELERE DEVAM EDİYOR”

Silivri Belediyesinin sıfır atık ve iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak bu planı imzalamadan önce şehrimizde daha önce çevre ve doğa adına yapılmayan birçok şeyi hayata geçirdik. 1. Derece Sıfır Atık Getirme Merkezi inşa ettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sıfır atık sertifikası almaya hak kazandık. Tabi bu bir kâğıt parçası, diploma veya başarı belgesi gibi bir şey değil. Birçok ayağı var. En son ayağı olarak 1.000 metrekare fiziki yapı bir binayı inşa ederek bu noktada üzerimize düşenleri tamamladık. Atıkları kaynağında ayrıştırma dünyanın en zor işidir. Bugün Norveç, İsveç, Finlandiya ve İsviçre kaynağında ayrıştırmayı başarmış ender ülkelerdendir. Türkiye olarak biz bu konuda maalesef çok geride kalmış bulunmaktayız. Belirttiğim ülkeler atık ayrıştırma sistemiyle ekonomilerine katkı sağlarken biz ise bitkisel yağları mutfak lavabolarından dökmeye devam ediyoruz. Metan gazından yani çöpten çıkan gazdan elektrik üretilmesi konusu gündeme geldi. Tabi bu proje bir yenilenebilir enerji modeli olmasa bile en azından metan gazının havaya yayacağı kötü etkileri sıfırlamaya destek oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Avrupa’nın en büyük çöp gazından elektrik üreten santralini Seymen’de kurduk’ diye övgüyle bahsettiği projeyle ilgili kendisine meclis kürsüsünden cevap verdim. Bizim yerel yöneticiler olarak çöp gazından ürettiğimiz elektriği artırmak mı vizyonumuz olmalı? Yoksa yıllara oranla çöp bazında elektriği düşürmemiz mi gerekiyor? Oradaki elektriği artırmanın yegâne sebebi oraya daha çok çöp taşımaktır. Biz oraya daha az çöp taşırsak daha az elektrik üretiriz. Ama o üreteceğimiz elektriğin marjinal faydası, yerinde ayrıştırdığımız atıklarla elde edeceğimiz marjinal faydanın çok daha altında kalır. Yani bizim hedefimiz ve vizyonumuz İstanbul’da daha fazla metan gazından elektrik üretmek olmamalı. İstanbul’daki katı atık depolama merkezlerine daha az atık götürmek olmalı. Kaynağında ayrıştırma, ilçede ayrıştırma ve ara istasyonlarda ayrıştırmayı başarmalıyız. Bizim ortaya koyacağımız projeksiyon 10/20 ve 50 yıllık artık katı depolama merkezlerinin neredeyse olmadığı ve bütün atıkların değerlendirildiği bir sistematiğin kurulması olmalıdır. Onun için ben konuda doğanın, yeşilin ve yaşanılabilir dünyanın kurulması noktasında çalışmaların önemini belirtmek isterim. Bu çalışmaları yaparken de siyasi çekişmelerin bir kenara bırakılmasının altını çizmek isterim. Silivri Belediyesi olarak bundan 3 yıl önce yapacağımız binaların akıllı binalar, yeşil binalar ve yenilebilir enerji üreten binalar olması gerektiğinden hareketle 1,2 megawatt Güneş Enerjisi Santrali (GES) ruhsatımızı ve izinlerimizi aldık. Şu an İller Bankası ile ihale aşamasına gelen Selimpaşa Kapalı Pazar binasının üzerine güneş enerjisi sisteminin yapılması konusunda çalışmalarımız var. Akabinde Gümüşyaka’da da güneş enerjisi sistemleriyle ilgili çalışmalarımız olacak. Silivri Belediyesi 1,2 megawattlık güneş enerjisiyle kendi elektrik ihtiyacının yüzde 80’ini kendisi karşılayacak. Bu şekilde de yenilenebilir enerjiye bir katkı sunmuş olacağız. 300 araçlık otoparklı hizmet binası, kültür merkezi ve kütüphanenin bulunacağı binamızın bütün çatı suları 350 tonluk depoyla toplanıyor. Bu işlemin adı çatı hasadı ve su hasadıdır. Şehrin sulamasında artık o binalarımızda elde ettiğimiz yağmur sularını kullanacağız. Yine Alipaşa Mahallesi’nde Maxi AVM’nin arkasında bir ek hizmet binası yapıyoruz. Bu ek hizmet binasında da aynı şekilde çatı hasadı modelini uyguladık. Şehrimizin merkezinin yüzde 80’ine yakın bir aydınlatma sistemini yüzde 75 daha tasarruflu olan led ampullerle yeniledik. Bu sayede aydınlık, güvenli, konforlu ve daha ekonomik bir sisteme geçtik. İstanbul Enerji A.Ş ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ilk defa yaptığımız bir çalışma değil. Seymen ve Büyükçavuşlu köylerimizde 2 tane halı sahayı ortaklaşa yaptık. Halı sahaları, soyunma odalarını ve çevre düzenlemesini Silivri Belediyesi olarak iş birliği içerisinde gerçekleştirdik. Teknoloji gelişim bölgelerinde yatırım yapacak şirketlerin vergi muafiyetlerinden indirimli olarak yararlandığını vurgulamak istiyorum. Silivri Belediyesi olarak bir ilke imza atarak Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle Selimpaşa Mahallesi’nde büyük bir teknoparka imza atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirlerinde bu bölge teknoloji gelişim bölgesi ilan edildi. Projemizin tüm izinleri ve vergi muafiyetleri alındı. Kadir Has Silivri Teknoparkını hayata geçirdik. Rektör hocamıza ve mesai arkadaşlarımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Silivri’mize çok büyük bir katkı sunacak projeyle; içerisinde lokomotif tarım sektörünün, tarımdaki teknolojik yeniliklerin ve susuz tarımdan kadın kooperatiflerinin tarımda yerinin artırılmasının gerçekleştirileceği bir tarım teknoparkını hayal ediyoruz. İstanbul Enerji A.Ş de bu teknoparkın içerisinde bir yer kiraladı. İstanbul Enerji A.Ş enerji alanında yapacağı bilimsel çalışmalara bu teknoparkımızın içerisinde devam edecekler. Biz Silivri için çalışmaya devam edeceğiz. Silivri’yi başka bir vizyona, başka bir bakış açısına ve daha geniş bir perspektife taşıyan anlayışımızla bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.