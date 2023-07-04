Başkan Yılmaz: 'Silivri belediyesi artık kabına sığmıyor'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı temmuz ayı toplantısı 1.birleşiminin 2.oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçede yapılan anaokulu yatırımları, Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Etkinlik Alanı, Silivri Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi ve sağlık yatırımları ile ilgili önemli bilgiler verdi. Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi ve Nakipoğlu ailesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan Gülsen ve Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam Merkezinin açılışının temmuz ayı sonuna doğru yapılacağını açıkladı.

“İBB GÜMÜŞYAKA’DA 4 DERSLİKLİ KREŞİN YAPIMINI 4 YILDA BİTİREMEDİ”

Silivri’deki anaokulu projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Hükümetimiz ilçemizde eğitime dönük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve okul öncesi derslik ihtiyacının giderilmesi için Yeni Mahalle’deki maliye hazinesinde 5.353 ada 1 parselde, 8.000 metrekare alanda 12 derslikli bir anaokulu, yine Yeni Mahalle 1.571 ada 1 parsel 7018 Sokak’ta, 9.000 metrekare alanda 12 derslikli bir anaokulunun temeli atıldı. Temel atma töreni seçimlerden önceki yasaklardan dolayı yapılamadı. Yine Gümüşyaka Mahallesi’nde 1.215 ada 1 parselde 12 derslikli anaokulunun da hafriyatı alındı, zemin etütleri tamamlanıyor. Bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığımız, 36 derslikli anaokulu çok kısa bir sürede bitirmeyi planlıyor. İhaleleri 4 defa yapıldı bu okulların. Sıkıntılı bir dönemdi ve ihalelerde alıcı bulunamadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız marifetiyle bu ihaleler tamamlandı. Bu arada Gümüşyaka’da İBB’nin de yanılmıyorsam 4 derslikli bir kreş yapımı var. İnşallah İBB de o 4 derslikli kreşi hükümetimizin bu 36 derslikli kreşi bitirmeden bitirir. 4 yıl öncesinden verdiğimiz bir tahsisti ancak 4 yılda 4 derslikli kreşi bitiremediler. Çanta Ortaokulumuzun hemen altındaki hazine arazisine bizlerin de girişimleri ve katkılarıyla hayırsever bir iş insanımızla birlikte 24 derslikli bir meslek lisesinin yapımına başlayacağız. Protokoller bitti, projeler bitti. İnşallah temmuz ayı içerisine sığdırabilirsek onun da temel atma programını yapacağız. Bu vesileyle ben hayırsever iş insanımız Gani Bey’e buradan şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“BÜTÜN MAHALLELERİMİZE KÜTÜPHANELER KAZANDIRACAĞIZ”

Eğitime, çocuklara ve gençlere yatırım yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Başkan Volkan Yılmaz, “Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Etkinlik Alanımızın yapımını tamamladık. Seçim yasakları nedeniyle resmî açılışını yapamamıştık ancak bu hafta içerisinde açılışını yapmayı düşünüyoruz. Kütüphanemiz 3 ila 10 yaşındaki çocuklarımıza hizmet verecek. Burayı çocuklarımızın akranları ve ebeveynleriyle sosyalleşebilecekleri bir öğrenme ve gelişme merkezi olarak tanımlıyoruz. Çocukların duygusal, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimleri için dünyaya açılan pencereleri olan kitapları temel alarak kurulan kütüphane bünyesinde, etkileşimli olarak okumak için masal köşemiz, müzik odamız, sinema odamız, resim odamız, çok amaçlı etkinlik alanları, açık havadaki oyun alanları, ergonomik ve eğlenceli alanlar bulunmaktadır. Çocuklar burada kişisel gelişimlerini tamamlama adına önemli bir mesafe kat edeceklerdir. Bu amaçla masal ve hikâye okuma saatleri, kurslar, materyal tasarlama, müzik ve sessiz etkinlikler, drama uygulamaları, dikkat ve görsel algı etkinlikleri, sinema ve sessiz okuma saatleri gibi pek çok aktiviteyi burada planlamaktayız. Bu planlanan aktivitelerle çocukları sorgulayabilen, neden sonuç ilişkisi kurabilen, keşfedebilen, çözüm bulabilen, hayal kurabilen, tasarlayabilen, ürün geliştirebilen ve oluşturabilen, paylaşma duygusunu oluşturan ve çevresini koruyan bireyler olarak hayatlarına mutlu bir şekilde devam etmelerini amaçlıyoruz. Randevu ile çalışacak bu merkezimizde vatandaşlarımızdan ve çocuklarımızdan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Şunu da ifade edeyim; bu Barış Manço Kütüphanesinin bitişiğindeki Gülsen Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam Merkezinin içerisinde bir Gençlik Kütüphanesini ve Etüt Merkezini çok kısa bir süre sonra açacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz! Şu an Millet Bahçemiz tamamlanmak üzere. Millet Bahçemizin işletmesini ve bakımını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Silivri Belediyesine devredecek. Orada bir kıraathane ve yine üst katında bir etüt merkezini çok hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Ayrıca Selimpaşa’dan Büyükçavuşlu’ya kadar ilk etapta nüfusu 5.000’in üzerinde olan bütün mahallelerimizde kütüphane ve etüt merkezleri açacağız. İçerisinde bir çayın, bir kahvenin, bir çorbanın ücretsiz dağıtılacağı ve gençlerin bütün ödevlerini hazırlayabilecekleri kütüphaneleri Silivri’ye kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

“GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Birçok belediye başkanı ve başkan adayının vaatleri arasında yer alan Gençlik ve Kültür Merkezinin yapımının kendilerine nasip olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Silivri’ye bir kültür merkezi bizden önceki belediye başkanlarımızın da bizim de seçim kitapçığımızda yer alan bir projeydi. Çok şükür ki Silivri’nin uzun yıllardır hasretini çektiği bu projeyi yapmak bize nasip oldu. Biz, kültür merkezinin yanına bir de gençlik merkezi ilave ettik. Silivri Belediyesi Gençlik ve Kültür Merkezi projemizde çalışmalara başladık. Seçimden önce temel atma törenini yapamadık ancak bir temel atma programı yapmayı düşünüyoruz. Bu proje Piri Mehmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi’nde hasarlı olduğu için yıkımını gerçekleştirdiğimiz ek hizmet binamız ile birlikte onun yanında, trampa yöntemiyle kazandığımız yıkılan emniyet lojmanlarının bulunduğu 13.250 metrekare alanda yükselecek. Gençlere, kültüre, sanata ve Silivri’ye hizmet edecek bu proje ile esasında ne kadar gurur duysak az olacak. Merkezin içerisinde; robotik kodlama atölyesi, satranç odası, 3D ürün, dijital fotoğrafçılık atölyesi, çok amaçlı salonlar, idari hizmet ofisleri, müzik ahşap resim atölyeleri, sergi alanları, kafeteryalar, derslikler, 400 kişilik konferans salonu ve nikah salonu, marangozculuk atölyesi, resim atölyeleri, müzik atölyeleri, toplantı odaları, kütüphaneler, sergi salonları, otopark ve birçok hizmet alanı yer alacak. Çalışmalarımız tamamlandığında kültür, sanat, eğitim faaliyetlerinin ve sosyal aktivitelerin gerçekleştirileceği dev bir tesise hep beraber kavuşmuş olacağız. Ayrıca merkezimizde 600 kişilik dev bir tiyatro ve konferans salonu da yer alacak.” diye konuştu.

“ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ TEMMUZ AYININ SONUNDA AÇILACAK”

Gülsen & Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam Merkezinin açılışı hakkında da bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Küçük bir engelsiz mola merkezi ile yola çıkılan ama sonrasında 15.000 metrekare alanda, 10.000 metrekare kapalı alanla İstanbul’un ve belki de Türkiye’nin en işlevsel, en fonksiyonel engelsiz yaşam merkezini Silivri’mize kazandırıyoruz. Silivri Belediyesi ve hayırsever Nakipoğlu ailesi iş birliğiyle hayata geçirilen Gülsen & Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam Merkezimizde; aile ve engelli yaşam merkezi, BizdenSize Sosyal Market, aşevi, sosyal yardım mağazası, hasta bakım merkezi, engelli ve yaşlı koordinasyon merkezi, engelsiz kafe, kütüphane, hobi odaları, spor odaları, mutfak atölyesi, oyun odası, meslek edindirme odası ve el emeği ürünlerin sergilenmesine olanak verecek üniteler yer alacak. Sosyal Yardım Müdürlüğü binamız da burada bulunacak. Burada tüm vatandaşlara hizmet verecek terapi ve özel eğitim odaları, diyetisyen, psikolog, pedagog, sosyolog, muayene odaları ve fizik tedavi birimleri bulunacak. Merkezin açık etkinlik alanı ise amfitiyatro, engelsiz koordinasyon alanı, engelsiz çocuk oyun alanı, engelsiz hobi bahçeleri ve etkinlik çayırı gibi bölümlerden oluşacak. Bu merkez Silivri’de yaşayan dezavantajlı gruplara, engelli ailelerimize yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini daha konforlu ve daha çağdaş koşullarda verebilecek. Bu projenin de açılışını temmuz ayının sonuna doğru yapmayı planlıyoruz.” dedi.

“SAĞLIK YATIRIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ”

Silivri’deki sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, “Sağlık Bakanlığımız ile geçtiğimiz günlerde Yeni Mahalle’de, 7 üniteli bir sağlık ocağının temel atma törenini gerçekleştirdik. Arsası Silivri Belediyesi tarafından tahsis edilen ve Sağlık Bakanlığımız tarafından inşa edilen 7 ila 9 üniteli bir sağlık ocağı ve hemen yanına da bir 112 acil servis istasyonu planladık. Bununla birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü, Verem Savaş Dispanseri, 11 hekimli Sağlık Ocağımız ve Sağlıklı Yaşam Merkezimizin çatılarının kiremitleri döşenmeye başladı. 5.000 metrekare alanda Silivri’nin birçok ihtiyacını karşılayacak bu yatırım için Sağlık Bakanımıza ve yetkililerine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“HALKA HİZMET HAKK’A HİZMETTİR”

Konuşmasının sonunda “anlaşılmak” konusu üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Bazen yaptığınız işlerin anlaşılmasını beklersiniz. Yaptığınız işlerin, yaptığınız icraatların ruhlarının, maneviyatının, fikriyatının kamuoyunca, Silivri’de yaşayan vatandaşlar tarafından anlaşılmasını beklersiniz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ‘Aşkınan çalışan yorulmaz’ anlayışıyla 7/24 Silivri’mize ve Silivri’de yaşayan vatandaşlarımıza hizmetkâr olmayı kendimize şiar edindik. ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ dedik. Hizmetlerimiz kimseler için değil herkes için olacak dedik. Dürüst, ahlâklı, şeffaf, denetlenebilir bir yönetim iddiasını Allah’a çok şükür ki Silivri’mizde hayata geçirdik. Silivri Belediyesinin öncü, örnek ve önder projeleri artık kabına sığmıyor ve Silivri Belediyesi bir belediyecilik hikâyesi yazıyor. Kimileri bu hikâye ile gurur duyuyor kimileri de içlerine sinmese bile siyasi saiklerle bu hikâyeden rahatsız olabiliyor. Ben ve ekibim bu hikâyenin anlaşılması için vicdanlara sığınıyor ve bu konuda çaba harcıyoruz. Sözlerimi üstat Sezai Karakoç’un sözleriyle bitirmek istiyorum: Anlamak masraflı iştir; emek ister, samimiyet ister, gayret ister. Yanlış anlamak ise kolaydır oysa. Biraz kötü niyet biraz da cahillik kâfidir. Anlaşılmak dileklerimle…” dedi.