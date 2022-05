Başkan Yılmaz: 'Silivri cazibe merkezi haline geliyor'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları ile Silivrili kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kavaklı ve Ortaköy mahallesinde ikamet eden kadınlar ve mahalle muhtarları ile Kalepark Sosyal Tesislerinde buluşan Başkan Yılmaz, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar, Kavaklı ve Ortaköy mahallelerine yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

“KURSİYERLERİMİZİN ÜRÜNLERİ İÇİN SATIŞ ALANI YAPACAĞIZ”

Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, “İlçemizde yaşayan hanımefendiler ve gençlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün de Kavaklı ve Ortaköy mahallelerimizde ikamet eden siz kıymetli hanımefendilerle beraberiz. Kadınlara dokunduğumuzda hayatın gerçekleri ile karşılaşacağımı bildiğim için hep sizleri dinledim. Bu hislerle yaptığım her hizmet hayata dokundu ve Silivri’de, İstanbul’da, her yerde örnek gösterildi. Onun için bizlerden desteğini esirgemeyen siz değerli hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Bu kardeşiniz elini uzattığı elleri hiç unutmayacak; hep sizinle ve sizin yanınızda olacak. Çocuklara, gençlere yatırım yapacağız. Sizlere verdiğimiz tüm sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Selimpaşa Mahallemizde her çocuğumuzun bir müzik aleti çalabilmesi, sanatla ilgilenmesi için bir müzik ve sanat okulumuzu hizmete açtık. Silivri’de yaşayan bütün çocuklarımıza ücretsiz eğitim veriyor. Bu yıl Silivri’de yaşayan ve üniversiteyi kazanan her gencimize 500 lira burs verdik. Üniversite sınavına girecek olan bütün çocuklarımızın sınav ücretini ödedik. Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş ücretlerini ödedik. LGS’de başarılı olan 15 öğrencimizi ödüllendirdik. Bu yaz Kadir Has Üniversitesi ile ortak bir proje ile bilgisayar ve yabancı dil kurslarını yine ücretsiz olarak Silivri’de yaşayan gençlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Biz Silivri’ye yatırım yapmaya, Silivri’nin İstanbul’un diğer ilçelerinden daha tercih edilir bir ilçe olmasını sağlamaya, Silivri’de yaşayanların Silivri’yi yaşadığı bir marka kenti yapmaya, göreve geldiğimiz günden beri 7/24 aşkla, heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Tarihi gezilerimizi hanımefendilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bu yaz Silivri merkezinde, mahalle evlerimizde kursiyerlerimiz tarafından üretilen ürünler için bir satış alanı yapmayı planlıyoruz. Özel çocuklarımızı engelli bireylerimizi unutmuyoruz. Silivri’de şuan belediye eliyle yapılan en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi’ni bitirmek üzereyiz. Silivri Belediyesi her ay yaptığı düzenli yardımlarla sosyal belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini herkese gösteriyor. En uzak köylerimizden bile kanser, diyaliz hastalarımız ücretsiz olarak hastanelere taşınıyor. Evde bakım hizmetlerimiz var. Bunların hepsinden faydalanmak sizlerin en doğal hakkı. Mahallelerimize kapalı pazar yerleri ve yine sizlerin ücretsiz bir şekilde faydalanacağı sosyal etkinlik alanları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarla Silivri bir cazibe merkezi haline geliyor. Bütüncül bir anlayışla Silivri’nin her noktasına dokunmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Kahvaltıya katılan kadınlar, verdiği destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Program, kadınların görüş ve önerilerinin alınması ve günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.