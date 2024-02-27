Başkan Yılmaz: 'Silivri'de Meslek Erbapları Yetiştirilecek'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları kapsamında Silivrili esnaf ve işletmecilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Silivri’de faaliyet gösteren erkek kuaförleriyle buluşan Başkan Yılmaz programda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgiler verdi. Yelken Restoranda gerçekleşen kahvaltı programına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer ve erkek kuaförleri katıldı.

KOÇER: “HER ANIMIZDA VOLKAN YILMAZ YANIMIZDA”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, “Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de yaptığı hizmetler ve çalışmalarla her anımızda yanımızda yer aldı. Böyle bir programla bizleri bir araya getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’DE HER ZAMAN HOŞGÖRÜ İKLİMİ YAŞANIYOR”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri'de göreve geldiğimiz günden beri belediye, devlet, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları uyum içerisinde çalışıyor. Silivri'deki bu uyum ve hoşgörü yaşama da yansıyor ve Silivri’de her zaman hoşgörü iklimi yaşanıyor. 5 yıllık görev süremiz boyunca birçok zorluğu hep birlikte yaşadık. 2 yıllık pandemi döneminde gerek esnaf odamız gerekse belediye olarak sizlere destek olmaya çalıştık. Silivri Belediyesi olarak kentimizin daha yaşanılabilir hale gelmesi ve hemşehrilerimizin daha da mutlu olabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz Bir şehirde uyum varsa huzur var demektir. Uyum varsa başarı ve hizmet var demektir. Yüzme havuzları, spor salonları, kapalı spor tesisleri, tiyatro salonları ve kütüphaneler gibi birçok hizmeti hayata geçirebiliriz. Önemli olan bu eserleri anlamlı kılacak ve bu eserleri bir sonraki nesillere taşıyacak, geliştirecek ve büyütecek insan unsurudur. Buradan hareketle ne yaparsak Silivri'nin güzel insanlarını merkeze koyuyoruz. Ben belediye başkanı olarak Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızdan tek bir şey istiyorum. Evinize ve yuvanıza nasıl sahip çıkıyorsanız yaşadığınız şehre de öyle sahip çıkmanızı diliyorum. Biz bu şehre sahip çıkarsak bu şehir turizmiyle, tarımıyla ve sanayisiyle Türkiye'deki en müstesna kentlerden biri olur. Bu durumun adına marka şehir deniyor. Son zamanlarda Silivri’de tanıştığımız vatandaşlar; ‘8 ay önce, 1 sene önce veya 2 sene önce Silivri’ye taşındım’ diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Silivri artık bir cazibe merkezi ve bir çekim alanı oldu. Silivri’miz insanların tercih ettiği ve ömrünün bir bölümünü geçirmeyi arzu ettikleri bir şehir haline geldi. Bütün hizmetlerimizi ve eserlerimizi yaparken olanla ve yapılanla yetinme gibi bir halimiz yok. Daha iyisi, güzeli, fazlası ve niteliklisi yapılabilir mi diye çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz” diye konuştu.

“SİLİVRİ’DE 2 TANE DAHA MESLEK LİSESİ YAPACAĞIZ”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “5 yıl önce Silivri Belediyesinde göreve geldiğimizde bizleri ziyaret eden misafirlerimiz; ‘Başkanım Silivri'de nereyi gezelim, tarihi eserleriniz, müzeleriniz, kütüphaneleriniz nerelerde?’ dediklerinde verecek cevabımız yoktu. Biz göreve başlamadan önce Silivri’de bir tane müze yoktu. Tarihi eserler dökülüyordu ve ihya edilmemişti. Buradan hareketle bu şehre gelen bir misafirimizin veya turistin gezi rehberini 3 güne sığdırabileceği bir Silivri’yi planladık. Bizden önceki yönetim döneminde 10 yıl kapalı olan 32 Gözlü Köprü ve 11 yıldır kapalı olan Kısa Köprüyü bitirerek Silivri’mizin hizmetine sunduk. Kısa Köprü’nün yanına köy pazarı yaptık. Geceleri benim dahi önünden geçerken tedirgin olduğum Kalepark’ı bitirdik. Mübadele Evi Müzesini ve Fotoğrafçılık ve Yeşilçam Sergi Evini bitirdik. Silivri Belediyesinin eski belediye binasının yapımına başladık. İlçemizdeki kütüphane çalışmaları çok kısa sürede bitecek. Silivri Belediyesi olarak Kültür Merkezi ve Gençlik Merkezi projelerimizi hayata geçirdik. Gençlik Merkezinin olduğu bölgede bir gençlik parkı inşa edeceğiz. Silivri’ye gelen misafirlerimiz eskiden sadece sahilde gezerken şimdi kültür ve sanatla bezenmiş bir kentte dolaşıyor. Erkek kuaförlerimiz olarak çırak bulmakta zorlandığınızı biliyorum. Buradan hareketle Çanta Mahallesi’nde Silivri Belediyesi ve Ayfar ailesi iş birliğiyle 24 derslikli bir meslek lisesine başladık. Bu okulumuz 6 ay sonra bitiyor. Çırak ve ara eleman açığının kapatılması için Silivri Belediyesi ve iş insanlarıyla birlikte 2 tane daha meslek lisesinin yapımını önümüzdeki 5 yılda tamamlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda çıraklık kursları adı altında Silivri Belediyesinin dahil olacağı bir eğitim merkezini de Silivri’mize kazandıracağız. Projelerimizle birlikte burada çıraklar, kalfalar ve meslek erbaplarını yetiştirilecek” ifadelerini kullandı.