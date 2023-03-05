Başkan Yılmaz Silivri'deki afetlere hazırlık çalışmalarını anlattı

Silivri Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle ‘Deprem Gerçeği Üzerine Silivri Belediyesi Tarafından Yapılan Hazırlıklar’ konulu kamuoyu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, afetlere hazırlık çalışmaları hakkında detaylı bir sunum yaptı. Başkan Yılmaz yaptığı konuşmada Silivri Belediyesi tarafından yapılan mikrobölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları, Boğluca Deresi çevresindeki ‘Yapı Yasaklı Alan’ kararının kaldırılması, riskli binaların yıkımı ve Varnalı Konutları’ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Başkan Yılmaz’ın gündeminde Silivri Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen afetle mücadele çalışmaları da vardı.

“MİKROBÖLGELEME VE JEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Silivri’de yaklaşık 4 yıldır doğal afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmak adına yaptıkları çalışmaları anlatan detaylı bir sunum yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye’deki tüm ilçelerden Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi istedi. Silivri Belediyesi olarak kapsamlı bir çalışma yaptık ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi, Bakanlığımıza onaylattık. Bu çalışma ile ilçemizde olabilecek heyelan, su taşkını, deprem gibi afetlerin tamamını göz önünde bulundurarak, muhtemel riskli alanların tespitini yaptık. Sorunlu görünen bölgelerdeki mahallerde sağlıklı ve güvenli alanların oluşturulması, yapılacak planlama çalışmalarında yöntemler ve araçları tespit ederek yeni yol haritamızı oluşturduk. Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi kapsamında 3 aşamadan oluşan bir çalışma yaptık. Birinci aşamada Silivri ile ilgili ciddi bir envanter çalışması gerçekleştirdik. 69.185 adet yapıda yerinde tespit yaptık. Görüntüleme çalışmalarımızla tüm yapıları kayıt altına aldık. Kent Bilgi Sistemine elimizdeki bu verilerin girişini tamamladık. İkinci aşamada ilçemiz genelinde yapılan fiziksel ve sosyal analizler doğrultusunda Silivri’mizi mekânsal olarak 4 bölgeye ayırdık. Bu alt bölgelere özel planlama kararları ürettik. Üçüncü aşamada ise yaptığımız arazi çalışmalarıyla yapı stoğunun analizlerini yaptık. Tespitini tamamladığımız 69.185 yapının 17.095 adedinin yapısal ve zeminsel puanlama sistemine göre riskli yapı olabileceğini tahmin etmekteyiz. Yapmış olduğumuz önemli bir çalışma da mikrobölgeleme ve imar revizyonlarıdır. Mikrobölgeleme çalışmaları esasında büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğundadır. İlçe belediyeleri bu çalışmaları yapmaz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yapmasını beklemeden mikrobölgeleme çalışmalarımızı tamamladık. 27.03.2020 tarihinde İmar Plan Revizyon ihalesine çıkılmış ve afete duyarlı imar planı çalışmaları için 5.650 hektar alanda jeolojik etütlerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çok trajik bir durum. 519 adet harita ve yaklaşık 16.000 hektar alanda mikrobölgeleme, jeolojik etüt çalışmalarımızı tamamladık.” dedi.

“BOĞLUCA DERESİ ÇEVRESİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ AÇTIK”

2,5 yıl süren bir çalışma neticesinde Boğluca Deresi çevresinde kentsel dönüşümün önünü açtıklarını ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “2019 yılında şehrimiz su taşkını ile karşı karşıya kalmış ve Boğluca Deresi diye tabir ettiğimiz yaklaşık 500 hektarlık alan ‘Yapı Yasaklı Alan’ olarak ilan edilmişti. Bu nedenle bölgede yaşayan vatandaşlarımız kentsel dönüşüm kapsamında hiçbir işlem gerçekleştiremiyordu. 2,5 yıllık mücadelemiz sonrasında yapı yasağını kaldırıp İBB’den onaylattık. Yapı yasaklı ilan edilen yaklaşık 159,4 hektar alanda kentsel dönüşümün önünü açmış bulunmaktayız. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız finansını oluşturdukları takdirde dilediği gibi kentsel dönüşüm yapabilirler. Silivri Belediyesi olarak temel hizmet anlayışımız siyasi tartışmaların içine girmeden Silivri’mize insan odakları hizmetleri getirebilmektir. İBB’ye ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na çeşitli platformlarda dile getirdim. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum: Boğluca Deresi çevresinde yaşayan vatandaşlarımız için bir kentsel dönüşüm hamlesi başlatılmasını temenni ediyorum. Buradaki mülk sahiplerinin de bir an önce binalarını kontrol ettirip gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“YAPI STOKLARIMIZ ARASINDAKİ RİSKLİ BİNALARI YIKIYORUZ”

Kamuya ait yapı stoklarında risk denetimi yaptıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında Silivri Belediyesi olarak çalışmalar yürütüyoruz. 2012-2019 yılları arasında 197 adet yapıda 1625 adet bağımsız birimde riskli yapı tespit işlemi yapılmış ve yıkım işlemi tamamlanmıştı. Biz göreve geldikten sonra 2019-2023 yılları arasında 231 adet yapıda 1.466 bağımsız birimde riskli yapı tespit ettik ve 194 adet yapıda toplam 1.045 adet bağımsız birimin yıkım işlemini gerçekleştirdik. Geriye kalan 37 yapıda 371 bağımsız irimde ise tebligat ve hukuki süreç devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ise 2019 yılı Nisan ayından bugüne kadar 774 hak sahibine toplamda 7,5 milyonu aşan kira yardımı yapmıştır. Silivri Belediyesi olarak kendi yapı stoğumuzu da kontrol ediyoruz. Bu kapsamda yapı stoklarımız arasındaki riskli binalarımızı yıkıyoruz. Polis Lojmanları, Eski Emniyet Binası, Fen İşleri Eski Ek Hizmet Binası, Sayalar Köy Kahvehanesi ve Kavaklı Düğün Salonu başta olmak üzere kamu mülkiyetindeki binalarda riskli yapı tespit işlemi gerçekleştirdik ve risk teşkil eden bu yapılardaki yıkım işlemlerini tamamladık. Değirmenköy Sanayi Sitesinde ise tahliye işlemlerine devam ediyoruz.” diye konuştu.

“VARNALI KONUTLARINDA ANAHTAR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Varnalı Konutları’nda kentsel dönüşüm hareketi başlattıklarını dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “Sermayesi yüzde 100 Silivri Belediyesine ait olan Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini (SİYTAŞ) kurduk. Bu şirketin kuruluş amacı kâr etmek ya da müteahhitlik yapmak değildir. Gayemiz, Silivri Belediyesi olarak kentsel dönüşüme soluk olmak, omuz vermek ve vatandaşlarımızın bir başına bırakmadan ellerinden tutmak, onlara moral aşılamaktı. 40 yılı aşkın bir süre önce yapılan Varnalı Konutları’nda SİYTAŞ ve Saral İnşaat iş birliğiyle bir kentsel dönüşüm hareketi başlattık. 122 dairemizin yapımını çok kısa bir sürede bitirdik ve 25 Mart 2023 tarihinde Varnalı Konutları’nın anahtarlarını törenle teslim edeceğiz.” dedi.

“PROFESYONELLER VE GÖNÜLLÜLERDEN OLUŞAN 2.072 KİŞİLİK BİR ORDUMUZ VAR”

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin afetlerle mücadeledeki önemini anlatan Başkan Yılmaz, “Göreve gelir gelmez ilk hizmetlerimizden bir tanesi de Silivri Afet Koordinasyon Merkezini ilçemize kazandırmak oldu. 2021 Ocak ayında 1.000 metrekare alan üzerine yeni bir bina inşa ederek Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekiplerinin de içerisinde bulunduğu bir Afet Koordinasyon Merkezini hep beraber kurduk. Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde 20 eğitmen, 20 arama kurtarma ekibi, 40 önce inceleme, hasar tespit ve teknik personel, 10 tahliye personeli, 20 trafik ve asayiş personeli, 10 bilgi yönetim personeli, 6 haber merkezi ve planlama görevlisi, 4 İHA pilotu ve 4 haberleşme personeli görev yapıyor. Ayrıca jandarma personelimiz, polisimiz ve zabıtalarımız kameralarla şehri 7/24 inceliyor. Merkezimizde; arama kurtarma personeli istirahat dinlenme odası, enkaz kaldırma ve hasar tespit bölümü ve teçhizata odası yer alıyor. Afet Koordinasyon Merkezinde; 1 adet arama kurtarma köpeği, tam donanımlı arama kurtarma aracı ve birçok hizmet aracımız görev yapıyor. SAK ekibimiz ile Türkiye’de 1.300’ü aşan belediye arasında AFAD’a akredite olan 2. belediye olduk. SAK personelimizle afet eğitimleri konusunda da önemli işlere imza atıyoruz. Eğitim yolculuğumuz, AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında Yeşilköy Eğitim Merkezinde verilen eğitimlerle başladı. Arkadaşlarımız ayrıca Ankara Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Birey ve Aile İçin Afet Bilinci eğitimini tamamlayıp ‘Eğitici Eğitmeni’ sertifikası almıştır. Türkiye’de kentsel arama kurtarma personeli yetiştiren tek belediyeyiz. AFAD bu eğitimleri yalnızca Silivri Belediyesinin personeliyle yürütüyor. 2021 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmişti. Bu kapsamda; STK’lar, fabrikalar, siteler, AVM’ler, İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığının tüm birlikleri, Hava Harp Okulu Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, 1. Ordu Komutanlığına bağlı birlikler, Cezaevleri Jandarma Komutanlıkları, Hadımköy Jandarma Taburu ve kamu personelleri başta olmak üzere tam 150 bin kişiye afet bilinci eğitimi verdik. Okullarımızda, AVM’lerimizde ve kamu kurumlarımızda deprem ve tahliye tatbikatları gerçekleştirdik. SAK ekiplerimiz 2020 İzmir Depremi, 2021 Antalya ve Muğla orman yangınları, 2021 Kastamonu sel felaketi, 2022 Düzce Depremi, 2023 Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay depreminde bölgelere gitmiş ve yaraları sarmak adına canla, başla çalışmışlardır. Yaptığımız çalışmalarla neticesinde Silivri’de 879 Temel AFAD Gönüllüsü, 254 Destek AFAD Gönüllüsü, 683 Mahalle Hazır Afet Timi, 201 Yerel Destek Ekipleri, 35 Destek AFAD Gönüllüsü Muhtarımız ve 20 kişilik arama kurtarma ekibimiz bulunuyor. Bu rakamlara bakıldığında profesyoneller ve gönüllülerden oluşan 2.072 kişilik bir ordumuz var.” dedi.