Başkan Yılmaz: 'Silivri halkı eğriyi de doğruyu da görüyor'

Silivri Belediye Meclisi 2024 yılı ocak ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Salim Çavdar ve CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda salı günü ilgili komisyonlara gönderilen 2 gündem maddesine ilişkin komisyon raporlarının 1’i meclis üyelerinin oy birliğiyle diğeri oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis toplantısını yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Selimpaşa-Ortaköy-Kavaklı TEM Otoyolu güneyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla ilgili CHP grubunun yapmış olduğu açıklamalara yanıt verdi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü sırada CHP Belediye Meclis Üyesi Gökhan Yonat ve CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı tarafından Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) istişareleriyle hayata geçirilen Selimpaşa-Ortaköy-Kavaklı TEM otoyolu güneyi 1/1.000 ölçekli uygulama imar planıyla ilgili konuşmalar yapıldı. Yonat, planlardan halkın rahatsız olduğunu, planlar hakkında hiç kimsenin açıklayıcı bir bilgisinin olmadığını ve Selimpaşa’da esnaf olduğu için günde onlarca insanın bu konuyla ilgili kendisine geldiğini belirtti. Kırkıcı ise, güzel bir çalışma yapıldığını, planlamaya karşı olmadıklarını ama planlamanın seyrine ve planlamanın yapılış biçimine itirazlarının olduğundan bahsetti. Yonat ve Kırkıcı’nın açıklamalarına Cumhur İttifakı Grubu’nu temsilen AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sami Barlas, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çolakoğlu, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ömer Tekin, AK Parti Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı ve MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın’dan da tepkiler geldi.

BAŞKAN YILMAZ: “DEMAGOJİYLE SİLİVRİ BELEDİYE MECLİSİNİ OYALIYORSUNUZ”

Toplantının 1. gündem maddesinde “Silivri İlçesi Selimpaşa-Ortaköy-Kavaklı TEM Otoyolu Güneyi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun bulunmuştur” ifadeleri yer aldı. CHP Belediye Meclis Üyesi Gökhan Yonat ve CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı’nın aleyhte konuşmalarına cevap veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri'nin yararına, üstelik de CHP, İBB, Silivri Belediyesi, MHP belediyesinin ortak akılla yürüttüğü bir plan üzerinden CHP grubunun nasıl siyaset yaptığını, nasıl demagoji yaptığını ve nasıl halkı yanlış bir şekilde tahrik ederek yönlendirme yaptığını görüyoruz. Seçimler yaklaşırken 10 yılda Silivri’nin planına dahil parmaklarını kıpırdatmayanların, risk alıp plan yapan, üstelik de farklı 2 siyasi partide 2 belediyenin oturup plan yaptığı, kafa kafaya verdiği, bilim adamlarının ve şehir plancılarının yaptığı bir plan üzerinde içi boş, spesifik hiçbir itirazın olmadığı, planın hatalı yönlerinin, planın kusurlu, sakat yönlerinin hiçbir tanesinin ifade edilmediği, yalnızca halkçı sosyal demokrat söylemlerin ama içi boş söylemlerin atıldığı, bu planların siyasete alet edilerek gecikmeye uğratma çabaları üzülerek takip ettiğimiz bir durumdur. Planın şurasında şu kusur var demeyeceksiniz. Planın burasında rant var diyemeyeceksiniz. Planın şurasında şu yanlışlıklar yapılmış, vatandaşa eziyet edilmiş, yasanın dışında kesintiler, yasaya uyulmayan plancılık anlayışına yakışmayacak ve etik olmayan bir plan yapılmış diyemeyeceksiniz. Planın içerisinde o yok, planın içerisinde bu yok, planın içerisinde muhtarlar yok, sivil toplum örgütleri yok, basın yok ve biz yokuz diyerek bir demagojiyle Silivri Belediye Meclisini oyalayacaksınız. 2009 yılında Silivri bir sel yaşadı. Can kaybının yaşandığı ve çok üzüldüğümüz bir sel felaketiydi. Bu sel felaketinden sonra Boğluca Deresi'nin etrafındaki 500 hektarın üzerinde bir alan yapı yasaklı ilan edildi. Biraz önce ağdalı cümlelerle konuşan arkadaşın da meclis üyesi olduğu 10 yılda, buradaki yapı yasağının kaldırılması, deprem gerçeğiyle kentsel dönüşümle evini yıkıp yerine yeni ev yapamayacak insanlar adına serçe parmaklarınızı dahi kıpırdatmadınız. Yapı yasağını ortadan kaldırmak adına ne bir çalışmanız ne bir teklifiniz ne de bir çabanız olmadı. Silivri Belediyesi olarak göreve gelir gelmez İBB’de yapı yasaklı ilan edilen bu alanın yapı yasağını kaldırmak için çalışmaları başlattık. İmza süreçlerinin taşkın alanda bile 4-5 ay sürdüğü süreçlerde 5.000’lik ve 1.000’lik planları ancak 2,5 yılda onaylatabildik. CHP’nin 10 yıllık iktidarı döneminde kılını kıpırdatmadığı bu problemi ortadan kaldırdık. Oy hesabı, oy kaygısı ve seçim korkusu yaşayarak tribünlere oynamayın. Seçimlerden bu kadar korkmayın. Hak bildiğiniz yerde, doğru olan konularda emin adımlarla yürüyünüz. Biz her zaman; ‘Seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Seçimler için değil, gelecek nesiller için bu hizmetleri yapıyoruz’ diyoruz. Plan konusuyla ilgili en çekinmesi gereken, sizin ifadenizle de planları burada bekletelim demesi gereken kişi benim. Niye biliyor musunuz? Beklesin, top çevirelim ve duralım. Kahvelere gittiğimde, seçim meydanlarına gittiğimde bu sorular bana sorulduğunda bekliyor ve çalışıyoruz gibi oyalayıcı cümlelerle vatandaşı kandıralım. Ben öyle bir siyasetçi değilim. Bunu hala anlayamadınız. Kararlıyım ve doğru bildiğim yolda doğru adımlarla yürümeye devam edeceğim. Ben biliyorum ki siz vatandaşa gideceksiniz; ‘Biz mecliste hayır oyu verdik ama belediye başkanı bu planları onayladı. Biz bu planlara karşıyız’ diyeceksiniz. Ben biliyorum bunu yapacaksınız. Mecliste düzenlediğimiz 2 tane bilgilendirme toplantısında tek itiraz olmadı. Tek spesifik itiraz yapmadınız. Ama kahvelerde, seçim meydanlarında biz buna karşıydık diyeceksiniz. Meclise bakın, kayıtlara bakın, biz hayır oyu verdik ama Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz bunu geçirdi diyeceksiniz. Ama size hiç kimse inanmayacak. 10 yıl hiçbir şey yapmayanlar 5 yılda dev eserlerle beraber Silivri’nin bütün kronik problemlerini çözen Cumhur İttifakı'nın hem paydaşlarına hem de o onu şerefiyle temsil eden belediye başkanına inanacaklar. Çünkü yapılanlara bakmak lazım. Arkada yapılanlara ve yapamayanlara bakmak. Silivri'deki vatandaşların feraseti her şeyin ama her şeyin üzerindedir. Eğriyi de doğruyu da görecekler” dedi.

“SİLİVRİ’Yİ YILLARCA 80’Lİ YILLARDAN KALAN PLANLARLA YÖNETTİNİZ”

Silivri’nin CHP yönetiminde olduğu dönemlerle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Yıllarca 80’li yıllardan kalan Silivri merkez planlarıyla Silivri'yi yönettiniz. Bu planları da yine biz çok ciddi çalışmalar neticesinde yeniledik. Buradan İBB’ye de teşekkür etmek istiyorum. Geç olur, güç olur ama hızlanması haklı talebimizdir. Bu konularda da çalışmalarımız devam edecek. Cumhuriyet Mahallesi’nde sağlık ocağı, cami ve okul yapacak yer yok. Kimsenin de umurunda değil. Oradaki planları ve uygulamaları da yaptık. Odun taşımaktan, kömür taşımaktan usandık diyen hanımefendiler var. Planlar olmadığı için doğalgaz alamıyorlar. İBB’de 18 uygulamaları olmadığı için planlar 1 yıl askıda kaldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde İBB olarak vatandaştan 48,5 kestiniz. Yasa çıktı ve 45’in üstünde kesinti yapılamaz denildi. Biz de bu yasayı kendimize kılavuz alarak oradaki uygulamayı kapattık. 45 kesinti yaparak yenisini yaptık. Dolayısıyla orada plan vardı, planı iptal ettiniz ve yeni bir plan yaptınız demeyin. Oradaki plan, kesinti oranının yasayla 45 ile sınırlanmasından sonra bizim yaptığımız çalışmadır. Dolayısıyla CHP meclis üyeleri arkadaşlarım umarım beni iyi dinlemişlerdir. Bu konuda kendini teknik, bilgili diye tarif eden arkadaşları tarafından yanlış yönlendiriliyorlar. Uzun lafın kısası burada bir siyasi mülahaza, siyasi çıkar veya siyasi kazançtan yola çıkarak bu işleri yapmıyoruz. Risk alarak ama aldığımız risklerde doğru bildiğimizi yaparak, doğru yürüyerek, cesaretli ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“BU PLANIN ARKASINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Silivri’de daha önce yapılan imar planlarıyla ilgili açıklama yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Boğluca Deresi’nin 1/5.000’lik Nazım İmar Planın süreci anlatmak istiyorum. Süheyl ve Gökhan Bey’in planları bekletelim fikrinin ne kadar yanlış ve sakat bir fikir olduğunu anlayacaksınız. 08.01.2021 tarihinde 12 Sayılı Silivri Belediye Meclis kararıyla tavsiye kararı almışız. 09.02.2021 tarihli yazımızla İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğüne, İBB’ye göndermişiz. Süreç Ocak 2021 tarihinde başlamış. Ocak 2021 ve 14 Temmuz 2021 tarihleri arası 550 sayılı İBB kararıyla uygun bulunmuş ve 26.07.2021 tarihinde yani bizim başlattığımızdan 7 ay sonra İBB'de onaylanmıştır. 15.12.2021-13.01 2022 tarihlerinde bir ay askıda kalmıştır. 18.05.2022 tarihli 633 sayılı İBB meclis kararıyla plan itirazları değerlendirilmeye başlanmıştır. Yine 16.03.2023 tarihli 250 sayılı İBB kararı plan itirazları değerlendirilmiştir. 07.09.2023-06.10.2023 tarihlerinde itirazlar bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 08.01.2021 tarihinde başlayan süreç 06.10.2023 tarihinde tamamlanmış olup toplamda 2 yıl 9 ay yani 33 ay sürmüştür. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda Boğluca Deresi’nde yapmış olduğumuz 5.000’lik itirazların sonuçlanmasını beklemeden 1.000’lik planlarını yapıp yolladığımız halde 33 ayda sonuç alabilmişiz. Siz 10 yılda kırmızı kıpırdatmayacaksınız, hiç dert edinmeyeceksiniz, dertlenen, gece uyumayan, bunları düşünen ve bunlarla ilgili İBB ile, Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüşüp yönetimlerimizin, bürokratlarımız görüşüp kafa yorduğu planlarla ilgili siyaset yapacaksınız. Biz siyaset yapmanıza müsaade edebiliriz. Ama bu siyaseti yapmanıza Silivri'de yaşayan hiçbir vatandaş müsaade etmeyecektir. Dolayısıyla siz kahvelere gidin, biz hayır dedik, Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz bu planı yaptı deyin. Biz yapmadık, o yaptı deyin. Beni kötüleyip arsalarınızın düşmanı, evlerinizin düşmanı, evlerinize konacak ve buraya gökdelenler yapacak deyin. Bunları da söyleyin. Yani sizden artık her şeyi bekler oldum. Burada 2 tane bilgilendirme toplantısında itirazınız yok. 2 tane bilgilendirme bu konuyu dert eden meclis üyelerimiz yok. 2 tane İBB meclis üyemiz var, bugün ikisi de bu toplantıda yok. Bilgilendirme toplantılarında yer almadılar. Ama ondan sonra da çıkıyorlar şehirle ilgili ve şehrin planlamalarıyla ilgili nutuk atabiliyorlar. Şimdi ben hem Gökhan Bey'e hem de Süheyl Bey’e sormak istiyorum. Kardeşim bu planlara itirazınız ne? Bu planların neresinde rant var? Bu planların neresinde yanlışlık var? Bu planların neresinde usulsüzlük var? Bu planların neresinde bize yönetmeliklerin, yasanın verdiği hakların ihlal edilmesi var? Dolayısıyla biz burada şunu söylüyoruz, Nazım İmar Planları itirazlarını beklersek bir yol katetemeyiz. Sizin umurunuzda olmayabilir ama Silivri’de yaşayan vatandaşlar, yatırımcılar, sanayiciler, çiftçiler ve hayvancılar benim umurumda. Biz bunu bekletemeyiz. Bekleterek kazanacağımız bir şeyi söylerseniz sizle hemfikir olurum. Biz bu planı burada bekletelim, bir ay iki ay beklesin diyorsunuz. Planı bekletmek benim için en kolay ve risksiz şey. Değerlendiriliyor veya İBB çalışmalar yapıyor diyebilirim. Benim ağzımdan hiç bu işin sorumlusu, sahil bölgesindeki yapılan planı İBB ve Sayın İmamoğlu yaptı, sorumlusu odur diye bir şey duydunuz mu arkadaşlar? Bu plan Silivri Belediyesi ve İBB’nin istişareleri sonucu ama nihayetinde İBB’nin kararları neticesinde oluştu. Değiştirdikleri, ekledikleri ve çıkardıkları oldu. Bizim itiraz ettiklerimiz oldu. Bizim itiraz etmemize rağmen kabul edilmeyenler oldu. Bakın bunların hepsi normaldir. İtiraz etmemize rağmen kabul edildi diye kimseyi suçlamıyorum. Ben bu planın arkasında durmaya devam edeceğim. Ne İBB’yi ne CHP’yi ne de Ekrem İmamoğlu’nu suçlamayacağım. Bu planın arkasında duracağım. Çünkü bu plan şehrin yaşamı için, şehrin hayatı için, şehrin konforu için, 50 ve 100 yıl sonrası için yollarıyla, kaldırımlarıyla ve geniş bulvarlarıyla yapabildiğimizin maksimumunu yaptığımız bir plandır” ifadelerini kullandı.