Başkan Yılmaz: 'Silivri İstanbul için bir fırsattır'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı temmuz ayı toplantısının 1. birleşiminin 2. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’nin plajları ve Küçüksinekli Mesire Alanında Silivri Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Yılmaz’ın gündeminde ilçede yapımı tamamlanan ancak seçim yasakları nedeniyle resmî açılışı ertelenen yatırım ve hizmetler de vardı.

“ÇEPER İLÇELER İSTANBUL’DA YAŞAYAN VATANDAŞLAR İÇİN BİR FIRSATTIR”

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) plaj ve mesire alanı gibi yatırımlarda eksik kaldığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, “İBB meclisinde Silivri’den her konuştuğumuzda bize ‘Silivri, Silivri, Silivri; ne kadar çok Silivri konuşuluyor’ denildi. Hâlbuki biz Silivri özelinde tüm çeper ilçelerin İstanbul’un merkezinde yaşayan insanlar için bir fırsat olduğuna dikkat çekmeyi arzuluyorduk. İstanbul’un çeperleri olarak şehirde yaşayan insanların nefes alabilecekleri, piknik yapabilecekleri, denize girebilecekleri, tatil yapabilecekleri yer olduğumuza dikkat çekmek istiyorduk. Biz, İstanbul’un kırsalları denince buraları sırtında yük, küfe görenlerden olmadık ve bunun fırsata çevrilmesi gerektiği konusunda tüm uyarıları yaptık. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimine; herkes Bodrum’a, Ayvalık’a, Marmaris’e tatile gidemeyebilir ama Çatalca’da, Şile’de, Silivri’de piknik yapılabilir ve denize girilebilir dedik. Bunlar için uygun tesislerin yapılması gerektiğini söyledik. Sosyal belediyecilik anlayışı da bunu gerektirir. Kâr amacı gütmeyen ama insanların güvenli, konforlu bir şekilde çocuklarıyla gidebilecekleri mesire alanları ve plajlar yapılması gerektiğinden bahsettik. Bakın İBB, tüm piknik alanlarını terk etti. Biz ise Silivri Belediyesi olarak Selimpaşa’da bir Kadınlar Plajı ve Kumluk mevkiinde halka açık bir plajı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kadınlar plajı ile ilgili sığ tartışmalar yaşandı. Oysa burası tüm kadınlarımızın rahatça duşunu alabileceği, tuvalete girebileceği, soyunma odaları olan, şezlongu olan ve üstelik bunların tamamının ücretsiz sağlandığı İstanbul’daki tek plaj. Son günlerde yerel gazetelerde İBB’nin plaj fiyatlarıyla ilgili çok ciddi tartışmalar da var. Denize girmenin ateş pahası olduğu haberleri basına yansıyor. Gazetelerde Büyükada’daki plaja hafta sonu girmenin ücretinin 560 TL olduğu yazıyor. Silivri Belediyesinin Kadınlar Plajında şezlong bedava, şemsiye bedava, duş bedava, soyunma odası bedava, tuvalet bedava, çay 1 TL, kahve 3 TL. Bundan rahatsız olmak için insanın aklını yitirmesi gerekiyor. Yine Kumluk mevkiinde yapmış olduğumuz plajda cüzi rakamlara duşlar ve tuvaletler kullanılıyor. Burada 2 şezlong ve 1 şemsiye fiyatı yanılmıyorsam 30 TL. Şimdi biz mümkün mertebe fiyatlarımızı ekonomik, düşük ve halkımızı zorlamayacak; emeklimizi, dulumuzu, yetimimizi zorlamayacak miktarlarda tutmaya çalışıyoruz. Buralardan belki bir miktar da zarar ediyor olabiliriz. Diğer iştiraklerimizden elde ettiğimiz gelirlerle buraları sübvanse ediyoruz. Onun için ben İBB’ye çağrıda bulunuyorum; Tuzla’dan Silivri’ye kadar 44 km sahilimiz var. Karadeniz’i de içine koyarsak Çatalca, Arnavutköy ekseninde çok daha fazla halk plajı yapmaları, hizmete sokmaları ve vatandaşa piknik alanlarıyla beraber bu sosyal belediyecilik anlayışını göstermeleri gerekir diye düşünüyorum. Görev sürelerinde 4 yılı geride bıraktılar. Bir sonraki yılı zaten göremeyecekler çünkü mart ayında seçim var. Dolayısıyla İBB bu treni kaçırdı diye düşünüyorum. Halbuki büyük bir fırsattı ve İstanbullular için büyük bir hizmetti.” dedi.



“KÜÇÜKSİNEKLİ MESİRE ALANI VATANDAŞLARIMIZA YAKIŞIR HALE GELDİ”

Küçüksinekli Mesire Alanında çalışmaların tamamlandığını ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “Küçüksinekli Mesire Alanı hepinizin bildiği gibi atıl durumda olan, kapalı durumda olan bir mesire alanıydı. Ormandan İBB’ye tahsisi vardı. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde İBB üzerindeki mahkemeden feragat etti ve 1 yıl süren bir maraton sonunda mesire alanımızı devraldık. Ormandan kiraladık. Burası artık Silivri Belediyesinin eliyle işletilen bir mesire alanı oldu. Geçtiğimiz yaz, orman yangınları sebebiyle mesire alanlarına girişler yasaklanınca mesire alanımız faaliyet gösteremedi ama biz onu fırsat bilip asfaltlama çalışmalarını, yürüyüş yollarını, spor alanlarını, çocuk parklarını, tuvaletleri her şeyi yeniledik. Burayı Silivri’de ve İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız için fırsat bir mesire alanı haline getirdik. Bunun da mutluluğunu taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.



“BEYLİKDÜZÜ VE BÜYÜKÇEKMECEYE MÜTHİŞ BİR POZİTİF AYRIMCILIK YAPILIYOR”

Yapımı tamamlanan ancak açılışı henüz yapılmayan yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Eğer temmuz ve ağustos programlarımıza sığdırabilirsek açılışını yapmayı planladığımız yatırımlar hakkında da kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Gümüşyaka’da Adsız Nefer Sokak’taki parkımızın ve Canbolat Sokak’taki parkımızın, Çanta’daki Büyük Atatürk Parkı’mızın, yine Cumhuriyet mahallemizdeki Suna Pekuysal ve Zeki Alasya Parkı ve Spor Alanımızın açılışını yapmayı hedefliyoruz. Büyükkılıçlı’da içerisinde mahalle evi, tuvaletleri olan ve hemen yanında halı sahası ve soyunma odaları bulunan ve 112 acil istasyonunun da yer aldığı, esasında Büyükkılıçlı’nın bütün sosyal ihtiyaçlarının görülebileceği bir alanın açılışını da planlıyoruz. Selimpaşa mahallemizde Refik Tuncay ile Remzi Özenç parklarını sıfırdan yıktık, yaptık ve açılışlarını planlıyoruz. Kavaklı mahallemizde yaklaşık 5.000 metrekare alanda bir mini Millet Bahçemiz var. İçerisinde halı saha, basket sahaları, fitness salonları, çocuk oyun parkları, piknik masaları olan parkımızın da açılışı bekliyor. Beyciler’de futbol sahası, Sayalar’da futbol sahası, Alipaşa’da futbol sahası, Gümüşyaka’da futbol sahasını bitirdik. Fenerköy Müjdat Gürsu Stadyumu açılışını yapmadık ama bitirdik. Şimdi yanına ebe evi, sağlık evi, mahalle evi, basket sahaları, 600 metrekare kapalı alan ve 250 araçlık otopark ile devasa bir tesisi Fenerköy’ümüze kazandırmış olacağız. Yine 1000 kişilik tribün kapasiteli, profesyonel maçların dahi oynanacağı, 4 soyunma odası olan bir stadyumu ve etrafında Silivri Belediyesi marifetiyle yapılan 200 araçlık otopark, basket sahaları, çocuk dinlenme alanları, piknik alanları ve Değirmenköy’e hizmet eden sosyal yaşamı güçlendiren bir tesisin yapımını tamamladık. Çanta’da bir halı saha, basket sahası, tenis kortu ve çocuk oyun gruplarından oluşan bir spor tesisi bitmek üzere. Kavaklı’da yine bağışçımız marifetiyle yaptığımız Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonunun da açılışını yapacağız. Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanının 3. ve 4. etaplarını bitirdik. 3. ve 4. etaplarının açılışını çok kısa bir süre içerisinde yapacağız. Boğluca’da 4 etap planladık, projelendirdik ve İBB’ye sunduk. Dedik ki bize ağaç verin, bank verin, kent mobilyaları verin biz de bu parkları yapalım. İBB’de dedi ki bizim yaşam vadileri projemiz kapsamında bu 1, 2, 3, ve 4. etabı biz yapalım. Buyurun dedik. Hiçbir siyasi tıkama yapmadık, set de çekmedik ama İBB 1. etabın yarısını, 2. etabın da 8’de 1’ini yaptı, öylece bıraktı. Biz 1. etabın yarısını bitirdik, 2. etabı planlıyoruz. 2. etabın da 8’de 1’ini biz yaptık. 3 ve 4. etapların tamamını bitirdik. Müjdat Gürsu’nun güneyinde 3. etapta yer alan; içerisinde 1.600 metre göleti olan, yine sosyal belediyecilik anlayışıyla belediye tarafından işletilecek, kimseye kiraya verilmeyecek çok butik bir tesisi de Silivri’ye kazandıracağız. Silivri’de yaşayan bir vatandaşımız D-100 karayolundan, Boğluca Deresinden hatta şehir merkezinden, köy pazarından yürüyüşe çıktığında, KİPTAŞ 2’nin kuzeyinden turu döndürüp tekrar köy pazarına geri dönebilecek. Burada ben bir parantez açmak istiyorum. Ben Beylikdüzü’nde bizim Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanı projesinin iki katı büyüklüğündeki yaşam vadisinin çok kısa bir sürede bitirildiğini biliyorum. Yani Beylikdüzü’ne gitseniz orada İBB’nin yaptığı hizmetleri görürseniz gurur duyarsınız ama şaşırırsınız; niye Silivri’mize, Çatalca’mıza bu hizmetler gelmiyor diye. Hizmetlerin eşit ve adil oranda paylaştırılması gerektiğini herkese hatırlatmak istiyorum. Bize bazen Silivri’ye ayrımcılık yapılmadığı söyleniyor. Bakın Silivri’ye ayrımcılık yapılmıyorsa hemen yanı başımızdaki Beylikdüzü’ne ve Büyükçekmece’ye müthiş bir pozitif ayrımcılık yapılıyor. Ben buna karşı çıkıyorum! İBB’de de karşı çıktım, Ekrem Bey’in kendisine de ifade ettim. Müthiş bir pozitif ayrımcılık var arkadaşlar bu iki ilçeye. Ama Silivri’ye gelince göz boyama ve Silivri Belediyesinin sürüklemesiyle gelen bazı hizmetler var. Kreşlerde olduğu gibi. Onun için bu hatırlatmaları da her seferinde yapmak durumundayım.” diye konuştu.