Başkan Yılmaz: 'Silivri İstanbul'un en huzurlu dört ilçesinden biri'

Silivri Emniyet Müdürlüğü tarafından, polis ve halk ilişkilerini geliştirmek, vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek ve verilen hizmeti en üst seviyelere taşımak amacıyla Huzur Toplantısı düzenlendi. Yaşar Kemal Fuaye Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun, Silivri İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim tarafından 2023 yılında gerçekleşen asayiş ve güvenlik olayları ile suç önleyici tedbir ve uygulamalar hakkında detaylı bir sunum yapıldı.

TOĞAN: “KAMU HİZMETİ SUNUM ALANIYLA İSTANBUL’DA BİRİNCİ SIRADAYIZ”

Toplantıda konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri yüzölçümü açısından İstanbul’un en büyük ikinci ilçesidir. Birinci sırada Çatalca, ikinci biz, üçüncü sırada ise Şile ilçesi yer almaktadır. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Kamu hizmeti sunum alanı diye bir kavram kullanırsak bu anlamda yüz ölçümü en geniş ilçe Silivri’dir. Çünkü Çatalca ve Şile’nin neredeyse üçte ikisi orman bölgesidir. Silivri’de ise hem belediye hizmetlerinin sunulması hem adli ve idari hizmetlerin sunulması noktasında, hizmet verdiğimiz kamu hizmeti sunum alanıyla İstanbul'da birinci sıradayız. Asayiş ve güvenlik hizmetlerinin icrası noktasında en büyük dezavantajımız bu noktadadır. Şu anda kâğıt üzerinde nüfusumuz 208.000’dir. Ama yaz döneminde nüfusumuz 1 milyona kadar çıkmaktadır. Silivri Belediyesi 208.000 nüfusuna göre kaynak alıyor. Silivri Emniyeti ve Silivri Jandarmasının da bu nüfusa göre bir tedarik durumu var. Yine adli hizmetlerde de durum bu şekildedir. Bu nüfusun çok üzerinde ve çok geniş bir kamu hizmeti sunum alanıyla kamu hizmetlerimizi, asayiş ve güvenlik hizmetlerimizi layıkıyla yürütmeye çalışıyoruz. İlçemizde huzurun temini noktasında jandarmamız, emniyetimiz, bekçilerimiz, adliyemiz, belediyemiz ve diğer tüm kurum ve kuruluşlarımız arasında iyi bir sinerji var. Silivri’mizin her açıdan daha iyi olması noktasında konuşamadığımız, bir araya gelip de fikir alışverişi yapamadığımız bir ortamımız yok. Bu durumun kamu hizmetlerinin kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda önemli bir unsuru olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar asayiş ve emniyet hizmetlerinde emeği geçen başta ilçe jandarma ve ilçe emniyet amirlerine, personeline ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’MİZ HUZURLU İLÇELER SIRALAMASINDA EN ÜSTLERDEDİR”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri ilçesinde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren benim en üzerinde durduğum konulardan biri; kurumlararası iş birliği ve kurumlararası koordinasyonun eş güdümle yürütülmesi oldu. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ilçedeki birçok sorun, problem haline dönüşmeden çözülebiliyor. İlçenin kaymakamlığına, belediyesine ve sivil kurumlarına şehrin tüm bileşenlerinin katkı sunması ayrıca mutluluk verici oluyor. Silivri’de vatandaşlarımız her zaman bu konuda katılımcı bir anlayışla bizlere destek oldu. Bu katkılar da rakamlara ve oranlara yansıdı. Silivri huzurlu, güvenli, mutlu insanların yaşadığı ve herkesin yaşamaya gıpta ettiği bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyor. Silivri Belediye Başkanlığı görevine talip olduğumuzda, ‘Marka Kent Mutlu Silivri’ hedefiyle yola çıkacağımızı, şehrimizin yıllarca ihmal edilmiş, ötelenmiş ve görmezden gelinen tüm sorunlarının üzerine giderek bu sorunları çözüme kavuşturacağımızı ifade etmiştik. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle eşsiz bir güzelliğe sahip olan ilçemizin huzuru ve güvenliği için çalışacağımızı söylemiştik. Çok şükür hizmetlerimizin vaatlerimizi geçtiği bir dönem yaşadık. 5 yıla yaklaşan süre boyunca, Silivri’mizi bütüncül bir anlayışla yönettik. Planlar, altyapı-üstyapı projeleri, sosyal destek projeleri, yeni hizmet binaları, spor sahaları, okullar, kamu binaları, otoparklar, kütüphaneler ve sağlık ocakları gibi yatırımlarımızla ilçemizdeki yaşam kalitesini yükselttik. Bu salonu varlıklarıyla şereflendiren hemşehrilerimin vakitlerini almamak adına, daha sayamadığım birçok projemizi hayata geçirdik. Bir şehirde huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, yerel yönetimlerin şehircilik anlayışının yanı sıra, o şehirdeki tüm kurumların uyum içerisinde çalışması ve vatandaşlarla el birliği yapılmasıyla mümkün olur. İlçe Kaymakamımız Sayın Tolga Toğan’ın riyasetinde yürüttüğümüz başarılı çalışmalar neticesinde, Silivri’miz İstanbul’un en huzurlu ilçe sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır. Ayrıca Silivri İstanbul’un 39 ilçesi arasında en az suç işlenen dördüncü ilçesi konumundadır. Barış, kardeşlik ve hoşgörü anlayışının hâkim olduğu böylesine güzel ve huzurlu bir ilçede yaşamaktan ve bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

“SİLİVRİ’MİZİN HUZURU İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Silivri Belediyesinin ilçedeki güvenlik ve asayiş konularındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Bakanlıklarımız, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız ve Belediyemiz marifetiyle yapılan yatırımlardan ve çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum; şehrimizin en önemli konularından birisi olan iki yakayı birleştiriyoruz. Çok kısa süre içerisinde yeni Hükümet Konağımıza taşınıyoruz. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Selimpaşa Şehit Emin İpşir Polis Merkezi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı binalarımızı hizmete açtık. Bütün köyler ve mahallelerimize MOBESE (Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu) kamerası kurulmasını sağladık. Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi adına Silivri Belediyesi olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) yer tahsisi yaptık. Selimpaşa’daki bu binamızda sosyologlar ve psikologlar görev yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ait müdürlük binamız hizmet veriyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde görevli psikolog ve sosyologlarımızla biz de bu sürece elimizden geldiğince destek oluyoruz. Afet Koordinasyon Merkezimizden ilçemizin birçok noktasını canlı olarak takip ediyoruz. 7/24 esasına göre yaptığımız taramalar neticesinde bugüne kadar 182 adet yangın, kaza ve kaçak döküm gibi adli olaya erken müdahale sağladık. Yine afetlere hazırlık için çalışmalar yürütüyoruz. 175.000 vatandaşımıza farkındalık eğitimi verdik. 1.350 vatandaşımızı Temel AFAD Gönüllüsü, 310 vatandaşımızı Destek AFAD Gönüllüsü, 35 Mahalle Muhtarımızı Destek AFAD Gönüllüsü ve 683 vatandaşımızı Mahalle Hazır Afet Timi yaptık. Metruk ve kaçak yapılarla mücadelemiz devam ediyor. Şehir içinde neredeyse yıkmadığımız metruk yapı kalmadı. 39. Madde kapsamında 2023 yılında 19 adet, toplamda ise 160 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. 775 Sayılı Kanunun 18. Maddesi kapsamında 2023 yılı içerisinde hazine ve maliye arazisine yapılan 304 adet, 2019 yılından bugüne kadar ise 1.122 adet kaçak ve işgale sebep olan yapının yıkımını gerçekleştirdik. 3194 İmar Kanunu 32. Madde kapsamında 2023 yılında ilçe genelinde 74 adet, toplamda ise 170 adet kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımını sağladık. Sokak aydınlatmaları konusunda da çok hassas bir çalışma yürütüyoruz. Yeni aydınlatma direkleriyle kentimizin karanlık sokak ve caddelerini aydınlattık. Bugüne kadar 1.596 adet kurulum yaptık. Gençlerimizi uyuşturucu maddelerden uzak tutmak, spora ve sanata yönlendirmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Silivri Belediyesi olarak 57 ayda; 1 kapalı yüzme havuzu, 75 adet park, 42 adet basketbol sahası, 14 adet futbol sahası, 6 adet voleybol, 8 adet tenis sahası ve 3 adet futbol stadı yaparak gençlerin hizmetine sunduk. Şehrimize tam donanımlı bir gençlik ve kültür merkezi inşa ediyoruz. Bölgenin en kasaplı spor alanlarından birisi olacak Spor Adamızın temelini çok yakın bir zamanda atıyoruz. Silivri’mizin huzuru için tüm mesai arkadaşlarımız ve kurumlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Şehrimizin huzur ve güvenliği için çaba gösteren ilçe amirlerimizden kolluk kuvvetlerimize kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DEMİR: “BU GURURLU ORTAMDA ÇALIŞMAKTAN DOLAYI ÇOK MEMNUNUM”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, “İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve adli birimin kolluk birimleriyle tüm suçlarda birlikte mücadele ediyoruz. Tüm suçlarla ilgili gerek telefonla gerekse yüz yüze istişare edip ona göre sonuçlandırıyoruz. Silivri’nin coğrafi yapısı çok geniş bir alana yayılıyor. Böyle büyük bir alanda Silivri’nin huzuru ve güvenliği için çalışan tüm jandarma ve emniyet birimlerimizi candan tebrik ediyorum. Silivri’de birçok ilçeye örnek olacak nitelikte mükemmel bir ahenkle ilerleyen çalışma ortamımız var. Bu gururlu ortamda çalışmaktan dolayı çok memnum olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Huzur toplantısı, vatandaşlarla yapılan soru cevap bölümünün ardından sona erdi.