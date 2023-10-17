Başkan Yılmaz: 'Silivri'nin üzerinde biriken tozu ve kiri süpürüyoruz'
Silivri Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan İlyas Yılmazer Parkı için açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Yılmaz, '7'den 70'e bu ilçede yaşayan tüm hemşehrilerimizin sosyal yaşamına, kültür yaşamına, cemiyet hayatına katkı sunmak için kültür, sanat ve spor yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz' dedi.
ÇALIŞKAN: “HİZMET İŞİ GÖNÜL İŞİDİR”
Törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Meclis Üyesi Orhan Çalışkan, “Hizmet işi gönül işidir. Silivri’de bu şehre gönül verdiğini söyleyip iş başına gelenler, Cumhuriyet mahallemizin sorunlarını, eksiklerini görmezden gelip bizlere hizmet yüzü göstermediler. Onların aksine 4,5 yılda yaptığı park, spor alanı, sağlık ocağı, yeni yollar, asfaltlar, kaldırımlar ve aydınlatma çalışmalarını Silivri’mizle buluşturan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a çok teşekkür ederim” dedi.