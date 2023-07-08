Başkan Yılmaz: 'Silivri sporun ve sporcunun merkezi oluyor'
Silivri Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gümüşyaka Spor Tesislerinin açılışı, merhum Nedim Kök anısına düzenlenen Futbol Turnuvası ve açılış töreni ile gerçekleştirildi. Programda konuşan Başkan Yılmaz, 'Cumhuriyetimizin 100. yılındaki projelerimizle Silivri'yi bölgemizde sporun ve sporcunun merkezi haline getirmek için yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.' dedi.
GÜÇLÜ: “BAŞKANIMIZ SAYESİNDE AÇILIŞLARA DOYAMIYORUZ”
Programın açılış konuşmasını yapan Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Mazlum Güçlü, “Konuşmama başlamadan önce bizde emeği çok olan Nedim Kök hocamızı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz sayesinde açılışlara doyamıyoruz. Mahallem adına teşekkür ediyorum. Tesisin Gümüşyaka’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.