Başkan Yılmaz: 'Silivri'ye hizmet etme aşkımızın önüne hiçbir şey geçemiyor'

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Kasım ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında Silivri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü, Azerbaycan’ın Karabağ ve Şuşa zaferinin yıl dönümünü ve KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümünde Ulu Önder’i rahmetle, minnetle ve saygıyla yad eden Başkan Yılmaz, ardından Kasım ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 19 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

YILMAZ: “ÇOCUKLARIMIZIN BESLENME ÇANTALARI SİLİVRİ BELEDİYESİNDEN”

Gündeme geçilmeden önce yaptığı konuşmada dar gelirli ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına yönelik başlatılan beslenme çantası projesinin detaylarını veren Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği her geçen gün artırmak, çeşitlendirmek, niteliğini ve niceliğini artırmak adına yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Silivri Kaymakamlığı ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce yapılan sosyal inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, düzenli bir gelirden mahrum oldukları için Bizden Size Sosyal Marketimizden her ay destek alan ailelerimizin ilköğretim çağındaki çocuklarına beslenme çantaları dağıtıyoruz. İçerisinde süt, meyve suyu, kek, peynir, bal, tereyağı ve bisküvinin yer aldığı beslenme çantalarını her gün 497 çocuğumuza ulaştırıyoruz. Böylece gelişim çağındaki çocukların beslenmesine pozitif katkı sağlamayı ve dar gelirli ailelerimize bir nebze de olsa destek olmayı hedefliyoruz. Bu projenin 1 yıllık finansmanını bir hayırseverimiz ile karşılamış durumdayız. Aylık 100 bin TL’nin üzerinde bir rakam. Okulların 10 ay açık olduğunu düşünürsek yaklaşık 1 milyon TL gibi bir bütçe ile çocuklarımızın beslenme çantalarını hazırlamış olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi biz, kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“YÜKSELEN MALİYETLERİ MAZERET GÖSTERMEDEN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Silivri genelindeki yol ve sokak iyileştirme çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Yükselen maliyetlere aldırmadan, mazeret göstermeden; şehirdeki asfalt, bordür, kaldırım, aydınlatma ve sokak sağlıklaştırma projelerimize de devam ediyoruz. Şu an Kadıköy-Akören arası Cedid Ali Paşa Caddesi’nde, Kadıköy Mahallesi merkezinde, Semizkumlar Mahallemizde Mavi Yelken mevkii alt geçit ve Necati Kalfa Caddesi’nde, Selimpaşa Mahallemizde, Yoğurthane bölgesi 202. Cadde, 203. Cadde, 204. Cadde, 2069, 2091, 2095, 2098 ve 2115. sokaklarda, Alibey Mahallesi Şahin Sokak, Çetin Sokak, Mümin Ark Sokak, Nadir Ergül, Şahin, Kartal Sokak ve Turgut Bingöl’ta, Hastane Caddesi, Turgut Özal Bulvarı ve Otogar Çevresinde, Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi, Dr.Cemal Kozanoğlu Caddesi, Halim Uluşahin Caddesi, Kadir, Katkı, Berhan, Hürriyet, Pınar, Abı Hayat, Yağız, Barış ve Tandoğan sokaklarda, Mimarsinan Mahallesi Günpınar Caddesi, Koray, 7082 ve 7083. Sokaklarda yaptığımız çalışmalarla yaklaşık 65.000 ton asfalt serimi gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’NİN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Meclis gündemi öncesi yaptığı konuşmada Silivri genelinde yürütülen projeler hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Millet Bahçesi ve Yeni Hükümet Konağı, Mübadele Evi, Selimpaşa Kapalı Pazar ve Güneş Enerji Sistemi, 300 araçlık katlı otopark ve ek hizmet binası, Gülsen-Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi, Alipaşa Belediye Ek Hizmet Binasındaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Varnalı Konutları Kentsel Dönüşüm Projemiz de devam ediyor ve 3 ay sonra Saral İnşaat ile beraber SİYTAŞ (Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) anahtar dağıtımlarına başlayacak. Elginkan Vakfı ile yaptığımız 8 derslikli Ümmehan Elginkan Anaokulumuzun açılışını bu ay içerisinde gerçekleştireceğiz. Riskli olmaları nedeniyle polis lojmanlarının bulunduğu yapıların yıkım işlemini, 6306 sayılı yasa kapsamında gerçekleştirdik. Kurfallı Futbol Sahamızı dostluk maçı ile açtık. Büyükçavuşlu ve Çeltik’ten sonra Kurfallı, Büyükkılıçlı, Beyciler ve Sayalar olmak üzere 6 tane halı sahayı bitirdik. Şu an Çanta, Selimpaşa Yoğurthane bölgesi ve Gümüşyaka’da 3 tane halı sahamızın yapımına devam ediyoruz. Çanta Mahallesi Atatürk Meydanı’nda Park ve Etkinlik Alanı projemize, Selimpaşa Yoğurthane bölgemizde futbol sahası, park ve sosyal alan yapımına, Gümüşyaka Futbol Sahası yapımına, Yeni Mahalle Devlet Hastanesi arkası, Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanı projemize, Selimpaşa ve ilçe merkezinde görsel tasarım uygulamalarımıza devam ediyoruz. Ezcümle Silivri’nin dört bir yanında çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Fiyatlar ne olursa olsun, ekonomi ne kadar fiyatları yukarı taşırsa taşısın Silivri’ye hizmet etme aşkımızın önüne hiçbir şey geçemiyor.” diye konuştu.

“KIYMETLİ İKİ ARAZİYİ BELEDİYEMİZİN BÜNYESİNE KAZANDIRIYORUZ”

Meclis toplantısının 6. gündem maddesinde, “Mülkiyeti Hazineye ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 5398 ada, 11 parsel nolu ve 5438 ada, 20 parsel nolu taşınmazlar ile mülkiyeti Silivri Belediyesine ait Yeni Mahalle (tapuda Alibey Mahallesi) 1356 ada, 3 ve 5 parsel nolu taşınmazların trampası ile Silivri Belediyesi lehine oluşacak farkın belediyemizin vergi borçlarına mahsuben hazineye devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi.” vardı. Gündem maddesiyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Boğluca Deresinin yanında eski İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün olduğu yaklaşık 200 metrekare araziyi ve depremde yıkılan polis lojmanlarının olduğu yaklaşık 3.000 metrekarelik bir alanı Silivri Belediyesine kazandırıyoruz. Bunun karşılığında Silivri Belediyesine ait TEM otoyolu gişeler civarındaki iki adet kamu hizmet alanını İçişleri Bakanlığımıza, emniyet teşkilatımıza lojman vs. gibi ihtiyaçlarını karşılamak adına trampa ediyoruz. Yapılan kıymet takdirleri neticesinde biz hem kültür merkezi yapacağımız bir alanı kazanıyoruz hem de şehir merkezinde yıktığımız İlçe Emniyet Müdürlüğü alanının tapusunu alıyoruz. Ayrıca bu trampa ile yaklaşık 4 milyon TL’nin üzerinde de bir vergi borcumuz mahsup edilecek. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya ve Milli Emlak Daire Başkanlıklarına şükranlarımı arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

“DEĞİRMENKÖY’E SANAYİ SİTESİ KAZANDIRACAĞIZ”

Toplantının 7. gündem maddesinde, “Silivri Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 134 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın imar planında belirlenmiş Küçük Sanayi Alanı olarak kullanılmak üzere belediyemizce satın alınmasının görüşülmesi.” yer aldı. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Değirmenköy’deki stadyumun güneyinde maliye hazinesine ait 10.000 metrekareye yakın bir alan var. Burası zamanında belde belediyesi tarafından yapılan, tamircilerin vs. olduğu, metruk şekilde olan bir alan. Milli Emlak Genel Müdürümüz ile görüştük. Silivri Belediyesi olarak imar planında küçük sanayi sitesi olan bu alanı satın alacağız. Beldelerimiz her geçen gün gelişiyor. Küçük esnafın da sanayiden yer almaları neredeyse imkânsız hale geldi. İşte bu beldelerimizde küçük sanayi sitelerinin önünü açarak bu ihtiyacı karşılamayı amaçlıyoruz. İnşallah uygun bir rakamla bu alanı belediyemize kazandıracağız. Sonrasında yapım işlemini kâr paylaşımı, hasılat paylaşımı ya da kat karşılığı gibi yöntemlerle tamamlayarak burayı Değirmenköy’ümüze kazandırmayı planlıyoruz. Ben şimdiden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilerek Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.