Başkan Yılmaz Silivri'ye hizmette sınır tanımıyor

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Eylül ayı meclis toplantısının 2. oturumunun 1. birleşimi, meclis üyelerinin katılımıyla, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 18 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıyı yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Akören ile Kadıköy arasındaki 8 km’lik yolun ve Semizkumlar Kavşağının yenileneceğini açıkladı. Başkan Yılmaz, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını almakta zorluk yaşadığı Yeni Mahalle’ye 11 hekimin görev yapacağı 2 katlı bir sağlık merkezi kazandırılacağını ifade etti. Başkan ayrıca, Kadir Has Üniversitesinin 4000 m² büyüklüğündeki bir katının Silivri Belediyesine tahsis edileceğini ve burada öğrenciler için etüt ve kurs merkezi projesini en kısa zamanda hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

“AKÖREN-KADIKÖY YOLU VE SEMİZKUMLAR KAVŞAĞINI YENİLİYORUZ”

Gündemin 4. maddesinde “Silivri Belediyesi, Silivri Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) iş birliğinde Silivri ilçesinde asfalt yol yapımı ve yol düzenlemelerine ilişkin ortak hizmet protokolü yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Komisyon Başkanı Sultan Aşkın’ın okuduğu komisyon görüşünde “İlçemiz yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında yeni asfalt yol yapım çalışmaları planlanmakta olup, Silivri Belediyesi, Silivri Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı iş birliğinde Silivri ilçesinde asfalt yol yapımı ve yol düzenlemelerine ilişkin ortak hizmet protokolü yapılması kapsamında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” ifadeleri yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun Silivri’deki muhtarlarla istişare toplantısında Kadıköy, Akören ve Semizkumlar muhtarlarımızın bir talebi oldu. Akören ile Kadıköy arasında yaklaşık 8 km’lik bir köy yolumuz var. Sayın Bakanımızın talimatıyla YİKOP ve Silivri Belediyesinin iş birliğiyle bu yolun asfaltlanması ve Semizkumlar kavşağındaki yolun ve yan yolların asfaltlanmasıyla ilgili Silivri Belediyesi tarafından bir ihale yapıldı. Şu an sözleşme aşamasındayız. Yaptığımız protokolle projenin kontrolü ve ihale kısmını biz yürütüyoruz. Ödeme kısmını da İstanbul Valiliğimiz yapıyor. Kadıköy, Akören ve Semizkumlar’da yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

“ÇOCUKLARIMIZA ETÜT VE KURS MERKEZİ AÇACAĞIZ”

Toplantı gündeminin 10. maddesinde “Silivri Belediye Başkanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kursların açılması ile ilgili hazırlanan iş birliği protokolü için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Komisyon Başkanı Sultan Aşkın’ın okuduğu komisyon raporunda “Silivri Belediye Başkanlığı ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kursların açılması konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” ifadeleri yer aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol yapacağız. Örgün eğitime destek olmak amacıyla ücretsiz kursların açılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Dün, Kadir Has Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz ücretsiz İngilizce kursunda eğitimlerini tamamlayan 10-17 yaş aralığındaki 81 öğrencimize törenle sertifikalarını teslim ettik. Rektör Hocamız Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de törene katıldı. Gördük ki uzun yıllardır kapıları kapalı olan Kadir Has Üniversitesine hayat gelmiş. Rektör Hocamız da ‘Selimpaşa’yı, Silivri’ye bize tekrar hatırlattınız’ diyerek bizlere teşekkür ettiler. Bildiğiniz gibi Nişantaşı Üniversitesi ile de bir Güzel Sanatlar Akademisi projesini hayata geçirdik. Burada öğrencilerimize ücretsiz enstrüman dersleri, şan dersleri ve drama dersleri veriyoruz. 2022/2023 eğitim-öğretim yılı için de bir projemiz var. Kadir Has Üniversitesi binasının 4.000 m² büyüklüğünde olan bir katına etüt merkezi ve kurs merkezi açacağız. Üniversitemiz ile prensipte anlaştık. Bu kat bize ait olacak. Çocuklarımız okuldan çıktıktan sonra buraya gelebilecek ve kütüphanede serbest çalışma imkânı bulabilecekler, test çözümlerini yapabilecekler. LGS ve YKS’ye hazırlanan çocuklarımıza da ücretsiz kurs vereceğiz. Merkezdeki öğrencilerimizin rahat ulaşımı servisler düzenleyerek destek olacağız. Buraya yapacağımız mini kafeterya ile öğrencilerimize bedava çay, kahve ve çorba imkânı sunacağız. Ekim ayında açılışını yapmayı hedefliyoruz.” diye konuştu. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

“YENİ MAHALLE’YE 11 HEKİMLİ VE 2 KATLI SAĞLIK MERKEZİ KAZANDIRILIYOR”

Meclisin 18. gündem maddesinde, “Silivri Yeni Mahalle 1632 ada 1 parseldeki mülkiyeti belediyemize ait olan kısmın Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Komisyon Başkanı Sultan Aşkın’ın okuduğu komisyon raporunda “Silivri Belediye Meclisinin 05/09/2022 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna havale edilen, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün talep ettiği Yeni Mahalle 1632 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1450,59 m²’lik kısmının, taşınmazın mülkiyete ve imara ilişkin tüm sorunlarının Belediyemizce çözülerek Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere 25 (yirmi beş) yıl süre ile Sağlık Bakanlığına tahsisinin yapılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Yeni Mahalle’de çok ciddi anlamda bir sağlık merkezi ihtiyacı var. Mahalle sakinleri sağlık ihtiyaçları için başka mahallelere gitmek zorunda kalıyor. Daha önce bir tahsis yapmıştık ancak kot farkından dolayı bodrum çıkması ve maliyetlerin çok artması nedeniyle tahsiste bir sorunla karşılaştık. Uygun olan yeni bir yer tahsisi yapacağız. Burada 11 hekimin hizmet vereceği, 2 katlı bir sağlık merkezi inşa edilecek. İnşallah kasım ayında temeli atılmış olacak ve hemşehrilerimizi en kısa sürede hak ettikleri sağlık hizmetleriyle buluşturacağız.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.