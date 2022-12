Başkan Yılmaz: 'Silivri'ye Kütüphane ve Etüt Merkezi Kazandıracağız'

TAKİP ET

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Aralık ayı toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumu gerçekleştirildi. 13 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, toplantının son bölümünde yaptığı konuşmada Silivri’de hayata geçirdikleri Ümmehan Elginkan Anaokulunun hizmete açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yılmaz, Yeni Mahalle’de yapım işlemleri tamamlanan Şehit Öğretmenler Parkı ile Silivri’ye toplamda 43 yeni park kazandırdıklarını söyledi. Başkan Volkan Yılmaz’ın gündeminde ayrıca, Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen’in Silivri için müjdelediği Ahmet Elginkan Kütüphane ve Etüt Merkezi de vardı.

“SİLİVRİ’MİZE MODERN BİR ANAOKULU KAZANDIRDIK”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Silivri’de hizmete açılan iki proje hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Okul öncesi eğitimin daha da yaygınlaşması gerektiği esasında hepimizin ortak fikri. Hem büyükşehir belediyelerimiz hem hükümetimiz hem de yerel belediyelerimizin bu konuda çalışmaları hızla artmış durumda. Bu anlamda Silivri Belediyesi olarak Elginkan Vakfı ile yaptığımız iş birliğiyle ilçemize kazandırdığımız Silivri Ümmehan Elginkan Anaokulunun açılışını gerçekleştirdik. Cumhuriyet Mahallesi Tandoğan Sokak’ta, belediyemize ait 2 bin 675 metrekare arazi üzerine inşa edilen anaokulunun yapım işlerinin tamamı Elginkan Vakfı tarafından gerçekleştirilmiştir. Arsa ise Silivri Belediyesi tarafından tahsis edilmiştir. Anaokulumuzda 8 tane derslik ve 200 öğrencinin eğitim gördüğü bir bina yer alıyor. İdari bölümü, yemekhaneleri ve 160 kişilik konferans salonuyla da örnek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Ümmehan Elginkan Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağışlandı ve işletmesi Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Yapılan bu iş birliği neticesinde; anne babaların çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebileceği, modern ve günümüz ihtiyaçlarına uygun yepyeni bir anaokulunu Silivri’mize kazandırmanın haklı gururunu ve onurunu hep beraber yaşıyoruz. Bu vesileyle Elginkan Vakfının Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen hanımefendiye ve onun şahsında tüm vakfa, vakfın kurucularına, rahmeti rahmana kavuşmuş olan büyüklerine sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı iletiyorum.” dedi.

“AHMET ELGİNKAN KÜTÜPHANE VE ETÜT MERKEZİNİ 1 YIL İÇİNDE HİZMETE AÇACAĞIZ”

Ümmehan Elginkan Anaokulunun açılışı sırasında Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen’in verdiği müjde hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’de 2+1 evde yaşayan 4 çocuklu bir aileyi düşünün. Bırakın her çocuğun bir çalışma masası olmasını bir çalışma sehpası dahi olamıyor. Evlerinde ders çalışabileceği özel alanlar da bulunmuyor. Bunun önüne geçebilmek için Silivri’de kütüphane ve etüt merkezlerinin kazandırılması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ümmehan Elginkan Anaokulumuzun açılışında Gaye Akçen Hanım, Ahmet Elginkan Kütüphane ve Etüt Merkezi müjdesi verdi. İnşallah Engelsiz Yaşam Merkezimizin güneyinde kalan alanda tek katlı ya da maksimum iki katlı bir etüt merkezi ve kütüphaneyi, 1 yıl içerisinde açacağız. Bununla birlikte Silivri Belediyesi olarak köy kütüphanelerimizin yapımını bitirdik. Beldelerimizde de çocuklarımızın faydalanacağı etüt merkezleri ve kütüphanelerimizi hayırseverlerimizin desteğiyle hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’MİZE 43 ADET PARK KAZANDIRDIK”

Yeni Mahalle Salkım sokak üzerinde kazandırılan park hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Bir diğer açılışımız da Yeni Mahalle Hayal Salkım Sokak’ta belediyemize ait 3 bin 200 metrekare alanda bulunan ve daha önce metruk halde olan park. Silivri’de 21 parkı komple yeniden düzenledik. 22 tane de sıfırdan çok büyük ölçekte parklar yaparak Silivri’mize 43 adet, içerisinde kamelyaların, spor aletlerinin olduğu ve çocuklarımızın rahatça nefes aldığı parklar inşa ettik. Yeni Mahalle’deki parkımızın da içerisinde basketbol sahası, çocuk oyun alanları, spor alanları, dinlenme alanları, kamelyalar ve yeşil alanlar bulunuyor. 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği bir park ve bu parkımızın içerisine 50’den fazla ağaç diktik. Bugün yüce meclisimizin aldığı kararla bu parka Şehit Öğretmenler Parkı adını verdik. Sizler de takdir edersiniz ki öğretmenlerimiz her ne şartta olursa olsun ay yıldızlı şanlı bayrağımızın dalgalandığı vatan toprağının her karışında, her köşesinde kutsal mesleklerini canları pahasına icra etmektedirler. Bu şerefli mesleği icra ederken görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi yad etmek, anmak ve anlamak adına parkımızın adını Şehit Öğretmenler Parkı olarak belirledik. Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.