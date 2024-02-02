Başkan Yılmaz: 'Silivri'yi daha da güzelleştireceğiz'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Eser Diamond Otel’de 700’e yakın Gümüşyakalı kadınla buluşan Başkan Yılmaz programda, Silivri’de yapılan hizmetler, çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Toplantı kapsamında kadınlar, Başkan Volkan Yılmaz’a talep ve önerilerini iletti. Kahvaltı programına; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 27. Dönem Milletvekili ve MYK Üyesi Hayati Arkaz, MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, AK Parti Meclis Üyesi Filiz Güler, Gümüşyaka Mahalle Muhtarı Mazlum Güçlü, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eşi Ezgi Yılmaz ve mahalle sakini kadınlar katıldı.

GÜÇLÜ: “BAŞKANIMIZ 7/24 TELEFONLARIMIZI AÇIYOR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gümüşyaka Mahalle Muhtarı Mazlum Güçlü, “Öncelikle bizleri böyle bir organizasyonda bir araya getirdiği için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ederim. 5 yıllık görev süremiz boyunca başkanımız bizleri hiç yalnız bırakmayarak 7/24 telefonlarımızı açtı. Sürekli olarak yanımızda olan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkürü borç bilirim” dedi.

ARKAZ: “VOLKAN YILMAZ’IN HİZMETLERİ 50 YILDA YAPILAN HİZMETLERDEN FAZLADIR”

Muhtar Güçlü’nün ardından konuşan 27. Dönem Milletvekili ve MHP MYK Üyesi Hayati Arkaz, “Ben yaklaşık 40 yıldır Silivri’deyim. 2019 yılına kadar olan hizmetleri ve 2019 yılından sonra yapılan hizmetlerin hepsine şahit oldum. Şunu belirtmek isterim ki Volkan Yılmaz döneminde yapılan hizmetler son 50 yılda yapılan hizmetlerden daha fazladır. Başkanımız Silivri’deki köylere varana kadar eğitim, sağlık, spor, kültür ve sanat gibi birçok alanda çok güzel hizmetler gerçekleştirdi. Silivri’de herkesin yanında yer alıyor. Silivri’de başkanımızın yardımcı olmadığı hiç kimse kalmadı. Silivri’ye kazandırdığı eserler ve hizmetler için Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’Yİ DURDURABİLMEK ARTIK İMKÂNSIZ”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz ve mesai arkadaşlarımızla 5 yıldır sahadayız. Biz bu koltuğu sırça köşk olarak görmüyoruz. Bu makamları fakire, fukaraya, garibe, gurebaya, yetime, düşküne, darda kalana, yolda kalana ve zorda kalana hizmet edilecek, çarıkların ve çizmelerin ayaktan çıkmadığı, çalışılacak makamlar olarak gördük. Sizin çocuklarınız, gençleriniz, bu ülkenin geleceği ve sözde değil özde bir çağdaş ülke için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin ikinci yüzyılını Türk Yüzyılı ve Türkiye Yüzyılı yapmak için yollardayız. Silivri artık kabuğuna sığmıyor. Silivri’yi tutabilmek ve durdurabilmek artık imkânsız. Silivri, İstanbul muradına kavuştuğunda Turizm Master Planıyla turistlerle dolan, eko turizmiyle ve köy turizmiyle daha da canlanan bir kent olacak. Tarihi dokusuyla herkesin yaşamayı arzu ettiği bir Silivri’yi önümüzdeki 5 yıl boyunca da göreceksiniz. Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası, Jandarma Komutanlığı Binası, Selimpaşa Polis Merkezi, Millet Bahçesi, 2. Millet Bahçesi, 74 tane park, 14 tane halı saha, 4 tane stadyum, 5 tane tenis kortu, yüzme havuzları, Engelsiz Yaşam Merkezi, 7 tane sağlık ocağı, 6 tane 112 acil servis istasyonu, 6 tane sağlık evi, 35 milyon TL’lik yerli ve milli sertifikalı arpa tohumu, saman, mısır silajı, yem bezelyesi, Ayçiçek tohumu, hayvan gübrelerinin bertaraf edilmesi, tüm hayvanların aşılarının ücretsiz şekilde yapılması konuları ve daha sayarak bitiremeyeceğiz hizmetlerimizle Silivri’ye hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Silivri Belediyesi olarak bunlarla yetinecek, ‘Tamam biz bunları yaptık artık Silivri’de iş bitti’ diyecek bir karakterde değiliz. Daha çok çalışarak ve ‘Durmak yok yola devam’ diyerek Silivri’yi güzelleştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.