Başkan Yılmaz: 'Silivrispor'a 3 milyon TL'ye yakın para harcadık'

Silivri Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında CHP Belediye Meclis Üyesi Melih Yıldız’ın Silivrispor’a yeterli desteğin verilmediği yönündeki sözlerine yanıt veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivrispor’a 3 milyon TL destek verdiklerini açıkladı. Silivrispor’a otogar gelirlerinin yaklaşık iki katı kadar yardım yapıldığının altını çizen Başkan Yılmaz, spora siyasetin karıştırılmasına asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Başkan Yılmaz ayrıca Silivri AVM’de yapılan tadilatlar ile ilgili aleyhte açıklamalar yapan Melih Yıldız’a, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) zabıtaları, yetkilileri ve bürokratları sizinle beraber. Bu konularla ilgili ne gerekiyorsa yapın!” diye karşılık verdi.

YILDIZ: “SİLİVRİSPOR, SİLİVRİ’MİZİN MARKA BİR DEĞERİDİR”

Gündem dışı söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Melih Yıldız, “Silivrispor ile ilgili bir iki kelam etmek istiyorum. Silivrispor, Silivri’mizin marka bir değeridir. Sayın Başkan, siz yaklaşık 2,5 yıl önce bu kürsüden otogar ve otopark gelirlerinin tahsislerini bu kulüpten belediye bünyesine almak istediğinizi söylemiştiniz. Oradan elde edilecek gelirleri de her ay Silivrispor’a vereceğinizi ifade etmiştiniz. Bu gelirleri Silivrispor’a niye vermediniz merak ediyoruz. Bir diğer konu da geçen ay gündeme getirdiğim kırsal mahalle sınırları dışında kalan köylerde yaşayan hemşehrilerimizin muafiyetlerden yararlanamayarak mağduriyet yaşamalarıydı. Siz de buna karşı ‘Vatandaş dalkavukluğuna karşıyım’ demiştiniz. Tarım arazilerine yapılan kaçak yapılara göz yummadığınızı söylüyorsunuz ama çarşı merkezindeki baştan aşağı yenilenen AVM’yi görmezden geliyorsunuz. Çayırdere ve Beyciler’de hazine arazilerinde bulunan kaçak yapıları yıkıyorum diyorsunuz ama gözümüzün önünde sizin yıktığınız yapı kadar villa inşa ediliyor. Hani kimsenin kartvizitine bakmayacaktınız?” diye konuştu.

YILMAZ: “TAKIMI 2.LİGE ÇIKARAN ÜMİT KALKO YÖNETİMİNİ BASKILARLA DÜŞÜRDÜNÜZ”

Yıldız’ın sözlerini değerlendiren ve konuşmasına “CHP genlerinden gelen özelliklerini her seferinde ortaya çıkarıyor” diyerek başlayan Başkan Yılmaz, “İş yapmamak, saz çalmak, türkü söylemek, yapılan işlere karşı çıkmak tutumlarınızdan bir türlü vazgeçmiyorsunuz. Birileri bir şeyler yapmaya çalıştığında daha iyisini yapmak varken, bu yapılanları arkadan çekmeye, çekiştirmeye, iftiraya, fitneye, fesada devam ediyorsunuz. Çok partili hayata geçildiğinden beri iktidar olamadınız, muhalefetteydiniz ve hep karşı çıktınız. Hayır dediniz, istemezuk dediniz ve vatandaşlarımız da sizi bu yüzden iktidar yapmadı. Ben vatandaş dalkavukluğu yapmayacağım. Oy alacağım diye, birilerine şirin görüneceğim diye popülizm yapıp, vatandaş dalkavukluğu yapmayacağım. Spor kulüplerine de yapmayacağım, derneklere de yapmayacağım, ayrıcalıklı kişilere ve bu şehrin baronlarına da yapmayacağım. Silivri’de artık herkesin işi eşit bir şekilde halloluyor. Kimseye ayrıcalık tanınmıyor. Bu yönetim anlayışı da sizin gücünüze gidiyor. Artık spor kulüplerinin içine siyaset sokulmuyor. Maaşa bağladığınız borazanlarınız yok artık. Biz halkla beraber bu şehri yönetmeye çalışıyoruz. Ben, doğru bildiğim yolda, Silivri’deki vatandaşlarımla el ele, gönül gönüle, omuz omuza yürümeye devam edeceğim. Kimse Silivri’de demokrasi oyunu oynamasın! Siz en küçük bir spor kulübünün başkan seçimine bile müdahale edeceksiniz, CHP’li değilse, size biat etmiyorsa spor kulübü başkanlığı yaptırmayacaksınız öyle mi? Bu kulübü 2. Lig’e çıkarmış yönetimi baskılarla, dayatmalarla, yöneticilerini istifa ettirerek münfesih hale düşüreceksiniz, ardından Başkan Ümit Kalko’yu görevden alacaksınız öyle mi? Öyle yağma yok! Ben aynısını yapmıyorum. Bakın göreve geldiğim ilk gün bütün spor kulüplerinin başkan adayları bana geldi. Başkanım müsaade ederseniz aday olmak istiyoruz dediler. Ne münasebet dedim! Silivri Belediye Başkanı, Silivrispor kulübüne başkan olmak isteyenlerin icazet alacağı bir makam mıdır? Silivrispor’un bir ruhu var, bir delegasyonu var. Kendilerine bu delegasyonun Silivrispor’un başkanını seçeceğini söyledim. Ben de geçmişte yapıldığı gibi yapsaydım bugün benim partimden bir kulüp başkanı orada olurdu ve kimse de buna müdahale edemezdi.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ, SİLİVRİSPOR’A OTOGAR GELİRLERİNİN İKİ KATI KADAR YARDIM YAPIYOR”

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Ben kulüp başkanlarıyla yaptığım görüşmelerde otogar gelirlerinin Silivrispor ve amatör kulüplere harcanacağını herkese söyledim. Bir başkan bana kendilerinin otogar gelirlerine ihtiyacı olmadığını bile söyledi. İlerleyen günlerde Silivrispor yönetimini tam kadro buraya davet edeceğim. Ne konuşmak istiyorlarsa yüzüme konuşsunlar. Ben de ne anlatmak istiyorsam kendilerine anlatacağım. Bakın, şu an Silivri Belediyesi, otogar gelirlerinin iki katı kadar Silivrispor’a yardım yapıyor. Rakamlar yalan söylemez! Rakamları ortaya koyduğumda herkes başını önüne eğer, gider. Biz bu yardımları yapmaya devam edeceğiz. Kulüp başkanı bize, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na muhalefet etse bile biz oraya siyaseten müdahale etmeyeceğiz. Silivri Belediye Başkanı olarak Silivrispor’a sizin yaptığınız gibi antidemokratik bir şekilde, para ile insanları hegemonya altına alarak bir baskı yapmayacağım. Ben kimseye Silivrispor darda, zorda, bu kulübe sahip çık, kulüp başkanı adayı ol demedim. Hepiniz buradan çıktıktan sonra kapalı kapılar ardında Silivrispor yönetimini eleştireceksiniz ama kamera ışıkları yandığında popülizm yapacaksınız. Ben böyle bir siyasetçi değilim. Bu şehre bir pencereden değil kuşbakışı bakıyorum. Şehrin ortasındaki pergelin sabit ucuyum. Herkese eşit mesafedeyim. Ben, yatağa aç giren çocukları düşünmek zorundayım. Çocuğunun beslenme çantasına süt koyamayan anneyi düşünmek zorundayım. Üniversitede harçlığı olmadan okula giden çocuğu düşünmek zorundayım. Dolayısıyla kamu kaynaklarını kullanırken uykularım kaçıyor. Silivrispor yönetimini davet ettiğimde kendilerine defaten anlattığım, bana ‘haklısın Başkanım’ dedikleri konuları bir kere daha anlatacağım. Verdiğimiz desteğin boyutunu, ölçeğini de anlatacağım. Ondan sonra bir yol çizme fikri onlara kalacak. Burada Silivrispor üzerinden siyaset yapmak popülizmin daniskasıdır. Buna izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

“SİLİVRİSPOR’UN LOJMANINI SIFIRDAN İNŞA ETTİK”

Silivrispor’a yapılan yardımlarla ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivrispor’a yapılan yardımlar ilk defa kayıtlı makbuzla yapılıyor. Çantalarla gidip çantalarla gelinmiyor. Eskiden gazetelerde kalecilerin, santraforların fotoğrafları olurdu. Şimdi yöneticilerin fotoğraflarından futbolculara sıra gelmiyor. Gazetecilere soruyorum; niye futbolcuların değil de sürekli yöneticilerin fotoğraflarını paylaşıyorsunuz? Nerede Silivrisporlu futbolcular? Bakın, Hükümet Konağının olduğu yerde Silivrispor’un lojman olarak kullandığı Silivri Belediyesine ait prefabrik bir bina vardı. Burası bir inşaat yapılacağı için yıkılmak durumunda kaldı. Kulüp başkanımız bu bina yıkılacak mı biz ne yapacağız dediğinde, biz bu binanın daha âlâsını Silivrispor’umuza yapacağız dedik. Silivrispor’un lojmanını eski lojmanın taşıyıcı sistemlerini kullanarak sıfırdan inşa ettik. Silivri Belediyesi olarak 2,5 milyon TL’ye bu lojmanı yaptık. Futbolcularımızın bu lojman tadilatı yapılırken otelde kalmaları gerekti. 100 bin TL’lik konaklama giderini bir iş insanı karşıladı. Sonra meclisimizden karar alarak Silivrispor’a 150 bin TL bir yardım yaptık her zaman yaptığımız gibi. Biz otogar gelirlerinin Silivrispor ve amatör kulüplere vereceğiz demiştik ama baktık ki otogar gelirleri Silivrispor’a yetmeyecek. Dedik ki amatör kulüpleri otogar gelirlerini karıştırmadan başka bir kaynakla destekleyelim ve Silivri tarihinde ilk defa amatör kulüplere nakdi destek verdik arkadaşlar. Bu yıl 20’şer bin TL bu kulüplerimize yardım yaptık. Yaklaşık 600 bin TL’yi buldu amatör kulüplere yönelik desteğimiz. Kamuoyunda otogar ile ilgili kirli bilgiler de var. Zam yapıldığı söyleniyor otogara. Arkadaşlar 2018 yılından beri otogardaki ücretlere tek kuruş zam yapılmıyor. Yapılsa bu meclisten geçer. Pandemi nedeniyle minibüsçü, otobüsçü, taksici zorda diye zam yapmadık. 2022 yılı Ocak ayından Eylül ayına kadar otogarımız 1 milyon 127 bin 544 TL hasılat yapmış. Burada üç zabıtamız, üç güvenliğimiz var onları hesabın içine katmıyorum; dört otopark görevlimizin maaşları vs. buradaki 9 aylık masraf 648 bin 776 TL. Yani 9 ayda Silivri’deki otogarımız 478 bin TL para kazanmış. En iyi şartlarda bu yıl 600-650 bin TL para kazanmış olacak. Bakın şu an Silivrispor için yapmış olduğumuz tesisin doğalgaz, su, elektrik aboneliği Silivri Belediyesinin üzerine. Çünkü burası Silivri Belediyesinin spor tesisi olarak görünüyor. Buranın 1 yıllık enerji gideri 350 bin TL’yi bulur. Silivrispor’un şoförlü bir otobüsü var. Kirasıyla beraber yıllık maliyeti Silivri Belediyesine 400 bin TL. Yani Silivrispor’a yaklaşık 800 bin TL hiç görmediğiniz şekilde destek veriyoruz. Bundan sonrasını yöneticiler, iş insanları, STK’lar, kulüp başkanları, sponsorlar bulup buluşturup bu takımı yönetecekler. Biz şu an Silivrispor’a halihazırda sezon başladığında 3 milyon TL’ye yakın para harcamışız. Artık el insaf! Her şeyin bir ölçüsü var. Ama şunu da söylüyorum; siz bana bu konuda ne kadar şut atarsanız atın benim bu şutlara kalem kapalı. Bu şutlar gol olmaz. Silivrispor’u sakın ola sakın hiç kimse bir silah gibi düşünüp namluyu Belediye Başkanına çevirerek tehditkâr tavırlara girmesin. Böyle bir şey kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

“SİZDEN AMAN DİLEYEN NAMERT OĞLU NAMERTTİR”

Yıldız’ın kaçak yapı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamaları da değerlendiren Başkan Yılmaz, “Silivri sınırları içerisindeki bir AVM’de yapılan tadilatlarla ilgili konuştunuz. AVM’lerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi İBB’nin yetkisinde. İBB zabıtasına bir dilekçe yazarsınız veya ararsınız gelirler; AVM’yi denetlerler, mühürlerler, kapatırlar, ne yaparlarsa yaparlar. Bizim ruhsat verme gibi bir durumumuz yok. Dolayısıyla İBB olarak yetkinizi kullanın ve ne yapmanız gerekiyorsa yapın. İkincisi; biz köylünün, vatandaşların yerlerini yıkıyormuşuz! Bizim yıktığımız yerler Silivri’de yaşayan köylülerin yerleri değil; Silivri’ye bir şekilde ikinci ev, bağ evi, kır evi, yazlık evi olarak tarım arazilerine yapılan kaçak yapılardır. Bugüne kadar 800’ün üzerinde kaçak yapı yıktık ve Türkiye’de bu anlamda ilk sırada olan belediyeyiz. Dolayısıyla buradan nereye varmak istiyorsanız devam edin. İBB’nin zabıtaları emrinizde! İBB’nin yetkilileri, bürokratları sizinle beraber! Ne yapacaksanız ardınıza koymadan yapın! Sizden bir şey isteyen, sizden aman dileyen namert oğlu namerttir. Hodri meydan, ne istiyorsanız onu yapın. Benim size daha önceki dönemde yapılan usulsüz parsel satışlarıyla ilgili yapmadığım ne varsa siz bana yapın. Sizden korkmuyorum! El mi yaman bey mi yaman zamanı geldiğinde görüşeceğiz.” dedi.