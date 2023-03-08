Başkan Yılmaz: Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır

Lapseki Belediyesi tarafından başlatılan ‘Lapsekili Kadınlardan Depremzede Kadınlara’ başlıklı yardım kampanyasında çerçevesinde toplanılan malzemeler ‘8 Mart Dünya Kadınlar Gününde’ deprem bölgesinde gönderildi.

Lapseki Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde’ anlamlı bir etkinliğe imza attı. Lapseki Belediyesi tarafından yaklaşık 10 gün önce başlatılan ‘Lapsekili Kadınlardan Depremzede Kadınlara’ başlıklı yardım kampanyası çerçevesinde diş seti, tarak, kolonya, tayt, tırnak makası, diş fırçası, kalıp sabun, şampuan, pamuk, diş macunu, seccade, ıslak mendil, peçete, tuvalet kağıdı, kulak çabuğu, başörtüsü, bone, iç çamaşırı, deodorant, terlik, toka, lif, çorap bulunan yardım malzemeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde’ Belediye Hizmet binası önünde kamyona yüklenerek yapılan duanın ardından deprem bölgesinde gönderildi. Yardımların araca yüklenmesine Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da yardım etti.

Lapseki Belediyesi Toplantı Salonunda düzenlenen programda konuşma yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Ülkemizin zor günler yaşadığı bu güneşlerde büyük acılarımız arasında tatbikî böyle özel günleri de unutmamak gerekiyor. Kadınlar bizim her şeyimiz elimiz ayağımız, en önemli varlıklarımız ben öncelikle hepinizin ‘8 Mart dünya kadınlar gününüzü kutluyorum. Bu güne özel olarak sizlerin ve Lapsekili bayanların desteğiyle bu gün deprem bölgesine gönderdiğimiz 15. Aracımıza kadınların ihtiyaçları olan malzemeleri hazırladık ve hep birlikte deprem bölgesine gönderiyoruz ‘Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır’. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Ülkemizin ne kadar birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bu günde el ele verip büyük depremin 11 ile verdiği hasar neticesinde birçok kaybımız oldu ben vefat edenlere Allahtan Rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Başkan yardımcısı Necdet Çelik, MHP Belediye meclis üyesi Derya Doğan ve İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Seval Akça belediye de çalışan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayıp çiçek takdim etti.