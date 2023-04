Başkan Yılmaz: 'Tek bilek tek yüreğiz biz Türkiye'yiz'

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Anadolu İl Dernekler Birliği üyeleri, yöre derneği başkanları ve yöneticileriyle hafta sonu iftarında bir araya geldi. Eski festival alanında Silivri Belediyesi tarafından kurulan Ramazan çadırında gerçekleşen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar programına; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“ADIMIZ BİR, ANIMIZ BİR, ACIMIZ BİR”

Programda bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Bugün burada, gönül soframızda kendine has yaşam tarzı, kültürü, gelenekleri ve görenekleriyle, şanlı bayrağımızın altında, vatan topraklarına renk katan yörelerimizin dernek başkanları, yöneticileri ve kıymetli hemşehrilerimizle aynı sofrada oruç açmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 11 ili sarsan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremin gölgesinde buruk bir Ramazan ayını hep beraber idrak ediyoruz. Necip Türk milleti her zamanki gibi büyüklüğünü, cömertliğini, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu bu deprem sonrasında da gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz, belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, derneklerimiz, kısaca topyekun bir şekilde depremin yaraları hızla sarılıyor. Biz de Silivri Belediyesi olarak Silivri Kaymakamlığımız, Kızılay ve Silivri’nin bütün bileşenleriyle birlikte, bedenimiz ve ruhumuzla deprem bölgesindeyiz. Silivri Belediyesinin, Hatay’ın Kumlu, Belen ve Defne ilçelerinde 3 tane çadır köyü bulunuyor. Şu an bir konteyner köyün hazırlıklarına devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızın Kumlu’da yaptığı 105 briket evin bütün tefrişatının yapımına Nata Holding iş birliğiyle devam ediyoruz. Bu vesileyle bizlerle güç birliği yaparak yaraları sarmaya çalışan tüm Silivrili hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız! Adımız bir, anımız bir, acımız bir! Biz büyük bir aileyiz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tek bilek, tek yüreğiz; biz Türkiye’yiz.” dedi.