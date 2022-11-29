Başkan Yılmaz: 'Terörizm kaybedecek, milli birlik ve kardeşliğimiz kazanacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı meclis toplantısının 6. oturumu gerçekleştirildi. 2023 yılı Bütçe Görüşmelerinin yapıldığı toplantıda gündeme geçilmeden önce Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan Silivri Belediye Başkanı ve İBB MHP Grup Başkanvekili Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, TSK’nın terör örgütüne karşı başlattığı ve sınır ötesini de kapsayan Pençe-Kilit operasyonunu değerlendirdi. Yerli otomobil TOGG’da seri üretime başlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Yılmaz, konuşmasının devamında cemevlerinin ibadethane olarak görülmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

“TÜRK DEVLETİ TERÖRE KARŞI KARARLI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR”

13 Kasım 2022 tarihinde İstiklal Caddesi’nde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiye rahmet, yaralanan 81 kişiye de acil şifalar dileyen Başkan Volkan Yılmaz, “Türk Devleti teröre karşı kararlı mücadelesini tavizsiz bir şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda TSK, 20 Kasım günü sınır ötesini de kapsayan Pençe-Kılıç Harekâtını başlatmıştır ve bu harekâtı başarıyla icra etmektedir. TSK’nın kahraman mensuplarını tebrik ediyor ve kutluyorum. Hainler ve iş birlikçileri iyi bilsinler ki; aziz milletimiz teröre karşı tek ses, tek nefes, tek bilek ve tek yürektir. Türk Devleti elinde silah taşıyan, beline bomba saran hainlerin hakkından gelecek kararlılığa ve güce sahiptir. Türk Milleti, terörü yenecek, terörizmin üstesinden gelecek güce de kudrete de sahiptir. Terörizm kaybedecek, milli birlik ve kardeşliğimiz kazanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

“YERLİ OTOMOBİL TOGG’UN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLANDI”

Yerli ve milli otomobil TOGG’un seri üretime başlanmasını değerlendiren Başkan Yılmaz, “Cumhuriyetimizin 100. yılına bir kala Türkiye’mizin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG banttan indi ve seri üretime başlandı. Bu büyük ve anlamlı projemizin mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyor, Türkiye’mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“ALEVİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM CANIMIZ, CAN BERABERLİĞİMİZDİR”

Alevi vatandaşların taleplerinin ortak akılla karşılanması gerektiğinin altını çizen Başkan Volkan Yılmaz, “Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberliğimizdir. Ne gayrımız ne de ayrımız vardır. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir. Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimizin haklı talepleri vardır. Bu talepler bir uzlaşma zemininde ortak akılla karşılanmalıdır. Ne diyor Hz. Ali? ‘Gönülleriniz bir olmadıkça sayıca fazla olmanızın bir anlamı yoktur. Bizim derdimiz gönüller yıkmak değil bir olmaktır.’ Ülkemizdeki cemevi gerçeği siyasi tartışmalardan ve siyasi kaygılardan uzak, cami-cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilmelidir. Alevilik siyasi bir rant olmaktan çıkarılmalıdır. Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı yoktur. Cemevlerinin ibadethane olarak görülmesine saygı duymalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını, iyileştirici çabalarını ve atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz.” diye konuştu.