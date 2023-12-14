Başkan Yılmaz, U-21 Ümitler Avrupa Şampiyonasında 3'üncü olan Tekvandocu Zeynep Taşkın'ı tebrik etti

Lapseki Belediyesi sporcu olan Tekvandocu Zeynep Taşkın, Romanya’da düzenlenen U-21 Ümitler Avrupa Şampiyonasında 3’üncü oldu. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki Belediyesi sporcusu Zeynep Taşkın’ı başarısından dolayı tebrik etti.

Romanya’da düzenlenen U-21 Ümitler Avrupa Şampiyonasında, Türkiye’yi temsil eden Lapseki Belediyesi sporcusu Zeynep Taşkın U-21 Ümitler Avrupa Üçüncüsü oldu. Zeynep Taşkın, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ı ziyaret etti. Türkiye’ye ve Lapseki’ye yaşattığı başarı ve gurur için Lapseki Belediyesi sporcusu Zeynep Taşkın’ı tebrik eden Başkan Eyüp Yılmaz, "Zeynep kızımızdan bir sonraki şampiyona da altın madalya bekliyoruz. Romanya’da düzenlenen U-21 Ümitler Avrupa Şampiyonasında, 3’üncü olan Zeynep kızımız Çanakkale, Lapseki ve Lapseki Belediyesi’nin gururu oldu. Başta Milli takım antrenörü Hasan Altunışık hocayı, ailesi ve sporcumuz Zeynep kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.