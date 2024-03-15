Başkan Yılmaz, Ülkü Yolu'nun devamı için kolları sıvadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz hafta Edremit Ülkü Yolu’nun açılışını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yolun devamı için kolları sıvadı. Edremit Çayı’nın her iki yakasında da alternatif bir yol oluşturan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tamamladığında hem trafik rahatlayacak hem de bölge değerine değer katacak.

Şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geçtiğimiz hafta açılışını gerçekleştirdiği Körfez Bölgesi’nin trafiğini rahatlatan Ülkü Yolu’nun devamı için kolları sıvadı. Kış nüfusu 200 bin, yaz nüfusu ise 2 milyona ulaşan Edremit bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için Edremit Çayı etrafında oluşturulan sağlı sollu yollar, yeni yapılacak Edremit Şehir Hastanesi’ne de kolay yoldan ulaşım sağlayacak. Bir yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol çalışmalarını gerçekleştirirken bir yandan da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, ıslah çalışması yapılan çayın etrafına duvar örme işlemlerini sürdürüyor.

Balıkesir’in her yerinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Edremit Ülkü Yolu’nun devamı olan ve aslında yeni yapılacak hastane yolu üzerinde olan Edremit Çayı’nın bulunduğu yerdeyiz. DSİ şu anda burada duvar çalışmalarını yapıyor. Biz de yeni yapılacak Şehir Hastanesi’ne gidecek yolu aynı anda eş zamanlı olarak çalışıyoruz. İnşallah, hastanemiz bittiğinde buralar Ülkü Yolu’nda olduğu gibi asfaltlanmış, bisiklet yolu, yürüyüş yolu yapılmış, hijyenik olmayan her şeyden arınmış olacak. İmam Hatip Lisemize, Bizim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kongre Merkezimize giden yol, Edremit halkımıza sağlı sollu hizmet alanına dönüşecek. Çalışıyoruz, emek veriyoruz. Edremit’imizi, Balıkesir’imizi güzelleştiriyoruz.” diye konuştu.