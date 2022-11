Başkan Yılmaz: 'Ümmehan Elginkan anaokulumuz hayırlı olsun'

TAKİP ET

Silivri Belediyesi ve Elginkan Vakfı iş birliğiyle temeli 16 Haziran 2021’de atılan ve yapımı 22 Eylül 2022 tarihinde tamamlanan Ümmehan Elginkan Anaokulu, düzenlenen törenle resmi olarak hizmete açıldı. Cumhuriyet Mahallesi Tandoğan Sokak’ta Silivri Belediyesine ait 2 bin 675 metrekare arazi üzerine inşa edilen anaokulunun yapım işlemi Elginkan Vakfı tarafından gerçekleştirildi. 8 derslikte 200 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulunda idari birim bölümü, yemekhane ve 160 kişi kapasiteli konferans salonu yer alıyor. Ümmehan Elginkan Anaokulu, devlet okulu olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağışlandı. Açılış ile birlikte Silivri; anne ve babaların çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebileceği, modern ve günümüz ihtiyaçlarına uygun yepyeni bir anaokuluna kavuşmuş oldu.

BAŞKAN YILMAZ: “VERDİĞİMİZ SÖZLERİ FAZLASIYLA YERİNE GETİRİYORUZ”

Törenin açılış konuşmasına “Bugün benim için çok önemli bir gün” sözleriyle başlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve gelmeden önce vatandaşlarımızın huzurunda verdiğimiz sözleri fazlasıyla yerine getirmenin haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Annelerimize söz vermiştik. Silivri’de 8’inci sınıfı bitiren her çocuğun bir yabancı dil konuşabileceğini, bir müzik aleti çalabileceğini ve lisanslı bir sporcu olabileceğini söylemiştik. Bu kapsamda; Kadir Has Üniversitesi ile ücretsiz yabancı dil kursları veriyoruz. Yine Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle üniversiteye hazırlanan Silivrili öğrencilerimize ücretsiz kurs veriyoruz. Bu kurslarımızda çay, kahve ve öğle yemeği ücretsiz. Nişantaşı Üniversitesi ile Güzel Sanatlar Akademisi projesini hayata geçirdik. Burada çocuklarımıza ücretsiz bağlama, saz, keman ve piyano dersleri veriyor, sanatsal ve tiyatral yönlerini geliştiriyoruz. Silivri’de ilkokula başlayan tüm çocuklarımızın çantalarından kırtasiye giderlerine kadar bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 1.500’ün üzerinde çocuğumuza okul kıyafetleri hediye ediyoruz. Başlattığımız yeni kampanya ile ilkokula giden çocuklarımızın okuldaki beslenme ihtiyaçlarını 1 yıl boyunca Silivri Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Biz bu yatırımları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılan yatırımlar olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetlerin üzerine sıçrama tezine destek vereceğini bilerek ve bu ülküyle gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Silivri’deki annelere, gençlere ve çocuklarımıza verdiğimiz tüm sözleri tutmaya devam edeceğiz.” dedi.

“ÜLKEMİZDE ELGİNKAN VAKFI GİBİ VAKIFLARIN SAYISININ ARTMASI GEREKİYOR”

Elginkan Vakfının ülkemiz için çok önemli bir kuruluş olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Ülkemizde Elginkan Vakfı gibi vakıfların sayısının artması gerekiyor. Elginkan Vakfının amaçları arasında, ‘Örf, adet ve manevi değerlerimizi ve Türkçemizi araştırmak, korumak, yaşatmak ve tanıtmak, bilim, teknoloji ve eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik etmek, ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünün yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkânlarını artırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak adına okullar, eğitim kurumları açmak ve işletmek’ yer alıyor. İşte o amaçlardan bir tanesi de bugün Silivri’mizde hayat buluyor. Ben bu vesileyle Ahmet Bey’e, Ümmehan Hanım’a, Cahit Bey ve Ekrem Bey’e, Silivri’de yaşayan vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu Elginkan Vakfını miras değil emanet olarak gören Yönetim Kurulu Başkanımız Gaye Akçen, Gaye ablam başta olmak üzere tüm vakıf heyetine teşekkür ediyorum. Gaye Akçen, yüreği gerçekten kocaman, naif, nezaket sahibi ve bir o kadar da mütevazi değerli bir insandır. Ayrıca Türkiye’nin aydınlık yarınları ülküsüne sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle; Ümmehan Elginkan Anaokulunun ilçemize kazandırılmasında büyük gayretleri olan başta Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

GAYE AKÇEN: “VAKIF OLARAK SONSUZA DEK ÜLKEMİZE HİZMET ETMEYE HAZIRIZ”

Törende konuşan Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, “Öncelikle bugün geldiği nokta itibariyle Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan, ülkemizin sanayisine, eğitimine ve kültürüne değer katan şirketlerimizin ve vakfımızın kurucusu, başarımızın kaynağı Sayın Merhum Hüseyin Ekrem Elginkan’a rahmet, minnet, saygı ve sonsuz sevgiyle anıyorum. İnanıyorum ki O’nun ve Ümmehan annemizin ruhu buradalar. Çünkü bizi hiç bırakmadılar. Öbür dünyaya göç ettiler ama ruhları bizlerle beraber. Merhum Kurucumuz Sayın Ekrem Elginkan’ın bir sözünü sizlere söylemek istiyorum: ‘Allah’tan bütün dileğim kurduğum bütün müesseselerin devamlılığının sağlanması, memlekete faydalı birer kuruluş olarak insanlara iş imkânı yaratması, devlete vergi vermesi ve bizden sonra gelecek olanlara da örnek olmasıdır.’ Bizler de bu vakfı yönetirken kurucularımıza layık olmaya çalışıyoruz. Açılış töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Ümmehan Elginkan Anaokulunun Silivri’ye, İstanbul’a ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğin anahtarı eğitimdedir. 21. Yüzyılın Türkiye’sini daha da ileriye taşıyacak olan gençlerimizdir. Bu nedenle Elginkan Vakfı eğitime çok önem vermekte ve çalışmalarının çoğunu bu alanda yapmaktadır. Bugün eğitime bir katkıda daha bulunmanın, geleceğe umut dolu bir kapı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitaben söylediği, ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz’ sözündeki yeni neslin eğitimine ve öğretimine katkıda bulunmak için eğitim projelerimizi devam ettireceğiz. Bu bizim manevi görevimizdir. Bu okulun planlanmasında, inşaatında ve donanımında, sürecin başından itibaren bizlerden yakın ilgi ve desteğini esirgemeyen İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’ya, Silivri Kaymakamımız Tolga Toğan’a, Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’ya, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’a ve kendilerinin şahsında tüm Valilik, Kaymakamlık ve Belediye çalışanlarına, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz vakıf olarak sonsuza dek ülkemize ve vatanımıza hizmet etmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’YE BİR KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ”

Konuşmasında Silivri için kütüphane müjdesi veren Gaye Akçen, “Bir müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Silivri’ye bir kütüphane yapacağız. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ile görüştük ki kendisi artık benim oğlum oldu! Bir tüyo da vermek istiyorum biz Başkanım ile akrabayız, dedelerimiz kardeş. Onun için bizim kendisini desteklememiz lazım. Bana, ‘Abla, bu kütüphaneyi yaparsan evinde ders çalışamayan kalabalık aile çocukları buraya gelip ders çalışabilecekler’ dedi. Silivri’ye çocuklarımızın derslerini çalışacakları tam teşekküllü bir kütüphane kazandıracağız. İsmi de Ahmet Elginkan olacak.” diye konuştu.

TOĞAN: “BURASI GÖRDÜĞÜM EN İYİ ANAOKULLARINDAN BİR TANESİ”

Akçen’in ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri olarak en değerli varlığımızın çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunun farkındayız. Anaokulumuzun ilçemize hediye edilmesini sağlayanlar da aynı şeyin farkındalar. Burası gördüğüm en iyi anaokullarından bir tanesi. Okulun yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

CAN: “ANAOKULUMUZ EĞİTİM KALİTESİNİN YÜKSELMESİNE KATKI SAĞLAYACAK”

Törende açıklamalarda bulunan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, “İstanbul’un eğitim kalitesinin ve niteliğinin yükselmesine katkı sağlayacak olan Ümmehan Elginkan Anaokulunun açılışı için bir aradayız. İstanbul, 3 milyon 250 bin öğrencisi ve 173 bin öğretmeni ile ülkemizin birçok vilayetinin nüfusundan daha fazla olan bir eğitim ordusuna sahip. Eğitim hizmetleri bakımından kamunun kaynak ve imkânlarına ilave olarak; özel sektörün yapmış olduğu bu tür yatırımlar, ülkemizin eğitim kalitesini ileri taşıyacak çok önemli faaliyetlerdir. Bu faaliyetler kapsamında belediyelerin verdiği destekler ve o desteklerle bütünleşen hayırseverlerimizin faaliyetleri de eğitimimize seviye atlatacaktır. Ben, bu okulu milli eğitim camiasına kazandıran Elginkan Vakfının ahirete irtihal eden değerli mensuplarına rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve afiyet diliyorum. Eğitim yatırımları nedeniyle vakıf camiamızı da tebrik ediyorum.” dedi.

GÖNÜL: “HER YENİ EĞİTİM YUVASI ÜLKEMİZE DOĞAN BİR GÜNEŞTİR”

Törenin kapanış konuşmasını yapan Eski Milli Savunma Bakanı ve Elginkan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Vecdi Gönül, “Her yeni eğitim yuvasının açılışı ülkemize doğan bir güneş etkisindedir. Hepimiz bu yuvalarda eğitim gördük. Değerli öğretmenlerimiz olmasaydı hiçbirimiz burada olamazdık. İnancımıza göre anne ve babalar, çocuklarına eğitim ve terbiyeden daha kıymetli bir miras bırakamazlar. Bu anlayış kurumlaştıkça ve müesseseleştikçe daha da değer kazanır. Ümmehan Elginkan Anaokulumuzun eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Arsanın tahsisini yapan Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in açılış için gönderdiği telgraflar okundu. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile okulun açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreni, yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.