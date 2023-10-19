Başkan Yılmaz üniversiteli gençlere ilham kaynağı oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi işbirliğinde binden fazla öğrencinin katılımı ile Start-Up Summit University Girişimcilik Zirvesi düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kendi deneyimlerini ve başarılarını öğrencilere aktararak ilham kaynağı oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, program öncesinde öğrencilere kahve dağıtarak katılımcıları karşıladı. Etkinlik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın girişimcilik hikayesini gençlerle paylaşmasıyla başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, aynı zamanda bir girişimci olarak, kendi deneyimlerini ve başarılarını öğrencilere aktararak ilham kaynağı oldu. Girişimcilik Zirvesi’nin diğer önemli konuşmacıları arasında, CEO Ufuk Batum ve CEO Kaan Gülten yer aldı. Her iki isim de girişimcilik dünyasında kazandıkları deneyimleri ve sektördeki başarı hikayelerini paylaşarak gençlere önemli bilgiler verdi. Balıkesir Girişimcilik Zirvesi, genç girişimcilerin kendilerini geliştirmeleri ve yeni fırsatları keşfetmeleri için önemli bir platform sundu. Katılımcılar, tecrübeli konuşmacıların deneyimlerinden ilham alarak girişimcilik dünyasına adım atmaya daha fazla motive oldu.