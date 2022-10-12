Başkan Yılmaz: 'Üniversiteye hazırlık için ücretsiz kurslarımız başlıyor'

Silivri Belediyesi Eğitim Akademisi tarafından, öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) daha iyi hazırlanmaları amacıyla gerçekleştirilecek olan ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu için başvuru süreci başladı. Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle Selimpaşa Kampüsünde gerçekleştirilecek olan üniversiteye hazırlık kursuna, lise son sınıf öğrencileri ve 2021-2022 yılı lise mezunları katılım sağlayabilecek. Kursa katılmak isteyen öğrenciler, 12-20 Ekim 2022 tarihleri arasında https://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresi üzerinden online başvuru yapabilecek. Başvurular ışığında 22-23 Ekim 2022 tarihleri arasında seviye tespit sınavı düzenlenecek. Sınavdan 200 ve üzeri puan alan öğrenciler, sınırlı kontenjan dahilinde eğitim hakkından yararlanabilecek. 24 Ekim 2022 tarihinde başlayan ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu Haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Kursta lise mezunları hafta içi her gün, 12. sınıf öğrencileri ise Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.30-14.50 arası ders görecekler. Kurs ile öğrencilerin YKS’ye daha iyi hazırlanmaları ve bu sayede eğitim hayatlarına pozitif yönde katkı sağlanması hedefleniyor.

YILMAZ: “EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Üniversiteye hazırlık kursu projesine ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’de yaşayan annelerimize söz verdiğimiz gibi çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak adına yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekliyoruz. Kadir Has Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarımız faaliyetine başlıyor. Buradaki amacımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlerimizin eğitimine destek olmak ve onların ailelerine, toplumumuza ve milletimize faydalı birer birey olmalarını sağlamak. Ben şimdiden kursumuzda eğitim görecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Silivri Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitime destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

