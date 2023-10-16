Başkan Yılmaz: 'Var Gücümüzle Sporu, Sporcuyu, Tesisleşmeyi Destekliyoruz'

Spor ve sporcuyu her anlamda destekleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de faaliyet gösteren amatör spor kulübü temsilcileriyle toplantı düzenledi. Silivri’deki spor yatırımları ve faaliyetlerinin konuşulduğu toplantıya; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu ve spor kulübü yöneticiler katıldı.

TONTA: “BAŞKANIMIZ SAYESİNDE SPORDA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Silivri Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, “Bildiğiniz üzere 9-15 Ekim arası Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Amatör Spor Haftası olarak ilan edildi. Bu vesileyle de Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz bizler için bir kahvaltı programı düzenledi. Silivri’de başkanımız sayesinde sporda güzel şeyler oluyor. Biz kendilerine spor kulüpleri adına çok teşekkür ederiz” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “MARKA KENT YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu şehirde doğup, bu şehirde yetişmiş, sporla büyümüş ve sporun içerisinde olmuş bir kardeşiniz olarak amatör sporun yaşatılmasının, amatör spor ruhunun ayakta tutulmasının önemini biliyorum. Biz de çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Silivri’miz, Türkiye'mizin marka kenti olma yolunda emin adımlarla yürürken sporun, sporcuların ve spor hayatının bu marka kente katacağı değeri biliyoruz. Marka kent olma yolunda çok önemli bir parametrenin spor olduğunu önemseyerek bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Silivri sosyal alanlarıyla, kültür merkezleriyle, spor sahalarıyla, genç, dinamik ve ahlaklı nesiller yetiştirmeye devam edecek. Bunu hep birlikte yapacağız. Bir belediye başkanının çabasıyla, yalnız çırpınışlarıyla değil el ele, gönül gönüle, omuz omuza vererek gerçekleştireceğiz. Onun için de sizlerle yol yürümek, sizlerle beraber bu mücadeleyi sürdürmek istiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri ilçemizin ve insanımızın tüm sorunlarına çözüm getirirken bu sorunlar içerisinde bir tanesinin de spor yaptırımları olduğunu fark ettik. Tüm imkanlarımızla, var gücümüzle sporu, sporcuyu ve tesisleşmeyi destekledik. Desteklemeye de devam ediyoruz. Kulüplerimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Kulüplerimizin zor şartlar altında, spor insanlarının fedakarlıklarıyla ayakta durduğunun farkındayız. Kulüplerimize, ilçemizdeki çocuklarımıza ve gençlerimize destek verirken kalıcı yatırımların ve çözümlerin peşindeyiz. Göreve geldiğimizde Silivri sanat, kültür ve spor alanında tesis konusunda neredeyse yok denecek seviyedeydi. Silivri’deki spor sevdalıları adeta tesis fakiriydi. Silivri Belediyesi olarak tesisleşmenin önündeki engellerin ne olduğunu test ettik. Bütçemizden kaynak ayırarak sporu, sporcuyu destekleme adına tesisleşmenin ne kadar önemli olduğunun altını çizdik. Bölgemizdeki amatör kulüplerimizin maçlarını oynayabileceği stadyum ihtiyaçlarını karşılamak için tesisler yaptık” diye konuştu.

“KÖYLERİMİZ SPOR TESİSİ KONUSUNDA UNUTULMUŞTU”

Silivri’nin köylerinde yapılan tesislerle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Belediye başkanlığına aday olduğum sürede Değirmenköy’de bir stat inşa edeceğimizin sözünü vermiştik. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla FIFA standartlarında soyunma odalarıyla, 1.000 kişilik kapalı tribünüyle, profesyonel maçların dahi oynanabileceği kalitede emsalsiz bir stadyumu Silivri’mizin en uç noktasındaki Değirmeköy’e kazandırdık. Bölgedeki amatör kulüplere hizmet edecek etrafında basketbol sahası, çocuk oyun alanları, piknik alanlarının da olduğu dev bir kompleksi Değirmenköy’e kazandırdık. Yine belde belediyesi zamanında yapılmış artık âtıl durumda olan, antrenmanların dahi yapılamadığı Ortaköy Stadı’nı baştan aşağıya yeniledik. Soyunma odalarından, tel örgülerinden, aydınlatmasından ve FIFA standartlarına uygun halı sahasına kadar Ortaköy Stadı’nı bitirdik. Bununla da yetinmeyip etrafına basketbol sahası, çocuk oyun parkları, fitness alanları ve bir parkı da katarak stadyumumuzu bir yaşam alanı haline dönüştürdük. Silivri yalnızca sahilinden ve çarşısından ibaret olmamalı dedik. Silivri’yi yalnızca çarşı meydanından ve sahilden ibaret gören anlayışla yönetenlerin bu şehre ihanet edeceğini ifade ettik. Fener mahallemize rahmetli arkadaşımız, milli futbolcumuz Müjdat Gürsu'nun ismini verdiğimiz 400 kişilik kapalı tribünü, 4 takımlı sorumlu odası ve alt liglerin oynanacağı bir stadyumu Fener köyümüze hediye ettik. Etrafına basketbol sahası, ebe evi, sağlık evi, piknik alanı ve fitness alanları yaparak bir yaşam alanına çevirdik. Silivri Belediyesi olarak spor tesislerinin etrafını yaşam alanlarına çevirerek oraları bir cazibe merkezi yapmayı da hedefliyoruz. Köylerimiz spor tesisi konusunda unutulmuş yerlerdi. Silivri’de bütüncül yaklaşımlı hizmet anlayışıyla Büyükkılıçlı, Kurfallı, Selimpaşa Yoğurthane, Gümüşyaka, Alipaşa, Beyciler, Sayalar, Büyükçavuşlu, Çanta, Çeltik, Kavaklı, Mimarsinan, Çayırdere ve Silivri futbol sahalarını bitirdik. Şimdi çevre illere parmak ısırtan spor yatırımlarıyla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SPOR YALNIZCA FUTBOL DEĞİLDİR”

Sporun çeşitliliği konusuna değinen Başkan Volkan Yılmaz, “Tabi spor yalnızca futbol değil dedik. Özel sporcularımız, özel bireylerimiz var. Birçok alanda sporun ve kültürlerin çeşitlenmesi noktasında teşviklerimizi yaptık. ‘Sporla Bezenmiş Bir Silivri’ hedefi doğrultusunda 4,5 yılda tam 35 sokak basketbolu sahası yaptık.7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın spor yapabilmesi, huzur ve güvenceli vakit geçirmesi amacıyla spor ve sportif yaşam alanlarını oluşturduk. 55 ayda tam 60 tane parkımızı Silivri’mize hediye ettik. Mimarsinan Mahallesi’nde yaşayan kadınların rahatça fitness, pilates ve aletli jimnastik yapabilmesi için kadınlara özel kapalı spor salonu yaptık. Futbol Akademisindeki, Yüzme Akademisindeki özel sporcularımız bu yıl İstanbul genelinde, ulusal düzeyde düzenlenen müsabakalarda çok iyi derece alarak Silivri’mizi temsil ettiler. Sporla buluşmayan kalmasın diyerek onlarca branşta, yüzlerce genç sporcumuzun yarışma ve kendilerini geliştirme fırsatı buldukları sportif organizasyonlar gerçekleştirdik. Spor kulüplerimizin ulaşım, konaklama ve iaşe gibi çeşitli masraflarını ve ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

“AZLA YETİNECEK BİR YAPIYA SAHİP DEĞİLİZ”

Spora ve sporculara yapılan desteklerin taçlandırılacağı bir yatırımı açıklayan Başkan Yılmaz, “Silivri merkezinde bir spor adasını Silivri Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştireceğiz. 60.000 metrekare alan içerisinde 2 tane mini halı saha, 2 tane tenis kortu, 3 tane basketbol sahası, 1 tane 750 kişilik tribün, 4 takımlı soyunma odaları, amatör lig takımlarının maçlarını ve antrenmanları yapabileceği bir futbol sahası yer alacak. Aynı zamanda 6.000 metrekare alan içerisinde 1.500 kişilik kapalı spor salonu, hentbol branşında uzmanlaşmış 12 derslikli spor lisesi olacak. Tüm bunların yanı sıra 3.000 metrekare alanda da güreşten tekvandoya, jimnastikten aletli jimnastiğe bireysel sporların yapılacağı salonların olduğu dev bir spor adasıyla Silivri’mizin spor yatırımlarını taçlandıracağız. Halı sahalarının ihaleleri bitti. Futbol sahasının ihalesi bu ay içerisinde yapılacak. Spor adasının ihalesi önümüzdeki ay içerisinde yapılacak. 1 yıl içerisinde açılışını gerçekleştireceğimiz spor adası şimdiden Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun. Şunu ifade etmek istiyorum; spor adasını yaptık, tamam, her şey bitti anlayışında değiliz. Azla yetinecek bir yapıya sahip değiliz. Daha iyisini, güzelini, niteliklisini ve daha fazlasını arayarak hep ama hep üzerine biraz daha koyarak, Silivri’nin bütün eksikliklerini gidererek çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“SPOR VE KÜLTÜR ŞENLİĞİ SİLİVRİ’DE OLACAK”

Özel çocuklara verdikleri öneme vurgu yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Özel çocuklarımızın sporla buluşması için çok önemli çalışmalar yapan şahsiyetler var. Biz de Silivri Belediyesi olarak Spor Şefliğimiz ve Spor Koordinatörlüğümüzle özel çocuklarımız için çok özel çalışmalar yapıyoruz. Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliği’ni 25 ve 28 Ekim tarihleri arasında Silivri’mizde gerçekleştireceğiz. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Silivri Belediyesi iş birliği gerçekleşecek. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Türkmenistan, Macaristan ve Kosova'nın yer alacağı 200’ün üzerinde özel sporcunun katılımlarıyla spor şenliğini Silivri’de gerçekleştireceğiz. Atletizm, yüzme, masa tenisi branşlarında down sendromlu sporcularla müsabakalar gerçekleşecek. Avrupa Futsal Şampiyonası’nda bizi gururlandırıp, göğsümüzü kabartan özel sporcularımızı bu etkinlik kapsamında bir hazırlık maçıyla organizasyon içerisinde ağırlayacağız. Programlarımız Naim Süleymanoğlu Yüzme Havuzu, Alibey Kapalı Spor Salonu ve Müjdat Gürsu Spor Tesisinde gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KURULDU”

Amatör Spor Haftası dolasıyla bir müjde veren Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz hafta Silivri Belediyesi Spor Kulübümüzü kurmuş bulunmaktayız. Kulübümüz yüzme, paletli yüzme, paralimpik yüzme, özel sporcular yüzme ve özel sporcular masa tenisi branşlarında ilçenizi temsil edecek. Yarın 2 sporcumuz paralimpik milli takım seçimlerine katılmak için Bolu'da olacak. Ben şunu ifade etmek istiyorum; spor bir kültürdür. Spor, yalnızca başarıya endeksli bir olgu olmamalıdır. Spor hayatımızın içerisinde bir kültür haline dönüştüğünde o ülkede daha sağlıklı, mutlu, huzurlu ve daha saygılı insanlar yetişecektir. Spor kültürüyle yetişen insanların yaşadığı şehirler daha güzeldir. Sağlık harcamalarının azalmasından tutun da mutlu, huzurlu bir toplum için Silivri Belediyesi olarak, 7’den 77’ye spor kültürünün oluştuğu bir Silivri’yi arzuluyoruz. Yalnızca saha yapmak, tesisler yapmak yeterli değil. O saha ve tesisleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle; zeki, çevik ve ahlaklı gençlerle doldurmak ve bir sonraki nesillere geliştirerek aktarmamız gerekiyor” dedi.