Başkan Yılmaz: 'Vatandaşın hayatıyla oynanarak siyaset yapılmaz'

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı mart ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 04.03.2023 Cumartesi günü düzenlenen ‘Deprem Gerçeği Üzerine Silivri’de Yapılan Çalışmalar’ konulu kamuoyu bilgilendirme sunumunu ilçe meclisinde de yaptı. CHP’li meclis üyelerinin neler yapıldığına dair sorular yöneltmesi üzerine sunumunu gerçekleştiren Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi tarafından hazırlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile Silivri’deki bina stokunu tüm detaylarıyla ortaya çıkardıklarını vurguladı. Başkan Yılmaz, normalde büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olan mikrobölgeleme çalışmalarını kendilerinin yaptığını söyleyerek, mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kapsamında yaptıkları çalışmaları da detaylarıyla anlatan Başkan Yılmaz, depreme karşı dayanıksız olan birçok kamu binasının yıkım işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Silivri İnşaat Yatırım A.Ş. (SİYTAŞ) ve Saral İnşaat iş birliğiyle kentsel dönüşümü tamamlanan Varnalı Konutlarında, 25 Mart’ta 122 hak sahibine anahtarlarının teslim edileceğini söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan afetle mücadele, afet eğitimi ve tatbikat çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Silivri’den deprem bölgesine yapılan yardımları da anlatan Başkan Yılmaz, Silivri’de hep birlikte bir Afet Yönetimi Danışma Kurulu oluşturulması çağrısını yineledi. Başkan Volkan Yılmaz konuşmasına CHP’li Belediye Meclis Üyesi Melih Yıldız’ın Çeltik sağlık evinin depreme dayanıksız olduğu iddialarına ve eleştirilerine yanıt vererek devam etti.

“YAPARSA VOLKAN YILMAZ YAPAR!”

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Melih Yıldız’ın aleyhte söz alarak Çeltik sağlık evinin durumu ile ilgili yönelttiği eleştirilere yanıt veren Başkan Yılmaz, “Çeltik’teki sağlık evinin fotoğrafını gösterdiniz. İyi güzel! Siz bizden önce görevde olduğunuz 10 yılda Silivri Belediyesine ait kaç tane kamu binasını kontrol ettirdiniz? Sıfır. Gümüşyaka’daki sağlık ocağı hasarlı diye boşaltıldı değil mi? Ne yaptık? Silivri Belediyesi olarak, bu Sağlık Bakanlığının görevi demeden orayı yıktık ve yerine yenisini yaptık. Kavaklı Sağlık Ocağı depremden sonra ağır hasar aldı. Silivri Belediyesi olarak burayı yıktık ve içerisinde 112 Acil Servis İstasyonunun da olduğu yepyeni bir sağlık ocağı yaptık. Peki siz Silivri Belediyesine ait ek hizmet binası hasarlıyken mesai arkadaşlarınızın içerisinde çalışmasına nasıl müsaade ettiniz? Sizin sorumluluğunuzda olan ön taraftaki 50. Yıl Sağlık Ocağını niye yıkmadınız? Hani yaparsa Volkan Yılmaz yapar diyorlar ya yıkarsa da Volkan Yılmaz yıkar. Burayı yıktık ve yerine yenisini yaptık. Bu sağlık ocağında görev yapan bir doktor mahkemelerle 1,5 yıl buranın yıkımını geciktirdi. Ya o 1,5 yılda burada enkaz altında birileri kalsaydı? Sütrenin arkasından ellerini ovuşturup imza toplayan siyasetçileri de biliyorum. Vatandaşın hayatıyla oynayarak siyaset yapılmaz. Çeltik’teki sağlık ocağını Volkan Yılmaz yapsın diyorsunuz. Yıkar yenisini yaparım hiç merak etmeyin. Siz 10 yılda ne yaptınız? 1 tane sağlık ocağı mı yaptınız? 1 tane hasarlı bina mı yıktınız? Belediyenin personelini ağır hasarlı binada oturttunuz. Tabutta oturttunuz personellerinizi. Ben onlara güvenli binalar yapıyorum.” diye konuştu.

“BOĞLUCA DERESİ İÇİN 10 YIL BOYUNCA KILINIZI KIPIRDATMADINIZ”

Boğluca Deresi çevresindeki yapı yasağının kaldırılmasıyla ilgili sürecin uzamasına CHP’li siyasetçilerin sebep olduğunu söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, “Boğluca Deresi için bizden önceki 10 yılda kılınızı kıpırdatmadınız. 2,5 yıl boyunca ne kadar uğraştığımı bir ben biliyorum. Hatırlayın orada çok ciddi bütçelerle kamulaştırma yapıldı. İmza kampanyaları ile bu kamulaştırmayı durduranlar kimdi? O tabutlukları yıkmayın diyenler kimdi? Önüne geçmeseydiniz köy pazarının arkasında çok kötü durumda olan binalar da kamulaştırılacak ve orası yeşil alan olarak, rekreasyon alanı olarak Silivri’ye hizmet edecekti. Siz ne yaptınız? Buradaki kamulaştırmalar için Çarşı Meydanı’nda imza kampanyaları yaptınız. Boğluca Deresini ıslah ederken 3,5 yıl mahkeme ile bu kamulaştırmalara engel oldunuz. Buradan size çağrım; Tuzla Deresinin ıslahını yapın. Orada yaşayan vatandaşlarımızın da kentsel dönüşüm problemlerinin bir an önce çözülmesi lazım. Bunu söyleyeli 4 yıl oldu ama bugüne kadar atılan hiçbir adım olmadı.” ifadelerini kullandı.

“EKREM İMAMOĞLU ŞU ANDA BİR KAÇIŞ PLANININ İÇERİSİNDE”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘5 yılda 100.000 kentsel dönüşüm konutu’ vaadini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Türkiye’de deprem gündemi bitmiş siyaset konuşuluyor. İki büyükşehir belediye başkanı, genel başkanlarının talimatıyla İyi Parti Genel Başkanını ziyaret ediyor. Tam bir ikna turu! Eğer Kılıçdaroğlu aday olup seçilirse, ki seçilme şansı yok Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı olması teklifi gündemde. Siz 3 gün önce İstanbul’da deprem seferberliği ilan ediyorum diyeceksiniz sonra cumhurbaşkanı yardımcısı makamını kabul edip, İstanbulluya verdiğiniz 5 yılda 100.000 kentsel dönüşüm konutu sözünüzü unutup sıvışıp kaçacaksınız! Bu yakışır mı? Ben görevlerimden biri bu şehre söz verenlerin vaatlerini takip etmektir. Öyle yağma yok! Minderden kaçmak yok! Ben her yerde İstanbul’a verilen sözleri hatırlatacağım. Nerede kardeşim 4 senede 80.000 kentsel dönüşüm konutu? 8 tane yapıldı mı Silivri’de? Silivri Belediyesi bu kısıtlı bütçesiyle 122 konutu dönüştürdü. Ekrem Bey şu anda bir kaçış planının içerisinde. Ben size burada bir söz verdiğimde sözümü yerine getirmeden bir yere gitmem kardeşim. Makam, mevki, koltuk hepsi boş! Ben İstanbullu hemşehrilerimizin 2024 Mart seçimlerinde gereken cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum.” dedi.

