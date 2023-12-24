Başkan Yılmaz: 'Verdiğimiz sözleri katbekat gerçekleştirmiş durumdayız'

Türk Yerel Hizmet Sendikası İstanbul Şube Başkanlığı tarafından kahvaltı ve istişare toplantısı düzenledi. Toplantı kapsamında Silivri Belediyesi ve Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Palmiye Düğün Salonunda gerçekleşen programa; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türk Yerel Hizmet Sendikası İstanbul Şube Başkanı Oğuzhan Çoban, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, sendika üyeleri ve aileleri katıldı.

ÇOBAN: “VOLKAN YILMAZ TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANIDIR”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Yerel Hizmet Sendikası İstanbul Şube Başkanı Oğuzhan Çoban, “Sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. 2019 yılından önce Silivri Belediyesini yöneten zihniyet 10 ay boyunca SDS ödememişti. Volkan Başkan göreve geldikten sonra makamında ziyarete gittik. Başkanımızla yaptığımız görüşmede; ‘Başkanım bu arkadaşlarımız mağdur, sizden önceki yönetimin 8-10 ay boyunca ödemediği SDS’ler var’ dedik. Volkan Başkan da bize; ‘Kimse mağdur olmayacak, herkesin geçmiş dönemde alamadığı borçlarını da ödeyeceğim’ dedi. Başkanımız Volkan Yılmaz herkesin geçmişte alamadığı borçlarını ödedi. Dün itibariyle Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile SDS imzaladık. SDS kapsamında kanunun bize ön gördüğü en üst limitten sözleşmeleri yaptık. İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinden sorumluyum. Böyle bir belediye başkanına sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Hem imzaladığımız SDS için hem de bugünkü katılımlarından dolayı Türkiye'nin en başarılı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’YE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ KATBEKAT GERÇEKLEŞTİRMİŞ DURUMDAYIZ”

Toplantıda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Hepimiz, ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ şiarıyla görev yapıyoruz. Yaşadığımız şehrin güzel insanlarına hizmet ediyor; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle eşsiz bir güzelliğe sahip olan Silivri’mizi hep birlikte geleceğe taşıyoruz. Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren 57 ayı geride bıraktık. Sizlerle beraber 57 ay bu şehre hizmet etme yolunda birçok mesafeyi beraber katettik. 7/24 esasıyla bu şehre hizmetkâr olduk. Hani yaşayan bilir derler ya, Silivri ve Kahramanmaraş merkezli depremler, çeşitli afetler, salgınla mücadele ve küresel ekonomik kriz gibi olumsuzlukların tesiri altında hizmet ürettik. Bu süre zarfında kâh sevindik, kâh üzüldük. Şöyle geriye dönüp baktığımızda, hakikaten Silivri’ye nice eser kazandırmanın gurunu ve onurunu birlikte yaşıyoruz. Silivri’ye vadettiklerimizi ve Silivri’ye verdiğimiz sözleri katbekat gerçekleştirmiş durumdayız. Silivri Belediyesi olarak hiç söz vermediğimiz ve görev sahamıza girmeyen eserlere de imza attık. Eğitimden sağlığa, spordan kültüre, altyapıdan üstyapıya kadar yaptığımız hizmetler vesilesiyle aldığımız hayır dualarında sizlerin emeği yadsınamaz. İşte tüm bunları hep birlikte, sizlerle beraber gerçekleştirdik. Özellikle belirtmek isterim ki; omuzlarımızdaki sorumluluğun en büyük taşıyıcıları olan mesai arkadaşlarımın çalışma ortamı, huzuru ve konforu bizim için çok önemliydi. Göreve geldiğimizde birçok birimimiz, belediyemizin kurumsal kimliğine hiç yakışmayacak şekilde konteynırlarda Silivrili vatandaşlarımıza hizmet veriyordu. Bu durum hem Silivri Belediyesinin kurumsal kimliğine yakışmıyordu hem size verilen değerin ifadesiydi hem de Silivri’deki vatandaşlarımıza verilmeyen önemin bir işaretiydi. Verimli bir performansın, çalışmaya elverişli bir ortamdan geçeceğinden hareketle yeni hizmet binaları yaptık. Belediye başkanları normalde kamu hizmet binalarının yapımına girişmezler. Çünkü bu çalışmalar onlara oy getirecek yatırımlar değildir. Silivri Belediyesi olarak hakkettiğiniz konforlu ortamlarda Silivri’ye daha iyi hizmet verin diye kamu binalarının yapımına başladık. En başta, ana binamızda bulunan yemekhanemizi yenileyerek kendi mutfağımızı kurduk. 3 yıldır besin değeri yüksek lezzetli yemekler sunuluyor. Zabıta ile Afet İşleri Müdürlüğümüz 1.000 metrekare büyüklüğündeki yeni binasında hizmet veriyor. 15.000 metrekare alanda 10.000 metrekare kapalı alanı bulunan Gülsen & Ökkeş Nakıpoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezimizi inşa ettik. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz de bugün orada gıda bankası, kıyafet bankası, aşevi, kütüphane ve dershanesiyle hizmet veriyor. 300 araçlık otopark, kütüphane, etüt merkezi ve ek hizmet binası olarak hizmet verecek projemizde sona yaklaşıyoruz. Bu binanın içerisinde de yaklaşık 2.300 metrekare bir ek hizmet binamız Silivri’de yaşayan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Yine Fen İşleri, Temizlik, Veterinerlik, Çevre, Park ve Bahçeler gibi müdürlüklerimizin görev yapacağı 5.000 metrekare kullanım alanlı Alipaşa ek hizmet binamıza ocak ayında taşınıyoruz. Gençlik ve Kültür Merkezimize başladık. Zemin güçlendirme tamamlandı; inşaat faaliyetlerini de hızlandırmayı hedefliyoruz. Kültür Müdürlüğümüz bu bina bittikten sonra tüm eğitim alanlarıyla hizmet verecek. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde; ‘İşçinin, emekçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını ödeyiniz’ diye buyuruyor. Silivri Belediyesi olarak bu hadisi kendimize şiar edinerek, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mali disipline özen gösterdik ve çalışanın hakkını zamanında ödedik. Bu bir marifet değil ancak bizden önceki dönemde yaşananlar, bu anlayışımızı ifade etmeyi zaruri kıldı. Oysaki bu, tüm belediyelerin yapması gereken bir görevdir. Çok şükür ki Silivri Belediyesi artık kendi ayakları üzerinde duran, hiç kimseye ihtiyacı olmayan bir belediye haline gelmiştir. Silivri’de yaşayan annelere, çocuklara, engelli bireylere, dezavantajlı gruplara, yetime, dula, düşküne, garibe, gurebaya el uzatmak ve onların problemlerini çözüp Silivri’ye verdiğimiz sözleri tutma yolunda omuz verdiğiniz için sizlere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.