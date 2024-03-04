Başkan Yılmaz: 'Yaptığımız İşlerle Kamuoyunun Önündeyiz'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kahvaltı programları kapsamında Silivrili meslek gruplarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası kapsamında ilçede faaliyet gösteren mali müşavirler ve muhasebecilerle buluşan Başkan Yılmaz, mesleklerini büyük sorumluluk ve özveriyle yerine getiren tüm mali müşavirler ve muhasebecilere başarı ve kolaylıklar diledi. Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Filiz Güler, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Silivri Temsilcisi Simge Kandemir Kesen, Silivri Mali Müşavirler Derneği Başkanı Fatih Binici ve çok sayıda mali müşavir ile muhasebeci katıldı.



BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ BELEDİYESİ EKONOMİK DENGELERİNİ OTURTAN ENDER BELEDİYELERDENDİR”

Toplantıda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Sadece bir işletmenin değil, kendimizin, ailemizin, yaşadığımız şehrin ve sahip olduğumuz vatanın kârını, zararını düşünmek ve muhasebe etmek gerekir. Silivri Belediyesi olarak geride bıraktığımız görev süremiz boyunca, belediyemizin her kuruşunu büyük bir hassasiyetle koruyarak en verimli şekilde değerlendirdik. Silivri Belediyesi şu anda borçlarını günü gününe ödeyen ve İstanbul'daki belediyeler arasında ekonomik dengelerini oturtan ender belediyeden biri konumundadır. Mali yapımızı korurken Silivri’ye hizmet etmeyi hiçbir zaman ihmal etmedik. Şu anda 3 milyar TL olan 2024 yılı bütçemizin 1 milyar 154 milyon TL’sini Silivri’mize yatırımlara ayırdık. Kimilerine göre gerçekleştirilmesi zor denen bu bütçeleri, hep başarıyla gerçekleştirdik. 4 yıllık bütçe maratonumuzda hiç bütçe açığı vermedik. Aksine her yıl bütçe fazlası vererek geliri giderinden fazla gerçekleşen bir belediye yapısını oluşturduk. Bütün bunları yaparken hiçbir şekilde tek kuruş kredi kullanmadık. Bir yandan geriden gelen borçlarımızı öderken, diğer yandan; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle ‘Silivri’de Hayat var’ diyerek eğitimden spora, kültürden sanata, altyapıdan üstyapıya, birçok alanda yatırımlar yaptık. Bu kapsamda 5 yıllık süre içerisinde; 84 park, 42 basketbol sahası, 14 futbol sahası, 3 futbol stadı, 1 yüzme havuzu, 7 aile sağlığı merkezi, 6 sağlık evi, 5 adet 112 acil istasyonu, 5 kapalı pazar yeri, Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi, Millet Bahçesi, 100. Yıl Gölet Parkı, Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası, İlçe Jandarma Komutanlığı Binası, Elginkan Anaokulu, kreşler, Ömer Seyfettin Kütüphanesi, Barış Manço Çocuk Kütüphanesi, etüt merkezleri, ücretsiz dershane, öğrencilere burslar, Mübadele Evi Müzesi, Yeşilçam Evi, Mimarsinan Köprüsü ve Kısa Köprü restorasyonları, köy pazarları, tarihi belediye binasının restorasyonu ve Afet Koordinasyon Merkezi gibi birçok eseri ilçemize kazandırdık” dedi.

“YAPTIĞIMIZ İŞLERLE KAMUOYUNUN ÖNÜNDEYİZ”

Önümüzdeki 5 yıl boyunca aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Yılmaz, “Silivri’mizi çok daha güzel bir şehir yapmak için geride bıraktığımız 5 yılda olduğu gibi gece gündüz demeden canla, başla ve aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, sevdalısı olduğumuz Silivri’mizi, Türk ve Türkiye Yüzyılına hazırlamak için teveccühlerinize talibiz. Bu şehre sevdalı Silivrililerin evlerine, işlerine ve iş yerlerine sahip çıktıkları gibi bu şehre sahip çıkmalarını temenni ediyorum. Bu sokak, cadde, belde, şehir ve kent benim demelerini ve bu şehirde yanlış giden her şeye siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde yaklaşmalarını istiyorum. Silivri'de çok güzel ve çok anlamlı bir seçim atmosferi yaşanıyor. Belediye başkanı adayları ve belediye meclis üyeleri adaylarına düşen en büyük görev; seçimde kimsenin burnunun kanamadığı, kimsenin kimseye kem gözle bakmadığı, kimsenin kimseyle küs olmadığı ve kavga etmediği bir atmosferde seçiminin noktalanmasına verecekleri desteklerdir. Kötü sözler, kem gözler ve yapılan münakaşalar şehre bir katkı sunmadığı gibi siyasi iklimimize de bir katkı sunmayacaktır. Ben 2019 yılında çıktığım yolda hiçbir kötü sözün ve kötü icraatın tarafı olmadım. Az konuşarak çok çalıştım. Basın mensupları bazen, ‘Başkan az demeç veriyor ve az basın toplantısı yapıyor’ şeklinde şikâyet ediyorlar. Biz yaptığımız işlerle zaten kamuoyunun önündeyiz. Yapacak işi olmayanlar laf ve söz üretirler. Lafla peynir gemisini yürütmeye çalışırlar. Artık Silivri’de lafla peynir gemisi yürümüyor. Vatandaşlarımız da lafa bakılmaz diyerek bizlere sahip çıkıyor” diye konuştu.