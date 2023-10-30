Başkan Yılmaz: 'Yaşasın Cumhuriyet'

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde özel bir oturum düzenledi. Oturumda söz alan İBB Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, günün anlam ve önemi anlatan bir konuşma yaptı. Konuşmasının büyük bir kısmını Çayırdere Ortaokulu öğrencisi Behra Sultan Filiz’in şiirine ayıran Başkan Yılmaz, Cumhuriyetin gençler için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

BAŞKAN YILMAZ: “YÜZYILIN HİKAYESİ CUMHURİYET!”

İBB özel oturumda konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Ulus olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümünü tüm yurtta gurur, kıvanç ve coşku ile kutlamaktayız. Cumhuriyetimizin 100. yılı özel birleşimi için Cumhuriyetin mana ve önemini anlatan bir konuşma metni hazırlamıştım. Uzunca ve Cumhuriyetin hikayesini anlatan bir konuşma metniydi. Lakin, bu sabah İlçe Kaymakamlığımızın Cumhuriyet kutlamalarında adı ‘Yüzyılın Hikayesi Cumhuriyet’ olan bir şiir dinledim. Şiir yarışmasında birinci olan bu şiirin sahibi bir köy okulu olan Çayırdere Ortaokulu öğrencilerimizden Behra Sultan Filiz’dir. Behra Filiz Cumhuriyetimizin hikayesini şiirinde o kadar güzel anlatmış ki, onun şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. 29 Ekim koskoca bir ulusun geçmişinin, yarınlarının, körelen umutlarının, yok olan hayallerinin ve en dipten çıkıp yeniden varoluşunun hikayesi. 29 Ekim sil baştan tarih yazanların, küllerinden yeşerip doğanların, ümidini yitirmeyen, geleceğe yön verenlerin, azmin ve iradenin zaferle sonuçlandığı yüzyılın değil yüzyılların hikayesi. 29 Ekim sabredenlerin, yıkılmayanların, cesaretle karar verebilenlerin, sonunu düşünmeden yola çıkanların ve başkalarının çizdiği kadere boyun eğmeyip kendi kaderini yazanların hikayesi. 29 Ekim egemenliği ulusa verip, özgür irade ve meclisi kuranların eşitlik, adalet, bağımsızlık ve demokrasi ilkeleriyle birleşip dünyaya örnek olanların hikayesi. 29 Ekim, büyük Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet, onu koruyanların, onu yüceltecek olanların ruhuna ilmek ilmek işlendiği biz gençlerin hikayesi. Behra Sultan Filiz esasında Cumhuriyetin hikayesini çok güzel bir şekilde özetledi. Cumhuriyetimizin 100. yılını kıvanç ve coşkuyla kutluyor, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının Türk ve Türkiye yüzyılı olması inancı, azmi ve kararlılığıyla ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyorum” dedi.