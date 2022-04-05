Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Nisan ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında şubat ayının önemli gün ve haftalarına değindi ve bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri andı. Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 18 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ELİMİZİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ramazan ayı ile ilgili konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Mübarek Ramazan ayına kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Ramazan ayının Türk İslam âlemine, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum. Silivri Belediyesi olarak bizler de Ramazan ayının anlamını idrak etmiş bir şekilde yardımlaşmanın, dayanışmanın hat safhada tutulduğu bir Ramazan geçirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemi sebebiyle kuramadığımız iftar sofralarımızı Ramazanın ilk gününden itibaren kurmaya başladık. Ramazan ayı boyunca eski festival alanındaki iftar çadırımızda belediye yemekhanemizde pişirilen yemeklerle her gün 600 vatandaşımızla iftar yapıyoruz. Aşevimizin kapasitesini Ramazan nedeniyle 600’den 1000 kişiye çıkardık. Evlerinde yemek yapma imkânı olmayan 250 yaş almış büyüğümüzün evine iftarlık yemek götürüyoruz. İhtiyaç sahibi 20.000 ailemize gıda kolisi ve kendi üretimimiz olan ayçiçek yağlarımızın dağıtımına başladık. Silivri’de aç, açıkta darda, zorda olan tüm ihtiyaç sahiplerine yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Yılmaz ve siyasi parti grup başkan vekillerinin yaptığı gündem öncesi konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Nisan ayı meclis gündeminin ilk 9 maddesini kapsayan asil kâtip seçimi, encümen üyesi seçimi ve komisyon üyeleri seçiminin ardından gündem de bulunan 9 madde oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

“KEŞMEKEŞLİĞE SON VERMEK İÇİN 2,5 YILDIR ÇALIŞIYORUZ”

Meclis gündeminin 13’ncü maddesi olan, ‘Silivri İlçesi, Yat Limanı, Barınak, Yeni Balıkçı Barınağı ve Dolgu Alanı Kıyı Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 Ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi.’ ile ilgili meclis üyelerine ve kamuoyuna bilgi veren Başkan Yılmaz, “Burası Silivrili hemşehrilerimizin sosyalleştiği Silivri’mizin en kıymetli en güzide alanı. Ama bir keşmekeşlik içinde olduğu, İl Tarım Müdürlüğünün sürekli yazışmalarda bulunduğu, Küpeşte'den Silivrispor Lokaline, balıkçı barınaklarının tamamının yıkım kararı Silivri Kaymakamlığı ve Silivri Belediyesine ulaşmış vaziyette. Buradaki keşmekeşliğe son vermek ve Silivrili vatandaşların bu alandan çok daha rahat, estetik ve şık bir şekilde faydalanması adına yaklaşık 2,5 yıldır bir çalışma sürdürüyoruz. Planlama alanı sınırları içerisinde, 10.02.1993 onay tarihli Silivri dolgu alanı sahil düzenlemesi yat limanı imar planı zaten mevcut. Silivri Belediyesi'nin yeni yönetimi olarak yeni bir plan teklifinde bulunduk. İlk planda büyükçe bir dolgu alanı, plajlar ve büyük bir yat limanı öngörülüyor. Bizim öngördüğümüz planda yat limanı aynı şekilde korunurken dolgu alanı biraz küçültülüyor. Şuan balıkçılarımızın kullandığı 54 üyelik kooperatifimize Tarım ve Orman Bakanlığımızdan tahsis edilen alanla ilgili önceki projede hiçbir şey yapılmamış. Bizim projemizde balıkçılarımızın yeni bir balıkçı barınağı inşası var. Keşmekeşin yaşandığı alanda da amatör denizcilik bölgesi adı altında mini bir yat limanı yapmayı planladık. Bakanlıkla bu konuları görüştük. Çevre, Ulaştırma ve Tarım Bakanlığı ile yazışmalarımızın hepsi olumlu. En son Çevre Bakanlığımız bizden, Büyükşehirden, birçok kurumdan bu yeni projeyle ilgili görüşlerini istediler. Silivri Belediyesinin bu görüşünü meclis kararıyla Bakanlığa ulaştırmasını talep ettiler. Yapılacak yeni çalışmada park, spor ve rekreasyon alanları 80 bin 660 m2, kumsal ve plaj alanları 17 bin 202 m2, kıyı koruma ve yapılar 3 bin 672 m2, yat limanı 110 bin 918 m2, balıkçı barınağı 14 bin 378 m2, barınak 23 bin 508 m2, su yüzeyi 310 bin 630 m2, yol 16 bin 228 m2 olacak. Bu konuda yaptığımız çalışmaları özetlemek istiyorum; Ulaştırma Bakanlığının yat limanı projesi ile entegre olacak şekilde Silivri Belediyesinin himayesinde yürütülen barınak, yeni balıkçı barınağı, park, yeşil alanlar, spor alanları ve plaj alanı gibi açık alan kullanımlarını içeren kıyı düzenlemesi projesi başlatılmıştır.” dedi.

“17.000 M2 HALK PLAJINI SİLİVRİ’YE KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

Başkan Yılmaz şöyle devam etti: “İlgili proje sunumunda ve sonucunda hazırlanan dolgu imar planı ve ÇED çalışmaları bakanlıkla beraber sürdürülmektedir. Bu proje kapsamında, kent merkezinde yer alan ve mevcut durumda yetersiz durumda olan balıkçı barınağı yerine yeni bir balıkçı barınağının inşa edilmesi, bununla beraber mevcut balıkçı barınağımızın da, amatör denizcilik bölgesi ve aktivite alanlarını içerecek şekilde barınak olarak düzenlenmesi hedeflenmektedir. Dolgu alanında ayrıca Silivrili hemşerilerimizin park, spor ve rekreatif ihtiyaçlarını karşılayacak yaklaşık 80.000 m2 alana sahip açık alan düzenlemeleri ve 17.000 m2 alana sahip bir halk plajını da Silivri’ye kazandırmayı amaçlıyoruz. Belediyemiz tarafından hazırlanan barınak, balıkçı barınağı ve sahil kesimini içeren kıyı düzenlemelerine ilişkin ön projelerimiz Ulaştırma Bakanlığımız tarafından uygun bulunmuş, buna yönelik hazırlanan dolgu imar planları ile Ulaştırma Bakanlığının yat limanına ilişkin hazırladığı dolgu imar planları birleştirilip, bütünleştirilmiş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na onay için sunulmuştur. Marmara Denizi'nin müsilajla beraber Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi ile birlikte ve bunun sonrasında imar planı onay süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünden, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne geçişi olmuştur. Çalışmalar bu genel müdürlük tarafından sürdürülmektedir. Kurum görüşlerinin toplanması aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada belediyemizden de meclis kararı istenmiştir. Konu bu amaçla meclis gündemimize gelmiştir. Meclis gündemimiz de de bu konuyu İmar Komisyonumuza sevk ederek, komisyonumuzun dikkatine sunacağız.” dedi.

“BU RANT DEĞİL HALK ODAKLI BİR PROJE”

Eski yat limanı projesine ilaveler yapılarak balıkçı esnafının korunduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “1993 yılındaki onaylı Yat Limanı projesine ilave olarak bizim plajımız, rekreasyon alanımız, en önemlisi balıkçı esnafımızı koruma adına yeni bir balıkçı barınağı tanzim edip şehrin en kıymetli olan alanını Silivrililerin kullanımına açık bir şekilde amatör denizcilik bölgesi ilan edeceğiz. İnşallah bu projeyi kısa sürede hayata geçirerek Silivri'ye hizmet adına önemli bir imza atmayı hedefliyoruz. Bu proje rant odaklı bir proje değil, halk odaklı bir projedir. Halkın denizlere daha rahat ulaşması ve rekreasyon alanlarının arttırılması, hem de bugünkü Silivri'ye hiç yakışmayan görüntülerin ortadan kaldırılıp daha sağlıklı, kontrol edilebilir bir amatör denizcilik bölgesine kavuşturmayı hedefliyoruz. Silivri’ye inşallah bu projemiz çok yakışacak.” ifadelerine yer verdi.

Gündem maddesi, yapılan oylama sonucu oy birliği ile İmar Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.