Başkan Yılmaz: ‘Yaz Spor Okullarımızda 3.753 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Verdik’

Silivri Belediyesi tarafından ilçede yaşayan öğrencilerin yaz tatilinde sporla iç içe olması amacıyla düzenlenen ücretsiz Yaz Spor Okulları için kapanış töreni gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 2023 Yaz Spor Okullarında, 19 Haziran 2023 – 8 Eylül 2023 tarihleri arasında 6-15 yaş aralığındaki 3.753 çocuğa ücretsiz kurslar verildi. Etkinlik ile öğrencilere; yüzme, futbol, satranç, tenis, voleybol, cimnastik, basketbol, özel sporcular, okçuluk, masa tenisi ve taekwondo gibi toplam 11 branşta uzman eğitmenler tarafından ücretsiz eğitim verildi.

YILMAZ: “SİLİVRİ SPORUN BAŞKENTİ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Öncelikle bu kadar güzel bir atmosferde, böylesine coşkulu ve kalabalık bir törende çocuklarımızla, gençlerimizle olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli çocuklar, sevgili genç kardeşlerim; biz sizlere, sizlerin annelerine sözler vermiştik. Demiştik ki ‘Silivri sporla, kültürle, sanatla bezenmiş bir kent olacak. Sizlere spor sahaları, kültür merkezleri, eğitim alacağınız tesisler inşa edeceğiz.’ İşte bugün de Bulgaristan Türklüğünün gururu Naim Süleymanoğlu’nun ismini taşıyan, Naim Süleymanoğlu Spor Tesislerinde sizlerle bir aradayız. Size verdiğimiz sözleri, size vadetmiş olduğumuz tesisleri fazlasıyla hayata geçirmiş olmaktan ve buna devam ediyor olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Biz göreve geldiğimiz ilk günden beri çocuklarımız bir yabancı dil konuşabilsin, bir spor dalında lisanslı sporcu olabilsin ve yine kültür ve sanat aktiviteleriyle bir enstrüman çalabilecek bireyler olsun istedik. Bugün, yaz dönemi boyunca süren okulumuzda 11 branşta, 25 eğitmenimiz tarafından 6-15 yaş aralığında 3.753 çocuğumuza; basketbol, voleybol, yüzme, futbol, cimnastik, tenis, masa tenisi, tekvando, özel sporcular, satranç ve okçuluk alanında vermiş olduğumuz eğitimlerin kapanış merasimindeyiz. Burada bir sayfayı kapatırken bu defteri kapatmıyoruz. Silivri sporun, kültürün, sanatın ve eğitimin başkenti olmaya devam edecek. Daha büyük ve daha güzel tesislerle, daha iyi imkânlarla çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim vermeye, onları sporla buluşturmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle zeki, çevik ve ahlaklı bir gençlik yetiştirmeye devam edeceğiz. Biz buna var gücümüzle biz hazırız. Çocuklarımız ve gençlerimiz de buna hazır ki bu kadar güzel bir topluluk, bu kadar güzel bir kalabalık bu akşam bizimle birlikte. Necip Türk milletinin daha ileriye, daha ileri ufuklara yol açabilmesi için, yol alabilmesi için çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapmaya devam ederek var gücümüzle çalışacağımın buradan sözünü vermek istiyorum. Şunu da ifade edeyim; Silivri’ye yapmış olduğumuz 11 tane futbol sahası, 2 tane stadyum, kapalı yüzme havuzu var. Ayrıca projesi devam eden 9.000 metre kapalı alandaki bir kapalı spor salonu, dışarısında futbol sahaları, tenis kortları, basketbol sahaları bulunan 60.000 metrekare bir spor adasını sizlerin hizmetine sunacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle çocuklarınıza, genç kardeşlerimize buradan bir söz daha vermek istiyorum. Hiç meraklanmasınlar Volkan ağabeyleri görev süresinin sonuna kadar onlarla dertlenmeye, onlarla kederlenmeye, onlar için spor tesisi yapmaya devam edecek. Sizlerle beraber el ele tutuşup, gönül gönüle verip bu şehre, bu şehrin güzel insanlarına hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz!” dedi.