Başkan Yüce: '2023 Sakarya için proje yılı olacak'

Sakarya Büyküşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hayata geçirilecek Maden Deresi Ekoturizm, İl Ormanı Bungalov, Dekoratif Dikey Bahçe ve Göl Mahallesi Tesisi projelerinin detaylarını açıklayarak, "2023 yılı bizim için proje yılı olacak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin nisan ayı olağan meclis toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Ekrem Yüce’nin başkanlık ettiği toplantıya meclis üyeleri, komisyon üyeleri, ilçe belediye başkanları ve büyükşehir bürokratları katıldı. Toplantıda söz alan Yüce, 4 yıllık hizmet sürecini değerlendirirken, "Gururla söylüyoruz ki altyapıda, üstyapıda, kültürde ve sanatta ve sosyal alanda Büyükşehir her yerde. 2023 yılı da bizim için proje yılı olacak" dedi.

"Turizm açısından potansiyeli çok yüksektir"

Maden Deresi projesinin detaylarına değinen Yüce, "Maden Deresi ve Şelalesi biliyorsunuz ki turizm açısından potansiyeli çok yüksektir. Maden Deresi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru projesini 24 Ocak’ta ihaleye çıkardık ve bir firmamızla imzalarımızı attık. Bin 812 metre yürüyüş yolu, 30 metresi mineral küptaş, kalan 1512 metresi ise çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama olarak imal edilecektir. 3 adet çeşme, 8 adet dinlenme alanı, 2 adet tünel, 4 adet tünel içi seyir alanı olacaktır. Bu sene içerisinde bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"İl Ormanında yeni projemiz var"

İl Ormanı’nda 10 yeni bungalovun inşasına başladıklarını belirten Yüce, "Hem Sakarya’mızdan hem de çevre illerden pek çok ziyaretçiyi ağırladığımız, gözde alanımız İl Ormanında yeni projemiz var. Bin 30 dekarlık alandaki ormanımıza bungalovlar yapmak için 5 Ocak’ta imza attık. 10 Ocak tarihinde yer teslimi yapılan bungalovların bitişiğinde 42 metrekare kapalı alanı, 10 metrekare verandası olan 52 metrekareden oluşan 10 adet ahşap bungalov inşa ediyoruz. Bu yıl içinde inşallah hizmete açacağız" şeklinde konuştu.

"’Sakarya bir başka’ diyeceğiz"

Yüce, şehrin girişine yapacakları rengarenk dikey bahçe projesi hakkında, "Sakarya’mızın en önemli giriş kapılarından birisi olan ve her gün binlerce aracın geçtiği Adapazarı Dörtyol kavşağı üzerinde peyzaj alanlarını üçüncü bir boyuta taşımak ve şehrimize değer katmak için kolları sıvadık. 13 Ocak’ta ihaleye çıktık, yer teslimi yaptık. Canlı doku sulaması tamamen otomatik sistemler olacak, dekoratif aydınlatmayla gece görüntüsü zenginleştirilecek. Şehre giriş yapanları Dikey Bahçe ile karşılayıp ’Sakarya bir başka’ diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gelecek ufkumuzun en güzel göstergesidir"

Sapanca’daki tesisin detaylarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yüce, "Sapanca Göl Mahallesi’nde bir peyzaj düzenlemesi yapıyoruz. 3 bin 523 metrekare alanda 139 metrekare sosyal tesis, 420 metrekare basket sahası, 3 kamelya, 2 oyun grubu, 100 kişilik seyir tribünü, 2 bin 400 metre kauçuk spor yolu, 253 metrekare parke taşlı yürüme yolu, bin 853 metrekare ise yeşil alan inşa edilecek. En kısa sürede tamamlayacağız. Gerçekleştirdiğimiz projeler, hizmet anlayışımızın, gelecek ufkumuzun en güzel göstergesidir" sözlerine ekledi.