Başkan Yüce: '48 derslikli yeni eğitim külliyesini kısa zamanda şehrimize kazandıracağız'

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda gerçekleşen programda konuşan Başkan Yüce, “Bizler ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum düsturuyla hareket eden bir dine mensubuz. İlmi geniş, ahlaklı ve erdemli gençlerimiz yetişsin istiyoruz. Bu vesile ile gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. 48 derslikli yeni İmam Hatip Lisemizi de inşallah en kısa zamanda tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Ormanpark’ta gerçekleştirilen programa katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve semazen gösterisi eşliğinde gerçekleşen ve oldukça yoğun bir katılımın gerçekleştiği programa Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık, Adapazarı İlçe Müftüsü Bilal Albayrak, SİMDER Başkanı Yahya Bakır ve din görevlileri katıldı.

1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Yüce, “Bizler ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Dinimizde her fırsatta eğitime önem verilmesi gerektiği bildiriliyor. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum düsturuyla hareket eden bir dine mensubuz. Bu anlamda, en önce ilmi geniş, ahlaklı ve erdemli gençlerimiz yetişsin istiyoruz. Bu vesile ile gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızdan bir tanesi de, İmam Hatip Liselerimiz. İmam hatip okullarımız gençlerimize ahlakı, dürüstlüğü, çalışmayı, sevmeyi, muhabbeti öğretiyor. Nice isimler bu okuldan yetişmiş, milletimize ve ülkemize hizmetleri olmuş, olmaya da devam ediyor. Rabbim bizlere böyle bir fırsat sundu ve özlemini duyduğumuz eski Anadolu İmam-Hatip Lisemizi Sakarya’mıza kazandırmak için harekete geçtik. Tamamen deprem yönetmeliğine uygun 48 derslikli yeni İmam Hatip Lisemizi inşallah en kısa zamanda tamamlayarak eğitim yuvamızın açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Hepimiz ömür sermayesini doğru kullanmakla mükellefiz”

Başkan Yüce, konuşmasının devamında dünya hayatının ahirete bir hazırlık olduğunu ifade ederek, “Dünya hayatı Rabbimizin bize bir ihsanıdır, bir imtihanı olan ölümlü ve fâni bir hayattır. İnsana verilen ikinci hayat ise, ahiret hayatıdır. Dünya ve ahiret hayatı, birbirinin devamı ve ilişkisi olan iki hayattır. Dünya, ahiret için bir azık toplama ve hazırlık yeridir, ekinliktir. Amellerimiz de ahirette hasadını yapacağımız tohumlardır. Kim bu dünya tarlasına iyilik, güzellik eker; ahiret hasadına iyilik, güzellik toplamak suretiyle devam eder. Allah’ın emir ve yasaklarına riayet eder ömür sermayesini doğru kullanıp, Allah’ın izniyle ahiret hayatını kurtarmış olur. Kim de ömür sermayesini çarçur edip, bu dünyada Allah’ın razı olmayacağı işlerle uğraşırsa ahiret hayatı için azap tohumları ekmiş olur. İnsan, dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse, ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır” şeklinde konuştu.

“Camiler güçlü bir toplumun temeli niteliğindedir”

Yüce, “Ahiret hayatı için ektiğimiz ibadetlerimizin yuvası da camilerimizdir. Camiler birer ibadet mekânı olmakla beraber, her yaştan insana Kur’an ve din eğitimi verilebilmesi nedeniyle ayrıca bir eğitim kurumudur. Din görevlilerimiz ise bizlere yön veren rehberlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün din görevlilerimize sağlık ve başarı diliyor, ahirete irtihal eden tüm din görevlilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın tüm mensuplarına hizmetleri için hemşerilerim adına tekrar teşekkür ediyor, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Din adamlarının rolü tarihten süregelen bir öneme sahiptir”

Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık ise, “1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı kutluyorum. Din adamlarının rolü ve önemi bizim tarihimizden süregelen bir öneme sahiptir. Milli mücadelede din adamlarının rolü oldukça büyüktü. Bu belgelerle de sabittir. Bizim kültürümüz cami merkezlidir. İnşallah bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da din adamları olarak bu topraklarda görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Ben bu vesile katkılarından dolayı Başkanımız Ekrem Yüce’ye ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.