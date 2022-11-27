Başkan Yüce: 'Arıcılıkta mükemmeliyeti yakalamalıyız'

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliğinin Sakarya’da düzenlediği Marmara Bölge toplantısına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Arıcılıkta mükemmeliyeti yakalamak için planlı, programlı, projeli ve sistemli çalışmalıyız. Hedefimiz bilimsel ve teknolojik imkânları kullanarak arıcılıkta verimliliği ve kaliteyi arttırmak olmalıdır” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliğinin Sakarya’da düzenlediği Marmara Bölge toplantısına katıldı. Toplantıya Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör ve farklı şehirlerden gelen arı yetiştiricileri birlik başkanları ve mensupları katıldı. Toplantının Sakarya’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yüce, arıcılığın ülkemizde bir hobiden çok profesyonel olarak yapılmasına, bilimsel ve teknolojik imkânları kullanarak arıcılıkta verimlilik ile kaliteyi arttırmaları gerektiğine değindi. Arıcılıkta mükemmeliyeti yakalamak için planlı programlı projeli ve sistemli çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Arıcılığın ülkemizde bir hobi olarak görüldüğüne dikkat çeken Başkan Yüce, “Arıcılık ülkemizde bir hobi olarak görülüyor. Bunu asli meslek haline getirmek için proje yapmalıyız. Devletten teşvik almak için bu işe ilgi ve alakamızı arttırmalıyız. Üretimi arttırmak için teknolojiyi takip edip en iyisini ülkemizde uygulayıp en üst seviyelerde üretim sağlamalıyız. Üretim alanlarımızı güncelleyip yeni üretim alanları oluşturmalı, üretim alanlarını geliştirmeli ve üretim modellerini güncellemeliyiz” diye konuştu.

Yüce, “Bir örnek modern arıcılık oluşturmalıyız. Geçmişte bunun için şartlar oluşmamıştı ancak şimdi o şartlara ve teknolojiye sahibiz. Planlı programlı projeli ve sistemli hale getirmeliyiz. Bilimsel yönden üretimi nasıl geliştirebilirizi bulmalıyız. Hedefimiz verimliliği ve kaliteyi arttırmak olmalı. Bunun için elimizden ne geliyorsa Sakarya Büyükşehir olarak her zaman destekçinizim” şeklinde konuştu.