Başkan Yüce: 'Dünya Tarım Şehri unvanını şehrimize getireceğiz'

6 bin dönüm arazi üzerinde üretim yapan tek belediye olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Dünya Tarım Şehri” unvanına bir adım daha yaklaştığını belirten Ekrem Yüce, “Yakın zamanda dünya klasmanında yerimizi alacak ve Dünya Tarım Şehri unvanını şehrimize getireceğiz” dedi.

Sakarya, tarımda hayata geçirilen projelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Domatesten mantara, aromatik bitkilerden, kenevir üretimine kadar tarımın her alanında mesai harcayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce’nin tarım politikalarıyla ülkenin tarımsal kalkınmasında lokomotif şehirlerden biri olarak anılıyor. 4 buçuk yılda hayata geçirilen ve Türkiye’nin tarımsal kalkınma hamlesine güç katan çalışmaları tek tek anlattı. Sakarya’nın özellikle son dönemde tarımın en özel şehirlerinden biri haline dönüştüğünü belirten Yüce, yakında Dünya Tarım Şehri unvanını alacaklarının sinyalini verdi. Yüce, “6 bin dönümde dünyada eşi benzeri olmayan yöntemlerle kaliteli ürünler elde ediyoruz. Bizden dünyanın haberi var ve yakında yeni ünvanı da şehrimize getireceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kurduğumuz ‘Tarımla büyüyen bir Sakarya’ hayali için gündüz-gece çalışıyoruz. Tarımda marka şehir olduğumuzu Türkiye ve dünyaya göstermek istiyoruz” dedi.