Başkan Yüce: 'Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın başarılarından gurur duyuyoruz'

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile Akyazı SGM yılsonu kapanış programında konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Akyazı Sosyal Gelişim Merkezimiz ile 2023 yılı eğitim programı içerisinde 8 bin 959 kişiye, eğlenerek öğrenme imkânı sağladık. Böylesine güzel eğitimler gören çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Rabbim geleceğinizi açık eylesin” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi yılsonu programına katıldı. Öğrencilerin büyük heyecan yaşadığı programda Başkan Yüce’nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, bürokratlar ile öğrencilerin aileleri yer aldı.

İlk olarak Milletvekili Atabek ile birlikte öğrencilerin dikiş, nakış, seramik boyama gibi el emeği eserlerinden oluşan sergiyi gezen Başkan Yüce, eserleri çok başarılı bulduğunu ifade ederek, tüm öğrenci ve öğretmenlerini kutladı. Programda Akyazı SGM öğrencileri, geri dönüşüm ürünlerinden yaptıkları kıyafetlerle mini bir defileyi de sahneledi. Müzikal gösteri ve tiyatro oyunu da izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Sözlerine Sakarya’yı ‘Şehirlerin Şehri’ olarak tanımladığını ifade ederek başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Biz farklı kültürlerin barış içerisinde bir arada ve kardeşçe yaşayabildiğini dünyaya gösterme başarısına sahip yegâne şehirlerden biriyiz” dedi. Yüce, Akyazı’ya geride kalan 50 ayda çok önemli yatırımlar yaptıklarını da belirterek, “33 kilometreye ulaşan yolları yeniledik. 70 milyonluk bir yatırım. Dünyaya örnek olan projemiz; Seracılık Mükemmeliyet Merkezimizi yaptık. İleri biyolojik atıksu arıtma tesisimizin kapasite artış çalışmasını tamamladık. İlçemiz altyapısını güçlendirdik. Akyazı bizim için çok kıymetlidir” dedi.

Şehrin faydasına olacak her projeyi desteklemeye, gerçekleştirmeye hazır olduklarını dile getiren Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak; çocuklarımızın zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek, el becerileri ve yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak, çevreyi tanımalarına yardımcı olmak adına sosyal gelişim merkezlerimizin kapılarını açmıştık. Kur’an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Robotik Kodlama, Çizgi Film ve Animasyon, Resim, Becerikli Eller, Drama, Satranç, Bağlama, Gitar ve Piyano Atölyesi gibi 26 farklı branşta eğitimler sunduk. Çocuklarımızın stratejik düşünme, sağlıklı ve besleyici yiyecekler hazırlamayı öğrenme, kendini ifade etme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak Akıl Oyunları, Mutfak Atölyesi, Tasarım Atölye ve Drama olmak üzere 4 farklı branşta eğitim hizmeti sunduk. Bunların yanı sıra hemşerilerimizin 7’den 70’e sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla; Bireysel danışmanlığı, Çocuk Danışmanlığı, Ergen ve Genç Danışmanlığı, Evlilik Öncesi Danışmanlığı, Evlilik ve Çift Danışmanlığı hizmeti verdik” diye konuştu.

Yılsonu heyecanı yaşayan tüm öğrenci ve öğretmenlerini kutlayan, aileleri tebrik eden Başkan Yüce, “Akyazı Sosyal Gelişim Merkezimiz de tüm bu çerçevede 2023 yılı eğitim programı içerisinde toplam 8 bin 959 kişiye, eğlenerek öğrenme imkânı sağladık. Böylesine güzel eğitimler gören çocuklarımıza; geleceğimizi gönül rahatlığı ile emanet edebileceğimizin farkındayız. Rabbim geleceğinizi açık eylesin” şeklinde konuştu.

Programda olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Çocukların ürettiği birbirinden değerli eserlerden oluşan sergiyi gezdik ve çok mutlu olduk. Çok yeni ve güncel çalışmalar gördük. Öğrenci ve eğitimcilerimize teşekkür ederim. Hem çocuklara hem gençlere hem de ailelere yönelik harika çalışmalar Akyazı SGM’de yapılıyor. Belediyelerimizin yapmış oldukları hizmetlerle gurur duyuyoruz. Burası sosyal belediyecilik adına müthiş bir merkez. Yıl boyunca emek veren anne babalara, öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çocuklarımızı kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.