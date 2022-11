Başkan Yüce: 'Kalbimizin bir yanı her zaman Balkanlar'da atıyor'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye’de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği’nin düzenlediği geceye katıldı. Programda konuşan Başkan Yüce, “Kosovalı kardeşlerimiz tüm kültürel değerleriyle bu şehre her zaman önemli katkılar sağladılar, sağlamaya devam ediyor” diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Yüce, Türkiye’de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği tarafından düzenlenen kültür gecesine katıldı. Birlik Başkanvekili Neldin Durmişi tarafından karşılanan Başkan Yüce, gecede kurulan resim ve fotoğraf sergisini gezdi. Kosova’nın tarihi kültüründen musiki geleneğine kadar birçok etkinliğin tanıtıldığı gecede, katılımcılara Kosova mutfağından çeşitli ikramlar sunuldu.

Programda konuşan Başkan Yüce, kültürel faaliyetlerin geçmiş ve gelecek arasında bir köprü olduğunu ifade ederek, “Sakarya birçok kültürü içerisinde barındıran önemli bir şehirdir. Bu kültürel değerlerimizin en önemli parçalarından birisi de derin bir tarihi ve sağlam bir gelenek yapısı olan Kosovalı kardeşlerimizdir. Her zaman olduğu gibi tüm değerleriyle bu şehre ve bu ülkeye katkılar sunan kardeşlerimizle bir arada yaşama duygusu bizleri her zaman mutlu etmektedir. Bu anlamda Kosovalı kardeşlerimizle ilgili hassasiyetimizi her zaman korumaya devam edeceğiz. Kalbimizin bir yanı da her zaman Rumeli’de atmaya devam edecektir. Kosova’da kar yağsa biz Sakarya’da üşüyoruz. Dolayısıyla her zaman bu kardeşlik duygusu içerisinde samimiyetle ilişkilerimizi büyüterek devam edeceğiz. Böylesine özel ve güzel bir kardeşliğin her daim diri ve güçlü olması temennisiyle hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyor, gecemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.