Başkan Yüce: 'Kültür çeşitliliği Sakarya'mızın en büyük zenginliğidir'

Arifiye Çaybaşı Fauadiye Mahallesi’nde “Kültür Şenliği” programında vatandaşlarla bir araya gelerek kültür mirasın ürünleri ve sunumları inceleyen, katılımcılarla sohbet eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya’mız adeta kültürlerin mozaiğidir. Tüm milletler kardeşçe, huzurla yaşıyor bu şehirde. Bizim en büyük zenginliğimiz de bu kültürel çeşitliliğimizdir” vurgusu yaptı.

72 farklı kültürün bir arada yaşadığı ‘Huzur ve Kardeşlik Coğrafyası’ Sakarya’da her mahallede kültür şenlikleri düzenleniyor. Bu çerçevede Arifiye ilçesi Çaybaşı Fuadiye Mahallesi’nde mahalle halkı ve STK’ların destekleriyle kültür şenliği gerçekleştirildi. Her kültürden ve milletten katılımla gelenek ve görenekler yansıtan ürünler için stantlar kuruldu. 50’i aşkın noktanın oluşturulduğu şenlikte yemekler, giysiler ve eşyalar sergilendi. Farklı kültürlerin ezgilerinin çalındığı şenlik katılanlara keyifli bir gün yaşattı.

“Bu bizim en büyük zenginliğimiz”

Programa katılan Başkan Ekrem Yüce, açılan stantları gezdi, kültürel ürünleri inceledi ve farklı milletlerin mirası olan değerler hakkında katılımcılarla sohbet etti. Şenliğe ayrıca AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün de yer aldı. Yüce, geniş kapsamlı etkinlik için tebrik ederek “kültürel çeşitliliğin” Sakarya için büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti. Sakarya’nın farklı milletlerin aynı şehirde kardeşçe yaşadığı örnek bir kent olduğunu ifade eden Yüce, “Bu bizim en büyük zenginliğimiz” diye konuştu.

“Huzur ve kardeşlik coğrafyası”

Sakarya’nın kültür mozaiği olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya izzettir, berekettir. Hepimizin ortak yurdudur. Sakarya’mız kültürlerin merkezi, buluşma noktasıdır. Şehrimiz farklı kültürlerin bir arada kardeşçe, huzurla yaşadığı bir şehirdir. Çaybaşı Fuadiye mahallemizde bir kültürler mozaiğinin bir parçasını oluşturuyor. Sakarya’mızın en büyük zenginliği bu kültürel çeşitliliğidir. Bu şehir adeta kültürlerin mozaiğidir. Sakarya’mızın kültürel zenginliğini geliştirmek için bizde gereken çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu güzel kültür şenliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Mevla’m kardeşliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.