Başkan Yüce: 'Modern dünyanın gelişmiş şehirleri olma yolunda birlikte çalışacağız'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya’ya gelen Mogadişu heyetini ağırladı. Her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade eden Başkan Yüce, “Geçmişe dayanan kardeşlik duygularımızı profesyonel alanda geliştirmek ve iki şehir arasında belediyecilik başta olmak üzere birçok alanda çalışmaya hazırız” diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Somali’nin başkenti Mogadişu’dan gelen heyeti ağırladı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya’ya gelen heyet, gün boyu Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretlerin son durağında ise Başkan Yüce tarafından makamda ağırlanan heyet ile çeşitli konularda karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, kardeş şehir belediye projesi başta olmak üzere, birçok alanda işbirliği mesajı verildi. Ziyarete, Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı Abdiaziz Osman Mohamed, Dış İlişkiler Daire Başkanı Mohamed Hassan Mohamed, Emlak ve İstimlak Genel Müdürü Abdurahman Mohamed, Mustafa Abdullahi Hussein ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Yüce, tarihi bağların yeniden canlandırıldığını ifade ederek, “Sakarya olarak Mogadişu özelinde tüm Afrikalı dostlarımızla her zaman istişare içerisinde olduk. Zaman zaman bizler onların misafiri olduk, zaman zaman da kendilerini güzel şehrimiz Sakarya’da ağırladık. Elbette tüm bunların temelinde sevgi ve kardeşlik duygusu yatıyor. İşte bu Mogadişu’da var, Afrika’nın özünde var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır kültürel ve tarihsel bağlarımızı yeniden canlandırdık. Bizlerde belediyecilik alanında bu bağı güçlendirmek ve birlikte daha yaşanılabilir şehirler kurmak adına tüm olanaklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Geçmişe dayanan kardeşlik duygularımızı profesyonel alanda geliştirmek ve iki şehir arasında belediyecilik başta olmak üzere birçok alanda çalışmaya hazırız” diye konuştu.

Mogadişu ile gerçekleştirilecek iş birliğinin önemine vurgu yapan Başkan Yüce, “Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren tarımsal faaliyetler başta olmak üzere pek çok alanda önemli projeler gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz tüm proje ve yenilikleri paylaşma noktasında oldukça hassas davrandık. Gerek yurt içi gerekse yurt dışından projelerimizi ziyarete gelen misafirlerimizle gereken tüm bilgi paylaşımlarını gerçekleştirdik. Şimdi aynı hassasiyeti Mogadişulu dostlarımızla ilgili de taşıyoruz. Birlikte gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalar, modern dünyanın gelişmiş şehirleri olma yolunda bizlerin daha ivedi hareket etmesini sağlayacak ve enerjimizi doğru şekilde, doğru yöne kullanmamıza vesile olacaktır” şeklinde konuştu.