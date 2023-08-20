Başkan Yüce, 'Okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak bizlerin en önemli gayesidir'

Okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak gayesiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle “Geleceğin Sesi Okul Öncesi” programı düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak gayesiyle “Geleceğin Sesi Okul Öncesi” programı düzenlendi. Millet Bahçesi’nde düzenlenen programda 30’dan fazla atölye standı ve minikler için çeşitli etkinliklerin bulunduğu alanlar yer aldı. Okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen program, renkli ve sıcak görüntülere sahne olurken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çocuklara yönelik birçok çalışmanın gerçekleştirildiğini ifade ederek miniklerin bedensel, zihinsel, duygusal gelişimlerinin yanı sıra iyi alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olduklarını söyledi.

“En güzel çağların başında çocukluk çağları gelir”

Çocuklara yönelik birçok çalışmanın gerçekleştirildiğini ifade eden Yüce, “Hayatın normal seyri içerisinde doğumdan yaşlılığa her yaşın kendine ait güzellikleri, tatları vardır. Fakat herhalde hepimiz için en güzel çağların başında çocukluk çağları gelir. Çocukluk çağları hayatın yorucu yükün omuzlarımıza daha binmediği, sevgi dolu zamanlardır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler çocuklarımız bu zamanlarını verimli geçirsinler diye pek çok çalışma yürütüyoruz. Kültür- sanat faaliyetleri, şehir tiyatroları gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız için oyun alanları yapıyoruz. Bunların yanı sıra Macerapark’ta, Baba-Oğul Kampı, açık hava sineması, doğa yürüyüşleri, macera parkur yarışları gibi birçok etkinlik düzenliyoruz. SAMEK ve SGM’lerimizde gelişimlerine ve yeteneklerine destek oluyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde bu çalışmalarımız sayesinde, Çocuklarımıza sevgi dolu bir çocukluk sağlıyoruz. Bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlıyoruz” dedi.

“Farkındalık oluşturmak bizlerin en önemli gayesidir”

Okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Yüce, “Malumunuz insan yaşamının ilk yılları, kişiliğin oluşumu, şekillenmesi, temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanılması ve bütün bunların geliştirilerek ileri yıllara olan etkisi sebebiyle, yaşamın kritik dönemlerinden biridir. Bu sebeple okul öncesi eğitim ile eğitimin temelinin atıldığı dönem olması sebebiyle çocuklarımız için çok önemlidir. Bugün bir araya geldiğimiz şenlik ile okul öncesi eğitimin önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak bizlerin en önemli gayesidir. Unutmayalım ki, çocuk gülerse dünya güler. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak güler yüzlü çocuklar, güler yüzlü aileler ve gülen bir Sakarya için çalışıyoruz daha da çalışacağız. Bizler için çok kıymetli olan aydınlık yüzlü çocuklarımızın eğlenmelerini düşünerek hazırladığımız etkinlikte keyifli vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olduğumu dile getirmek isterim. Çocuklarımızın sevgileriyle çevrelendiğimiz nice günlerimiz olması temennisiyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrenci ve veliler katıldı.