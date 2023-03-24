Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, her yıl geleneksel olarak kurulan Ramazan Kitap Sokağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Başkan Yüce, “Ramazan merhametin, paylaşmanın, kardeşliğin ayıdır. Ramazan muhabbetin, karşılıksız sevmenin, kardeşlerimizin halinden anlamanın ayıdır. Mübarek Ramazan hepimize hayırlar getirsin. Mevla’m ibadetlerimizi, hayırlarımızı kabul eylesin” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak kurulan Ramazan Kitap Sokağı bu yıl da yine vatandaşlarla buluştu. AKM Meydanı’nda 14 farklı sahaf ve yayınevinin yer aldığı Ramazan Kitap Sokağının açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından gerçekleştirildi. Programa Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, ilçe başkanları, STK temsilcileri, Büyükşehir bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yüce açılış sonrası sahaf ve yayın evlerini ziyaret ederek, hayırlı kazançlar diledi. Ziyaretçilerle de bir araya gelen Başkan Yüce sokağın minik misafirlerine çeşitli kitaplar hediye etti.

Açılışta konuşan Başkan Yüce, “Çok şükür ki; başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise kurtuluşa vesile olarak dini vecibelerimizi yerine getirdiğimiz Ramazan-ı Şerife ulaştık. Bizler için çok kıymetli bir ay olan Ramazan hepimize hayırlar getirsin. Mevla’m ibadetlerimizi, hayırlarımızı kabul eylesin. Biliyorsunuz bizim zihinlerimizde ve yüreklerimizde Ramazan ayının birçok karşılığı var. Ramazan merhametin, paylaşmanın, kardeşliğin ayıdır. Ramazan muhabbetin, karşılıksız sevmenin, kardeşlerimizin halinden anlamanın ayıdır” dedi.

Başkan Yüce konuşmasının devamında paylaşım ruhuna vurgu yaparak, “Ramazan ayının üzerimizde bıraktığı bu halet-i ruhiye ile hepimiz hem şehrimizdeki hem ülkemizdeki hem de dünyadaki kardeşlerimiz için dua ediyor ve fedakârlıkta bulunuyoruz. Bizim kültürümüzde ve geleneğimizde Ramazan ayında insanlar bir araya gelir aynı sofrayı paylaşır ve iftarını yapar. Ardından teravih namazında omuz omuza vererek şükürlerini ifade ederler. Hele bir de havalar güzelse iftar sonrası aileleriyle, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla bir araya gelir sohbet eder ve düzenlenen etkinliklere katılırlar. Karagöz gösterileri, meddah oyunları, müzik dinletileri, çarşı-pazar gezileri, şerbet ve kahve tadımları derken neredeyse sahura kadar etkinlikler sürer gider” diye konuştu.

“Çeşitli etkinlikler ve 14 farklı stantla hizmet verecek”

Yüce, Kitap Sokağı’nın etkinliklerine de değinerek, “Geçtiğimiz ay yüreklerimizi yakan deprem sebebiyle bu seneki Ramazanımızı biraz daha yardımlaşma, paylaşma, birlik beraberlik odaklı geçireceğiz inşallah. Bu sene biraz daha buruk ulaştığımız ramazan ayında Kitap Sokağı geleneğimizi ihmal etmedik. Adeta bir Ramazan geleneği haline getirdiğimiz Kitap Sokağımızda sahafların ve kitabevlerinin bulunduğu toplamda 14 stant mevcuttur. Bu stantlar sayesinde hemşerilerimiz hem kitaplarla buluşacak hem de ilimle bereketlenecekler. Ayrıca Kitap Sokağımızda Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri mehteran gösterisi, Tasavvuf müziği dinletisi, Gölge oyunu Hacivat Karagöz etkinlikleri de olacaktır. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerin şehrimizin kültürel hayatına katkı sağlayacağını umarak Kitap Sokağımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” şeklinde konuştu.