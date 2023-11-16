Başkan Yüce: 'Sakarya, tarımda yetişen gençleriyle dünya markası olacak'

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ziraat fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Kalkınmanın temel taşı olan tarıma öncelik ve azimle yaklaşıyoruz. Ekilen tohumların karşılığını alıyor ve hasat hacmini genişletiyoruz. Sakarya, atılan bu adımlar ve tarımda yetişen gençleriyle dünya markası olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım alanında gerçekleştirilen projeleri ziyaret eden Arifiye Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi. Yüksek ziraat mühendisi olan Başkan Yüce, Sakarya’nın tarımsal alanda elde ettiği kazanımları ve geleceğe dair planlanan projelere dair öğrencilere bilgiler verdi. Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, kalkınmanın temel taşı olan tarıma büyük bir öncelik ve azimle yaklaşıyoruz. Bu düstur doğrultusunda, ekilen tohumların karşılığını alarak verimli bir hasat elde ediyoruz. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde 53 bin metrekarelik alanda kurulan bu merkezde, yıl boyunca sürdürdüğümüz üretimle 700 ton domates rekorunu kırdık. Melen Botanik Vadisi Melen İsale hattı üzerindeki atıl alanı Sakarya Botanik Vadisi’ne dönüştürdük. Kuşburnu, lavanta, biberiye, adaçayı, böğürtlen, kedi otu, defne gibi 20 çeşit bitki yetiştiriyoruz. Toplamda 3 milyondan fazla bitkiyle, şehrimize hem ekonomik hem de ekolojik katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştirmeyi planlıyoruz”

Yüce tarıma yön verecek nesiller yetiştirmeyi planladıklarını ifade ederek, “Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokolle merkezimize bir tarım lisesi de kazandırıyoruz. 16 derslikli Tarım Lisesi sayesinde geleceğin tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştirmeyi planlıyoruz. Sakarya atılan bu adımlar ve tarımda yetişen gençleriyle dünya markası olacak. Şili’den getirdiğimiz pakong bitkisini Sakarya’da ekerek, manda çiftliğimizde kullanmayı planlıyoruz. Bu projenin, Sakarya’daki hayvancılığı cazip hale getirmesini ve çiftçilere yeni bir perspektif sunmasını umut ediyoruz” diye konuştu.