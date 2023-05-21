Başkan Yüce: 'Şehrimizin kalkınmasında öncü adımlar atıyoruz'

Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Crotior’u ağırlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya; ülkemizin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanı sıra yan sanayisi de oldukça gelişmiştir. Bu gelişimlerin en başında ise; tarım, sanayi ve turizm geliyor. Tarımda teknolojiyi en verimli şekilde kullanıyor, turizm potansiyelimizi artırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor, iş dünyamızla iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Hep birlikte şehrimizin kalkınması için öncü adımlar atıyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Crotior’u makamında ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye ‘Dünya Arı Günü’ münasebetiyle hem Sakarya’dan hem de ulusal olarak birçok temsilci katıldı. Sakarya ile arıcılık konusunda atılması gereken adımlar görüşüldü. Başkan Yüce, günün önemine vurgu yaparak Sakarya’da yürütülen arıcılık çalışmalarının çok önemli bir seviyede olduğunu belirtti. Gerçekleşen ziyarete Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Sakarya Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Ör, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Arıcılar Birliği Başkanları, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ve sendika temsilcileri katıldı.

“Sakarya her yere açılan bir kapı”

Moldova Ankara Büyükelçisi Crotior’a nazik ziyaretlerinden ötürü kendisine teşekkür ederek konuşmalarına başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya; sanayi, gıda, tarım, mobilya, çelik-demir, ilaç olmak üzere birçok alanda ülkemizin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanı sıra yan sanayisi de oldukça gelişmiştir. Dünyanın birçok noktasına yan sanayi ürünleri ihraç etmektedir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin üretim kültürünü geliştirmek, ‘kendi kendine yetişebilen şehirler’ arasında olması adına projeler geliştiriyor, iş birliği fırsatları oluşturuyoruz. Şehrimiz aynı zamanda misafirperverliği ile ön plana çıkmaktadır. Burada kendinizi hiç bir zaman yabancı hissetmezsiniz. Sakarya’mız tam bir kültür mozaiğidir” dedi.

“Yarınlarımıza destek sağlayacak adımlar”

Başkan Yüce, “Sakarya’mızda gerçekleştirdiğimiz her adımda hem kardeşlik hem de birliktelik duygusunu yakaladığımızı ifade edebilirim. Gerek ilçe belediyelerimiz gerek de kamu kurum ve kuruluşlarımızla Sakarya’mızın kalkınmasında büyük bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Tarımda teknolojiyi en verimli şekilde kullanacak imkânlar oluşturuyor ve şehrimizde tarımla uğraşan vatandaşlarımıza eğitimler sunuyoruz. Sanayi kuruluşlarımızla birçok çalışmaya imza atıyoruz. Bu gerçekleştirdiğimiz her şey Sakarya’nın yarınlarına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Sakarya ile işbirliği içinde olacağız”

Başkan Yüce’ye teşekkür ederek kısa bir konuşma gerçekleştiren Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitri Crotior, “Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sakarya’dan sonra Arıcılar Birliği ile ilgili çalışmalarımızı bizlerde genişleteceğiz. Sakarya’nın sahip olduğu olanakları başkanımız teker teker bizlere söyledi. Bizler de bu doğrultuda arıcılık konusunda Sakarya ile ilgili çalışmalarımızı artıracağız” şeklinde konuştu.