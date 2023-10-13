Başkan Yüce: 'Şiir, dünyaya başka gözlerle bakmak, kalbe dokunmaktır'

Şiirin ve sanatın Sakarya’da hayat bulduğu 22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları programı Nehir Çikolata evinde düzenlenen şiir meclisiyle devam etti.

Sakarya’nın 22’nci kez ev sahipliği yaptığı Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları programı Nehir Çikolata Evi’nde düzenlenen Şiir Meclisi programıyla devam etti. Kahve ve çikolata ikramı eşliğinde keyifle geçen şiir akşamına Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen 16 şair katılarak şiirlerini seslendirdi. Şairlerden sonra söz alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de okuduğu farklı şiirlerle dinleyenlerden güçlü bir alkış aldı. Yüce, “Şiir, okuduğunuzda duygularınızı harekete geçiren kelimelerin bütünü ve gerçek dünyayı kâğıda aktaran bir sevgi köprüsüdür. Şiir sevgidir, hissetmektir, dünyaya başka gözlerle bakmak, kalbe dokunmaktır. Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in dizlerinde ders almış bir kardeşiniz olarak şunu söyleyebilirim ki konuşmak kolay lakin yazmak çok zordur. İçindeki ruh alemini ve gönlünden geçenleri kağıda dökebilmek, kalemle onları buluşturmak bir sevdadır. Bu yüzden bu sevgi köprülerini ve gönüllerindeki berrak düşünceleri kağıda aktaran şairlerimizi gönülden kutluyorum” dedi.