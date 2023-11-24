Başkan Yüce: 'Siz bahçesinde gül yetiştirenlersiniz'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum içinde görevli öğretmenlerini 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle moral yemeğinde buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum içinde görevli olan ve şehrin dört bir yanında parlak nesiller yetiştiren öğretmenleri özel günlerinde unutmadı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte geleceğin bilim adamlarını ve en başarılı neferlerini yetiştiren öğretmenler, moral yemeğinde bir araya geldi. Keyifli akşamda birlikte yemek yiyerek sohbet etme fırsatı bulan öğretmenler, bu özel günü hep birlikte kutlayarak tebrikleri kabul etti. Tüm eğitmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Öğretmenlik insanlık tarihinin en eski ve anlamlı mesleklerinden birisidir. Sizler, gelecek nesillerin ahlaki ve insani karakterlerini en güzel şekilde şekillendirenlersiniz. Yeri geliyor ilkokul çağlarında evlatlarımızın rol modeli oluyorsunuz. Yeri geliyor çocukların anne babası, çalışan evlatlarımızla hemhal oluyorsunuz. Yeri geliyor evlatlarımıza bir anne, bir baba ve bazen sığınılacak bir liman oluyorsunuz. Adeta bahçesinde gül yetiştirenlersiniz. Manevi değerlerini insani değerlerle harmanlayarak mücevher ustası gibi onları işliyor, parlatıyorsunuz. Bu konuda sizlere güvenimiz, inancımız tam” dedi.