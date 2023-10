Başkan Yüce: 'Spor alanında Sakarya'nın adını dünyaya duyuruyoruz'

TAKİP ET

Amatör Spor Haftası çerçevesinde Sporun Enleri Sakarya 2023 programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “2021 yılında Dünya Bisiklet Şehri unvanını ardından 2023 Avrupa Spor Şehri unvanını şehrimize getirdik. Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bünyemizde 32 farklı branşta, 5 bini aşkın gurur kaynağımız olan sporcumuz bulunuyor” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Amatör Spor Haftası çerçevesinde düzenlenen Sporun Enleri Sakarya 2023 programına katıldı. Programda Yüce, Altın Yıllar Hizmet Ödülü çerçevesinde Sakaryalı 5 altın değer olan Enes Erkan, İbrahim Elmalı, Tuncay Şanlı, Atilla Karaoğlan ve İlhan Şerif Aykaç’a özel madalya takdim etti. Ödül programında ayrıca Abdurrahman Akyüz, Metin Ergezer, Hikmet Şaha, Davut Cengiz, Ali Göl, Tamer İlaçan, Erol Güdüloğlu, Ali Fikri Aşık, Bayram Akdemir, İsmail Hacı Bekar ve Hakan Akar’da ödüllerini Yüce’nin elinden aldı.

Törende Büyükşehir hentbol takımı da yılın takımları dalında ödüle layık görüldü. Programda konuşan Yüce, spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ifade ederek, “Spor, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezidir. Sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da insanın gelişimine katkıda bulunur. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bu sebeplerden dolayı spora ve sporcuya her zaman kapılarımızı açıyoruz, destek oluyoruz. Şehrimizdeki; su sporları, dağcılık, bisiklet, salon sporları, saha sporları, havacılık gibi tüm spor faaliyetlerini destekliyoruz. Kurumumuzun sahip olduğu tüm spor tesislerini sporcularımız için seferber ediyor, sporcularımızı her zaman en üst düzeyde tutuyoruz” dedi.

“32 farklı branşta, 5 bini aşkın gurur kaynağı sporcumuz bulunuyor”

Spor alanında gerçekleştirilen faaliyetlere vurgu yapan Yüce, “Bildiğiniz üzere spor alanında yeniliklere ve ilklere imza atan bir şehiriz. 2021 yılında dünyada sayılı şehrin sahip olduğu Dünya Bisiklet Şehri unvanını Sakarya’mıza kazandırdık. Ardından 2023 Avrupa Spor Şehri unvanını da şehrimize getirdik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyemizde 32 farklı branşta, 5 bini aşkın gurur kaynağımız olan sporcumuz bulunuyor. Spor branşlarımızda; güreşin heybetini, karatenin inceliğini, satrancın zihinsel meydan okumasını, eskrimin zarafetini ve hentbolun hızını yaşatıyoruz. Dünyanın en donanımlı bisiklet parkurlarından olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde düzenlediğimiz uluslararası müsabakalarla dünya şampiyonlarını şehrimize getiriyoruz. Bu organizasyonlar sayesinde şehrimizin adını dünyaya duyuruyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, Spor Branşları Yılın En Başarılı Sporcuları Ödül Töreni’nin gerçekleştirildiği programa, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Yaşar Zımba, STK ve oda temsilcileri, basın mensupları ve farklı branşlardan sporcular katıldı.