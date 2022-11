Başkan Yücel Yılmaz esnafın yanında

TAKİP ET

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Salı Pazarı’nda tek tek esnafı ziyaret edip kolaylıklar diledi. Başkan Yılmaz’ı güler yüzle karşılayan esnaf, başkanın her zaman yanlarında ve çözüm odaklı olduğunu vurguladı. Esnaf ile kahvaltı da yapan Başkan Yılmaz, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Çerçi Manifaturacı ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Fatih Çakır ve Balıkesir Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Nurullah Bozkır ile birlikte Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı’nda pazarcı esnafını ziyaret etti. Pazarda tek tek tüm tezgahları gezen Başkan Yılmaz’ı esnaf güler yüzle karşıladı. Gelen talepleri tek tek kendisi not alan Başkan Yılmaz, esnaf ile birlikte kahvaltıya oturdu.

“Başkan Yılmaz her daim yanımızda”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın pazar yeri ziyaretinin kendilerini memnun ettiğini söyleyen Balıkesir Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Nurullah Bozkır, “Başkanımız üretimden tüketime kadar her noktada yanımızda. Hükümetimizin büyük marketlere karşı rekabetimizde her zaman pazarcı esnafından yana olması bizleri mutlu ediyor. Her daim yanımızda olan Yücel başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Çözüm odaklı başkan”

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden Balıkesir Çerçi Manifaturacı ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Çakır, “Başkanımız her zaman yanımızda ve sorunlarımıza çözüm odaklı yaklaşıyor. Allah ondan ve ekibinden razı olsun. Tüm esnafımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Esnafımız mutlu”

Gümüşçeşme Mahallesi’ndeki tuhafiyecileri ve meyve-sebze satan esnafı ziyaret ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Esnafımızı mutluk görmek bizleri de memnun etti. Tuhafiyeciler Odası ve Sebzeciler Odası başkanlarımız da bizlere bugün eşlik etti. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan şehrimize yaptığımız hizmetlerin geri bildirimlerini aldık. Bizler için çok güzel bir gün oldu. Tüm esnafımıza bereketli günler diliyorum” dedi.