Başkan Yücel Yılmaz, Havran'a gelerek geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu
Yaşanan hortum felaketinde zarar gören Balıkesir'in Havran ilçesini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ziyaret etti.
Yaşanan hortum felaketinde zarar gören Balıkesir’in Havran ilçesini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Belediye Başkanı Emin Ersoy’u makamında ziyaret etti. Daha sonra İlçede etkili olan fırtınada zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy burada yaşanan hortumun etkilerini anlatarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.