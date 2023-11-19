Başkan Yücel Yılmaz, Havran'a gelerek geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu

Yaşanan hortum felaketinde zarar gören Balıkesir'in Havran ilçesini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ziyaret etti.

Başkan Yücel Yılmaz, Havran'a gelerek geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu
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EditörEditör
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Yaşanan hortum felaketinde zarar gören Balıkesir’in Havran ilçesini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Belediye Başkanı Emin Ersoy’u makamında ziyaret etti. Daha sonra İlçede etkili olan fırtınada zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy burada yaşanan hortumun etkilerini anlatarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman